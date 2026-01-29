Dôchodcovia odišli k moru na dovolenku a už sa nevrátili. „Život je tu lacnejší, pokojnejší a konečne máme čas na seba.“

Dvojica amerických dôchodcov, ktorí väčšinu života pôsobili ako učitelia v štáte New York, sa po desaťročiach práce rozhodla výrazne zmeniť svoj život. Pri príležitosti päťdesiateho výročia svadby sa vybrali na cestu do Talianska. To, čo malo byť len krátkou oslavou významného jubilea, sa nečakane stalo začiatkom ich novej životnej etapy.
Cesta, ktorá otvorila nové možnosti
Obaja strávili dlhé roky v rušnom meste, kde bol každý deň naplánovaný a životné tempo rýchle. Počas návštevy Talianska v roku 2023 si uvedomili, že ich láka pokojnejšia krajina s iným rytmom života. Spojila sa u nich túžba po kraji svojich rodinných koreňov s predstavou finančne dostupnejšieho fungovania.
Po návrate domov začali o zmene premýšľať vážnejšie a napokon sa rozhodli podniknúť krok, ktorý ich okolie spočiatku vnímalo ako nezvyčajný.
Nový domov na juhu Talianska
Ešte v tom istom roku si vyhliadli nehnuteľnosť v mestečku Scalea, obľúbenej destinácii pre zahraničných dôchodcov, ktorí vyhľadávajú miernejšie podnebie a nižšie životné náklady. Dom, ktorý si kúpili, bol v obývateľnom stave, no postupne ho upravili tak, aby vyhovoval ich potrebám. Zrekonštruovali interiér a časť vybavenia, aby sa im v ňom žilo pohodlne dlhé roky.
Podstatne nižšie náklady než v USA
V rozhovoroch pre viaceré cestovateľské portály uviedli, že ich mesačné výdavky sú po presťahovaní výrazne nižšie než v ich pôvodnom bydlisku v Spojených štátoch.
Bežné služby, energie aj strava sú na juhu Talianska dostupnejšie a umožňujú im žiť bez finančného tlaku, ktorý bol v USA súčasťou každodennej reality. Opísali, že si môžu dovoliť veci, ktoré boli kedysi luxusom – napríklad pravidelné stravovanie v reštauráciách alebo voľnočasové aktivity bez prepočítavania každého výdavku.
Rozhodnutie, ktoré nevnímali ako risk
Hoci ich známi považovali presťahovanie v pokročilom veku za odvážne, oni sami hovoria, že to nebola otázka odvahy. Skôr prirodzený krok k životnému štýlu, ktorý im umožňuje pokojnejšie tempo a lepšiu kvalitu života.
Nepredstavovali si dôchodok ako obdobie pasivity, ale ako príležitosť začať žiť spôsobom, ktorý si počas pracovných rokov nemohli dopriať.
Prečo podobné príbehy v strednej Európe nie sú bežné
Odborníci upozorňujú, že v krajinách ako Česko alebo Slovensko sú seniori vo všeobecnosti opatrnejší. Obávajú sa jazykovej bariéry, zdravotnej starostlivosti v zahraničí, prípadne nechcú opúšťať rodinné väzby.
Na druhej strane je však zrejmé, že v niektorých európskych regiónoch sa dá žiť na dôchodku pokojne, finančne udržateľne a zároveň aktívne. Viaceré južné krajiny ponúkajú životné náklady, ktoré sú citeľne nižšie ako v mnohých mestách západného sveta.
Dôchodok ako nový začiatok
Príbeh amerického páru ukazuje, že ani vyšší vek nemusí byť prekážkou zásadnej životnej zmeny. Namiesto strachu z neznámeho sa rozhodli pre prostredie, ktoré im prináša pokoj, menej stresu a viac možností užívať si dni podľa vlastného tempa.
Ich skúsenosť môže byť inšpiráciou pre všetkých, ktorí premýšľajú, že dôchodok nemusí byť koniec aktívneho života, ale naopak – začiatok obdobia, v ktorom si človek konečne dovolí robiť to, po čom túžil celé roky.