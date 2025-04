Dôkladné čistenie práčky, o ktorom väčšina nemá ani tušenia. Inak vaše oblečenie ohrozia baktérie

Predstavte si, že vaše oblečenie pravidelne periete presne tak, ako treba. Otázkou však zostáva, či dostatočne dbáte aj na čistotu samotnej práčky. Aj keď totiž bielizeň môže vyzerať navonok sviežo, ak sa perie v zanedbanej práčke plnej usadenín a baktérií, výsledok nebude nikdy optimálny – a vaša bielizeň nebude ani zďaleka taká voňavá a hygienicky čistá, ako by mala byť.

Ako často by ste mali pračku čistiť?

Ideálne je po každom praní nechať práčku dôkladne vyvetrať. To zahŕňa aj otvorenie priestoru na prací prášok či gél, aby sa v ňom neusadzovala vlhkosť a nevznikali plesne. Raz mesačne môžete spustiť prací cyklus naprázdno, napríklad s použitím špeciálneho čistiaceho prostriedku. Ak však chcete zaručiť dlhodobú funkčnosť a čistotu vnútra práčky, aspoň dvakrát ročne jej venujte dôsledné hĺbkové čistenie.

Aký čistiaci prostriedok je vhodný?

Mnoho výrobcov pračiek má svoje vlastné, špeciálne navrhnuté čistiace prípravky presne pre konkrétnu značku či model práčky. Pozrite sa do návodu alebo na oficiálnu webovú stránku výrobcu – ak si zvolíte tento „oficiálny“ čistič, v prípade reklamácií sa často môže ukázať ako výhoda, že ste používali prostriedok odporúčaný priamo výrobcom.

Domáce alternatívy: tablety do umývačky alebo overená kombinácia ocot + sóda

Ak preferujete domáce čistiace postupy, skúste do bubna práčky vhodiť niekoľko tabliet do umývačky riadu. Potom zapnite dlhý prací cyklus pri vyššej teplote. Takto sa z vnútra práčky odstránia mastné usadeniny, zvyšky pracích prostriedkov či baktérie.

Ďalším populárnym receptom je zmes octu a jedlej sódy. Je to tradičná kombinácia, ktorú gazdinky používajú na odstránenie vodného kameňa a rôznych škvŕn. Môžete si vytvoriť hustejšiu pastu, s ktorou dôkladne vyutierate vnútro bubna aj priestor okolo dvierok. Potom spustite práčku naprázdno na krátky cyklus a nechajte ju dobre vyvetrať.

Dávajte si však pozor na kyslé zložky, ako je citrónová šťava alebo kyselina askorbová (vitamín C). Hoci môžu silou rozpúšťať nánosy, pri častejšom používaní môžu spôsobiť poškodenie gumových tesnení či ďalších vnútorných súčastí práčky.

Nevynechajte dôležité miesta

Pri dôkladnom čistení práčky nezabudnite na najrizikovejšie miesta:

Tesniaca guma okolo dvierok: často sa pod ňou skrýva najväčšia špina, zvyšky prania a dokonca aj pleseň. Vytrite ju handričkou namočenou v čistiacom roztoku a následne osušte. Zásuvka na prací prášok či aviváž: tu sa vo veľkom hromadia zvyšky pracích prostriedkov a vodného kameňa. Zásuvku vyberte a dôkladne opláchnite horúcou vodou, prípadne kefkou odstráňte zvyšky usadenín. Filtre a hadica na prívod vody: aspoň raz ročne skontrolujte aj hadicu, cez ktorú priteká voda do práčky. Môže byť zanesená vodným kameňom alebo inými nečistotami. Rovnako venujte pozornosť odtokovému filtru, aby sa v ňom nezadržiavali vlákna či malé predmety.

Nechajte práčku dôkladne preschnúť

Po každom čistení alebo dokončenom pracom cykle nechajte dvierka otvorené, rovnako ako aj zásuvku na prací prášok. Cieľom je zabezpečiť, aby vnútri neprúdila nadmerná vlhkosť, ktorá by vytvárala ideálne podmienky pre rast baktérií a plesní.

Ak budete svoju práčku pravidelne čistiť a nezabudnete na zásadné detaily, odmenou vám bude nielen predĺžená životnosť spotrebiča, ale aj dokonale čerstvo vypraná bielizeň bez nepríjemných pachov a neželaných baktérií. S trochou starostlivosti a správnym prístupom môže byť vaša práčka po dlhé roky spoľahlivým pomocníkom, ktorý zanechá vaše oblečenie voňavé a hygienicky čisté.