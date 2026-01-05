Dom v zime pracuje viac, než si uvedomujeme. V januári sa najčastejšie odhaľujú skryté poruchy

Zimné obdobie predstavuje pre budovy najväčšiu záťaž v celom roku. V januári sa stretáva nízka vonkajšia teplota, zvýšená vlhkosť vzduchu, opakované mrazy a nepretržité vykurovanie interiéru. Práve kombinácia týchto faktorov spôsobuje, že poruchy, ktoré počas leta nemuseli byť viditeľné, sa v zime prejavia veľmi rýchlo a jasne. Domy v chlade prirodzene „pracujú“ — teda reagujú na fyzikálne zmeny prostredia.
Video: Ako riešiť vlhkosť v byte
Vlhkosť a kondenzácia: najčastejší zimný problém
V zime sa vo vnútorných priestoroch hromadí viac vlhkosti než v teplých mesiacoch. Je to dané dvomi hlavnými javmi:
1. Chladné povrchy podporujú kondenzáciu vodnej pary
Keď sa teplý a vlhký vzduch stretne s ochladenou stenou, oknom alebo stropom, para sa zmení na drobné kvapôčky. Tento proces je fyzikálne nevyhnutný a prebieha všade, kde teplota povrchu klesne pod tzv. rosný bod.
2. V zime sa menej vetrá
Ľudia znižujú vetranie, aby teplo neunikalo von. Vlhkosť z varenia, sprchovania či dýchania sa tak hromadí v interiéri.
Výsledkom môže byť:
- vznik plesní v rohoch miestností
- zatuchnutý zápach pochádzajúci z navlhnutých materiálov
- drobné poškodenie omietky, farby alebo sadrokartónu
Tieto javy sú v zime úplne bežné a fyzikálne vysvetliteľné — nejde o chybu domu, ale o kombináciu vlhkosti a chladných povrchov.
Prečo materiály v zime praskajú alebo vŕzgajú
Stavebné materiály sa pri zmene teploty prirodzene rozťahujú a sťahujú. Tento proces prebieha počas celého roka, ale v zime je najvýraznejší, pretože rozdiely medzi vonkajšou a vnútornou teplotou sú najväčšie.
Najviac reagujú:
- drevo – pri mraze sa zmenšuje, pri zvýšení vlhkosti môže mierne napučať
- murivo a betón – pri nízkej teplote sa sťahujú, čo môže spôsobiť vlasové praskliny
- kovové prvky – menia objem rýchlejšie než okolité materiály
Prejavom sú:
- jemné praskliny v omietke (nie sú staticky nebezpečné)
- vŕzganie trámov alebo podláh pri poklese teploty
- malé posuny v spojoch či obkladoch
Ide o normálne fyzikálne javy, ktoré neznamenajú poškodenie statiky budovy.
Strecha a odkvapy: miesto s najväčším zimným zaťažením
V zime pôsobia na strechu špecifické typy zaťaženia:
Snehová záťaž
Vrstva snehu môže mať značnú hmotnosť, najmä ak je mokrý a ťažký. To znamená výrazný tlak na celú strešnú konštrukciu.
Topenie a opätovné zamŕzanie
Keď sa sneh cez deň roztopí a v noci opäť zamrzne, voda môže:
- vnikať do drobných netesností
- tvoriť ľad v odkvapoch (tzv. ľadové priehradky)
- smerovať späť pod strešnú krytinu
Tieto javy môžu odhaliť chyby, ktoré sa pri daždi neprejavili — napríklad nesprávne oplechovanie alebo slabé spojenie krytiny.
Signály v interiéri, ktoré si treba všímať
Vnútorné priestory často ako prvé upozornia, že sa v stavebnej konštrukcii niečo deje. Medzi najčastejšie zimné varovné signály patria:
- zmena vône interiéru (zvýšená vlhkosť, začínajúca pleseň)
- studenejšie rohy miestností — typický znak tepelného mosta
- neobvyklé zvuky spôsobené zmršťovaním materiálov
- vlhké mapy na stenách alebo strope
Tieto prejavy sú počas zimy bežné, a keďže sa opakujú najmä v mrazivých mesiacoch, január je vhodný čas na kontrolu domu a plánovanie preventívnych opráv.
Zhrnutie
- Zima fyzikálne mení správanie materiálov a odhaľuje problémy, ktoré v lete nevidno.
- Vlhkosť, kondenzácia a tepelné mosty sú v zime najvýraznejšie.
- Väčšina prasklín a zvukov nie je nebezpečná, ale môže poukazovať na konštrukčné slabiny.
- Strecha a odkvapy sú vystavené najväčšiemu zaťaženiu mrazom a snehom.
- Interiér často poskytuje prvé signály, že niektoré časti domu si vyžadujú pozornosť.