Dokonalá vianočná výzdoba do malého bytu. Ako ušetriť miesto aj peniaze a vytvoriť čarovnú atmosféru?

Vianočná výzdoba dokáže z obyčajného bytu urobiť útulné a magické miesto. V menších priestoroch však platí dvojnásobne, že menej je niekedy viac. Ak to s dekoráciami preženiete, byt sa môže rýchlo zaplniť, stratí vzdušnosť a namiesto pohody prinesie chaos – nehovoriac o zbytočných výdavkoch. Ako teda vyzdobiť malý byt na Vianoce tak, aby pôsobil štýlovo, príjemne a zároveň prakticky? Stačí sa držať niekoľkých osvedčených zásad.
Krásna vianočná dekorácia na dvere za pár eur
Ak chceš byt naladiť sviatočne hneď pri vstupe, skvelý a lacný trik je ozdoba na dvere, ktorú si vieš spraviť aj doma. Inšpiráciu nájdeš vo videu tu:
Vianočná atmosféra aj na pár metroch štvorcových
Aj malý byt dokáže počas Vianoc doslova zažiariť. Kľúčom je premyslený plán a správny výber dekorácií. Ak výzdobu zladíte a zvolíte len to, čo má skutočný zmysel, vyhnete sa pocitu preplneného priestoru. Vianoce sú predsa o pocite pokoja, tepla domova a radosti – nie o tom, aby ste sa doma ledva pohli.
Stačí niekoľko vhodne umiestnených detailov a aj skromný priestor sa premení na miesto, kde sa budete cítiť príjemne vy aj vaši hostia.
Vianočný stromček, ktorý nezaberie polovicu bytu
Veľké, husté vianočné stromčeky vyzerajú nádherne, no do malého bytu sa často jednoducho nehodia. Zaberajú veľa miesta a môžu narušiť celkovú rovnováhu priestoru. Oveľa lepšou voľbou sú minimalistické riešenia.
Veľmi obľúbené sú nástenné stromčeky vytvorené z drevených líšt, konárov alebo svetelných LED pásov. Pôsobia moderne, nezaberú miesto na podlahe a stále navodia pravú sviatočnú náladu.
Ďalšou praktickou možnosťou je malý živý stromček v kvetináči. Ten môžete po sviatkoch presunúť na balkón alebo do záhrady a tešiť sa z neho aj počas roka. Ak nemáte miesto ani na to, postačí malý stromček umiestnený na komode, stolíku či parapete.
Svetielka – nenápadný zázrak pre každý priestor
Ak existuje dekorácia, ktorá k Vianociam jednoducho patrí, sú to svetielka. Ich najväčšou výhodou je, že dokážu vytvoriť silnú atmosféru bez toho, aby zaberali miesto. Môžete ich umiestniť okolo okien, do vázy, do lampášov, na police alebo nimi ozdobiť rám postele či zrkadla.
Po rozsvietení sa byt okamžite premení na útulné sviatočné útočisko. Mnohé svetelné reťaze navyše fungujú na batérie a majú časovač, takže sa samy zapnú ešte pred vaším návratom domov. Praktické je aj to, že na niektorých miestach môžu zostať počas celého roka, takže ich po Vianociach nemusíte hneď odkladať.
Menej dekorácií, viac elegancie
V malom byte je dôležité vyberať dekorácie s rozumom. Namiesto množstva sošiek, figúrok sobov či saní je lepšie siahnuť po predmetoch, ktoré bežne používate, len v sviatočnej verzii.
Skvelou voľbou sú deky s vianočným vzorom, vankúše so snehovými vločkami, obrusy alebo behúne v červenej, zelenej či krémovej farbe. Atmosféru dotvoria aj kuchynské utierky s jemným sviatočným motívom či štýlová vianočná rohožka pri vchodových dverách, ktorá je nielen pekná, ale aj praktická.
Vianočné vône ako bodka na záver
Aj malý byt ponúka veľa možností, ako navodiť tú správnu sviatočnú náladu. Veľkú úlohu pritom zohráva vôňa. Arómy perníkov, škorice, klinčekov či pomaranča sú s Vianocami neodmysliteľne spojené. Obľúbené sú aj vône ihličnanov, ako borovica alebo smrek, ktoré pripomínajú les a čerstvý vianočný stromček.
Namiesto množstva drobných dekorácií často úplne postačí jeden kvalitný difuzér alebo sviečka, ktorá prevonia celý byt. Vďaka tomu získate pocit sviatkov hneď pri vstupe domov – a bez zbytočného zapĺňania priestoru.
Vianočná výzdoba v malom byte nemusí byť kompromisom. Ak zvolíte správne riešenia, dokážete ušetriť miesto aj peniaze a pritom si vytvoriť krásne, útulné a harmonické prostredie, v ktorom si sviatky skutočne užijete.