Dokonalý trik, ako nabrúsiť strúhadlo za pár sekúnd: bude ostré ako žiletka

Strúhadlo patrí medzi kuchynské pomôcky, bez ktorých si prípravu jedál vie predstaviť len málokto. Používame ho na syr, zeleninu, ovocie, orechy či čokoládu – a práve časté používanie sa na jeho ostrí skôr či neskôr podpíše. Keď sa hrany otupia, strúhanie je zdĺhavé, namáhavé a výsledok často nestojí za nič. Väčšina ľudí v takom prípade siahne po novom kuse, hoci to vôbec nie je nutné. Stačí poznať niekoľko jednoduchých postupov a strúhadlo môže fungovať opäť ako nové – rýchlo, ostro a bez zbytočných výdavkov.
Starostlivosť, ktorá rozhoduje o životnosti strúhadla
Ak chcete, aby vám strúhadlo slúžilo dlhé roky, základom je správna starostlivosť. Už pri kúpe sa oplatí zamerať na kvalitu materiálu. Najlepšou voľbou sú pevné kovové strúhadlá z nerezovej ocele. Lacné plastové alebo tenkostenné alternatívy sa veľmi rýchlo otupia, môžu sa deformovať a časom sa na nich objaví aj hrdza.
Rovnako dôležité je to, čo robíte po každom použití. Strúhadlo by sa malo vždy ihneď opláchnuť pod tečúcou vodou, aby v otvoroch nezostali zvyšky potravín. Tie totiž nielen zhoršujú hygienu, ale môžu urýchliť koróziu. Po umytí je nevyhnutné strúhadlo dôkladne osušiť – vlhkosť je pre kov najväčším nepriateľom. Aj malá dávka zanedbania môže časom výrazne skrátiť jeho životnosť.
Prečo strúhadlo radšej nepatrí do umývačky riadu
Hoci umývačka riadu šetrí čas, pri strúhadle dokáže narobiť viac škody než úžitku. Vysoké teploty, silné čistiace prostriedky a dlhý kontakt s vodou môžu oslabiť ostré hrany, spôsobiť mikroskopické poškodenia a v niektorých prípadoch aj deformáciu kovu. Rovnako nevhodné sú drôtenky a agresívne abrazívne hubky, ktoré môžu ostrie zbytočne obrusovať.
Ak je strúhadlo zanesené zaschnutými zvyškami jedla, existuje šetrnejšie riešenie. Stačí ho ponoriť do misky s horúcou vodou, pridať lyžičku jedlej sódy a nechať pôsobiť približne desať minút. Nečistoty sa uvoľnia samy, bez nutnosti silného drhnutia. Nakoniec strúhadlo opláchnite a dôkladne vysušte.
Jednoduchý spôsob, ako strúhadlu vrátiť ostrosť
Keď už strúhadlo nestrúha tak ľahko ako kedysi, nemusíte ho hneď vyhadzovať. Na jeho obnovenie vám postačia bežné veci, ktoré má doma takmer každý.
Klinec a kladivo
Vezmite stredne veľký klinec a vložte ho do jednotlivých otvorov strúhadla. Jemným preťahovaním – prípadne veľmi ľahkým poklepávaním kladivom – sa kovové hrany narovnajú a znovu vystúpia do správnej polohy. Dôležité je pracovať opatrne a netlačiť príliš silno.
Guľatý pilník
Ak máte k dispozícii guľatý pilník s priemerom podobným otvorom strúhadla, môžete ho použiť na ešte presnejšie doostrenie. Stačí ním jemne prejsť vnútorné okraje otvorov. Tento spôsob si vyžaduje trochu viac času, no výsledok býva veľmi výrazný.
Po takomto ošetrení budete prekvapení, aký veľký rozdiel to spraví. Strúhanie pôjde ľahko, rýchlo a bez zbytočnej námahy.
Prečo sa starostlivosť o kuchynské pomôcky oplatí
Pravidelná údržba kuchynských nástrojov má viac výhod, než sa na prvý pohľad zdá. Nielenže vám uľahčí prácu pri varení, ale zároveň šetrí peniaze a znižuje množstvo odpadu. Namiesto častého nakupovania nových pomôcok môžete tie staré jednoducho obnoviť a používať ďalej.
Strúhadlo je skvelým príkladom toho, že aj malé domáce triky dokážu predĺžiť životnosť vecí o celé roky. Stačí trochu pozornosti a ochoty – a vaša kuchyňa bude fungovať efektívne, bez zbytočných výdavkov a kompromisov.