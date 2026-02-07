Do potravín sa pridávajú vo veľkom. Pôsobia nenápadne, no potichu vás vyčerpávajú. Črevá pri nich nemajú šancu

emulgátory
emulgátory Foto: www.shutterstock.com

V moderných potravinách sa bežne používajú prídavné látky, ktoré zlepšujú chuť, textúru alebo trvanlivosť výrobkov. Hoci väčšina z nich prešla hodnotením bezpečnosti, vedecké tímy v posledných rokoch intenzívnejšie skúmajú, ako môžu niektoré prísady ovplyvňovať črevný mikrobióm a celkové zdravie. Medzi najčastejšie sledované látky patria emulgátory – sú všade okolo nás a nájdeme ich v mnohých priemyselne spracovaných potravinách.

Čo sú emulgátory a prečo sa do potravín pridávajú?

Emulgátory sú látky, ktoré pomáhajú spojiť vodu a tuk tak, aby vytvorili stabilnú a homogénnu zmes. V potravinách sa používajú najmä na:

  • udržanie krémovej konzistencie
  • zabránenie oddeleniu zložiek
  • zlepšenie štruktúry a nadýchanosti cesta
  • zvýšenie trvanlivosti

Nájdeme ich v širokej škále potravín – od pečiva a dezertov cez zmrzliny, čokoládu a margaríny až po hotové jedlá a omáčky. Štúdie analýzy potravín z obchodov ukazujú, že emulgátory sa nachádzajú v značnej časti spracovaných výrobkov, pretože pre potravinársky priemysel majú stabilizačnú a technologickú hodnotu.

Aké emulgátory skúma veda najčastejšie

Hoci je emulgátorov veľa, vedecké výskumy sa opakovane vracajú najmä k dvom látkam:

  • karboxymetylcelulóza (CMC, E466)
  • polysorbát 80 (E433)

Tieto emulgátory sú povolené a bežne používané, no práve preto na ne výskumné tímy zamerali pozornosť – chcú zistiť, či ich dlhodobá konzumácia môže mať určité účinky na črevné prostredie.

Ako môžu emulgátory ovplyvniť črevá: čo ukázali štúdie

🔬 1. Výsledky zo štúdií na zvieratách

Experimenty na myšiach ukázali, že vysoké dávky CMC a polysorbátu 80 môžu:

  • meniť zloženie črevnej mikrobioty
  • stenčovať hlienovú vrstvu na povrchu čriev
  • podporovať zápalové reakcie u citlivých jedincov

Dôležitý fakt: ide o výsledky na zvieratách, ktoré dostávali presne definované a niekedy vyššie dávky než tie, ktoré bežne prijímajú ľudia. Zvieracie modely sú však dôležité, pretože poukazujú na mechanizmy, ktoré môžu byť relevantné aj pre človeka.

🧑‍⚕️ 2. Čo zatiaľ vieme zo štúdií na ľuďoch

Výskum na ľuďoch je zatiaľ obmedzený, no existujú prvé klinické pozorovania:

  • U malej skupiny dobrovoľníkov, ktorí konzumovali vyššie množstvá CMC pod dohľadom výskumníkov, sa preukázali zmeny v črevnej mikrobiote a určité metabolické zmeny v stolici.
  • Niektoré pozorovania naznačujú, že ľudia s citlivým trávením alebo zápalovými ochoreniami čriev môžu reagovať na emulgátory výraznejšie než zdraví jedinci.
  • Nie je dokázané, že bežné množstvá emulgátorov v strave spôsobujú ochorenia – ide skôr o možnú súvislosť, ktorú výskum stále skúma.

Záver vedy

Doterajšie poznatky naznačujú potenciálny vplyv niektorých emulgátorov na črevné prostredie, no zatiaľ neexistuje jednoznačný dôkaz, že by bežná konzumácia spôsobovala choroby u zdravých ľudí. Ide o otvorenú oblasť výskumu, ktorá sa rýchlo vyvíja.

Ako môže spotrebiteľ znížiť svoj príjem emulgátorov

Napriek tomu, že emulgátory sú povolené a regulované, mnohí odborníci odporúčajú jednoduchý preventívny prístup – najmä pre ľudí s citlivým trávením.

1. Uprednostniť potraviny s menším stupňom spracovania.
Čerstvé potraviny prirodzene neobsahujú emulgátory.

2. Častejšie variť doma.
Čím menej polotovarov, tým nižší príjem prídavných látok.

3. Čítať etikety.
Emulgátory bývajú označené ako E-čísla (napr. E433, E466) alebo konkrétnymi názvami.

4. Podporovať pestrú stravu s dostatkom vlákniny.
Potraviny ako ovocie, zelenina a celozrnné produkty podporujú mikrobióm, ktorý je prirodzenou súčasťou obrany nášho tráviaceho systému.

5. Inšpirácia stredomorskou stravou.
Táto forma stravovania je známa tým, že prirodzene znižuje príjem priemyselných prísad a zároveň podporuje črevné zdravie.

Ako sa k emulgátorom stavia legislatíva

Emulgátory sú v Európskej únii aj v USA regulované. Povolené látky musia prejsť toxikologickým hodnotením a majú stanovené najvyššie prípustné množstvá.

V posledných rokoch:

  • EÚ aj FDA prehodnocujú bezpečnosť niektorých prídavných látok, ak sa objavia nové vedecké poznatky.
  • Európska únia už pristúpila k niekoľkým úpravám – napríklad zakázala oxid titaničitý pre obavy z možnej genotoxicity.
  • Debata o emulgátoroch pokračuje, no zatiaľ nie sú k dispozícii dôkazy, ktoré by odôvodnili ich plošný zákaz.

Vývoj legislatívy ukazuje, že regulátori sú pripravení reagovať, ak výskum prinesie nové závery.

Zhrnutie: čo je „naozaj pravda“ o emulgátoroch?

  • Emulgátory sa v potravinárstve používajú veľmi často a v kontrolovaných množstvách.
  • Výskumy na zvieratách ukázali možné mechanizmy, ako niektoré emulgátory môžu ovplyvniť črevá.
  • Štúdie na ľuďoch sú zatiaľ obmedzené, no naznačujú, že určitý vplyv môže existovať najmä u citlivých jedincov.
  • Bežná konzumácia emulgátorov nie je dokázaným rizikom pre zdravých ľudí, no zníženie príjmu priemyselne spracovaných potravín je všeobecne prospešné.
  • Ide o tému, ktorú veda ďalej aktívne skúma.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať