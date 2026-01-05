Dom v zime pracuje viac, než si uvedomujeme. V januári sa najčastejšie odhaľujú skryté poruchy

dom v zime
dom v zime Foto: František Stacho

Zimné obdobie predstavuje pre budovy najväčšiu záťaž v celom roku. V januári sa stretáva nízka vonkajšia teplota, zvýšená vlhkosť vzduchu, opakované mrazy a nepretržité vykurovanie interiéru. Práve kombinácia týchto faktorov spôsobuje, že poruchy, ktoré počas leta nemuseli byť viditeľné, sa v zime prejavia veľmi rýchlo a jasne. Domy v chlade prirodzene „pracujú“ — teda reagujú na fyzikálne zmeny prostredia.

Video: Ako riešiť vlhkosť v byte

Vlhkosť a kondenzácia: najčastejší zimný problém

V zime sa vo vnútorných priestoroch hromadí viac vlhkosti než v teplých mesiacoch. Je to dané dvomi hlavnými javmi:

1. Chladné povrchy podporujú kondenzáciu vodnej pary

Keď sa teplý a vlhký vzduch stretne s ochladenou stenou, oknom alebo stropom, para sa zmení na drobné kvapôčky. Tento proces je fyzikálne nevyhnutný a prebieha všade, kde teplota povrchu klesne pod tzv. rosný bod.

2. V zime sa menej vetrá

Ľudia znižujú vetranie, aby teplo neunikalo von. Vlhkosť z varenia, sprchovania či dýchania sa tak hromadí v interiéri.

Výsledkom môže byť:

  • vznik plesní v rohoch miestností
  • zatuchnutý zápach pochádzajúci z navlhnutých materiálov
  • drobné poškodenie omietky, farby alebo sadrokartónu

Tieto javy sú v zime úplne bežné a fyzikálne vysvetliteľné — nejde o chybu domu, ale o kombináciu vlhkosti a chladných povrchov.

Prečo materiály v zime praskajú alebo vŕzgajú

Stavebné materiály sa pri zmene teploty prirodzene rozťahujú a sťahujú. Tento proces prebieha počas celého roka, ale v zime je najvýraznejší, pretože rozdiely medzi vonkajšou a vnútornou teplotou sú najväčšie.

Najviac reagujú:

  • drevo – pri mraze sa zmenšuje, pri zvýšení vlhkosti môže mierne napučať
  • murivo a betón – pri nízkej teplote sa sťahujú, čo môže spôsobiť vlasové praskliny
  • kovové prvky – menia objem rýchlejšie než okolité materiály

Prejavom sú:

  • jemné praskliny v omietke (nie sú staticky nebezpečné)
  • vŕzganie trámov alebo podláh pri poklese teploty
  • malé posuny v spojoch či obkladoch

Ide o normálne fyzikálne javy, ktoré neznamenajú poškodenie statiky budovy.

Strecha a odkvapy: miesto s najväčším zimným zaťažením

V zime pôsobia na strechu špecifické typy zaťaženia:

Snehová záťaž

Vrstva snehu môže mať značnú hmotnosť, najmä ak je mokrý a ťažký. To znamená výrazný tlak na celú strešnú konštrukciu.

Topenie a opätovné zamŕzanie

Keď sa sneh cez deň roztopí a v noci opäť zamrzne, voda môže:

  • vnikať do drobných netesností
  • tvoriť ľad v odkvapoch (tzv. ľadové priehradky)
  • smerovať späť pod strešnú krytinu

Tieto javy môžu odhaliť chyby, ktoré sa pri daždi neprejavili — napríklad nesprávne oplechovanie alebo slabé spojenie krytiny.

Signály v interiéri, ktoré si treba všímať

Vnútorné priestory často ako prvé upozornia, že sa v stavebnej konštrukcii niečo deje. Medzi najčastejšie zimné varovné signály patria:

  • zmena vône interiéru (zvýšená vlhkosť, začínajúca pleseň)
  • studenejšie rohy miestností — typický znak tepelného mosta
  • neobvyklé zvuky spôsobené zmršťovaním materiálov
  • vlhké mapy na stenách alebo strope

Tieto prejavy sú počas zimy bežné, a keďže sa opakujú najmä v mrazivých mesiacoch, január je vhodný čas na kontrolu domu a plánovanie preventívnych opráv.

Zhrnutie

  • Zima fyzikálne mení správanie materiálov a odhaľuje problémy, ktoré v lete nevidno.
  • Vlhkosť, kondenzácia a tepelné mosty sú v zime najvýraznejšie.
  • Väčšina prasklín a zvukov nie je nebezpečná, ale môže poukazovať na konštrukčné slabiny.
  • Strecha a odkvapy sú vystavené najväčšiemu zaťaženiu mrazom a snehom.
  • Interiér často poskytuje prvé signály, že niektoré časti domu si vyžadujú pozornosť.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať