Do pol hodiny chutné jedlo na stole. Spojenie letných a jesenných darov záhrady

Prelom leta a jesene patrí medzi najkrajšie obdobia roka – a to nielen v prírode, ale aj v kuchyni. Stále máme k dispozícii šťavnaté paradajky, cukety či fazuľky, no zároveň už prichádzajú prvé tekvice, sladké jablká, hrušky a sýta koreňová zelenina. Práve táto rozmanitosť umožňuje vytvárať farebné, voňavé a pestré jedlá, ktoré sú hotové za pár minút, no pritom pôsobia sviatočne a plné hojnosti.
V tomto období je každá návšteva záhrady malým kulinárskym dobrodružstvom. Z košíka sa ešte usmievajú slnečné paradajky, cukety a mladé fazuľky, ale zároveň už cítiť vôňu dozrievajúcich jabĺk či prvých hokkaido tekvíc. Spojiť tieto chute do jedného taniera je nielen praktické, ale aj veľmi zdravé. Navyše, väčšinu takýchto jedál zvládnete pripraviť do pol hodiny, takže sú ideálne aj na rýchle rodinné večere.
Cestoviny s paradajkami, cuketou a pečenou tekvicou
Ľahký recept, ktorý na tanieri kombinuje neskoré paradajky, jemnú chuť cukety a sladkosť pečenej hokkaido tekvice. Celé jedlo krásne prevonia bazalka a kvapka olivového oleja, pričom strúhaný parmezán pridá tú správnu bodku. Je to dôkaz, že v jednoduchosti je často najväčšia sila.
Suroviny:
- 250 g cestovín
- 200 g cherry paradajok
- 1 menšia cuketa
- 200 g tekvice hokkaido
- 2 strúčiky cesnaku
- olivový olej, soľ, čierne korenie
- parmezán a čerstvá bazalka na dokončenie
Postup:
Tekvicu nakrájajte na menšie kocky, osoľte, potrite olivovým olejom a dajte krátko piecť do rúry, kým nezmäkne. Na panvici si medzitým orestujte cuketu spolu s cesnakom, pridajte paradajky a premiešajte s uvarenými cestovinami. Nakoniec primiešajte pečenú tekvicu, celé jedlo posypte strúhaným parmezánom a ozdobte bazalkou.
Kuracie prsia s fazuľkami a jablkami
Možno nezvyčajná kombinácia, ale chuťovo dokonalá. Kuracie mäso je šťavnaté, fazuľky prinesú sviežosť a jablko dodá jedlu jemne sladkastý, jesenný nádych. Celok sa krásne spája vďaka medovo-horčičnému nálevu.
Suroviny:
- 2 kuracie prsia
- hrsť čerstvých zelených fazuliek
- 1 väčšie jablko
- 1 lyžica medu
- 1 čajová lyžička horčice
- olivový olej, soľ, čierne korenie
Postup:
Kuracie prsia osoľte, okoreňte a opečte na panvici dozlatista. Pridajte nakrájané fazuľky a krátko ich poduste. Jablko nakrájajte na tenké plátky, orestujte s medom a horčicou a primiešajte k mäsu a zelenine. Podávajte s kúskom čerstvého pečiva alebo ľahkým šalátom.
Šalát s pečenou cviklou, hruškou a kozím syrom
Skutočná jesenná klasika, ktorá nikdy nesklame. Sladká pečená cvikla a šťavnatá hruška vytvoria perfektný kontrast k výraznej chuti kozieho syra. Vlašské orechy pridajú chrumkavosť a celé jedlo vyzerá tak elegantne, že si ho pokojne môžete pripraviť aj na slávnostnejšiu príležitosť.
Suroviny:
- 2 menšie cvikly
- 1 zrelá hruška
- 100 g kozieho syra
- hrsť vlašských orechov
- zmes šalátových listov
- olivový olej, balzamikový ocot, soľ, čierne korenie
Postup:
Cviklu nakrájajte na mesiačiky a upečte do mäkka. Hrušku nakrájajte na tenké plátky, zmiešajte so šalátovými listami a pridajte kozí syr. Posypte nasekanými orechmi a pokvapkajte balzamikom a olivovým olejom.
Rýchla zeleninová polievka s kukuricou a mrkvou
Keď sa večery ochladzujú, nič nezahreje tak dobre ako miska horúcej polievky. Kukurica ešte pripomína leto, zatiaľ čo mrkva a zemiaky ladia s farbami jesene. Polievka je ľahká, no pritom dostatočne sýta.
Suroviny:
- 2 mrkvy
- 2 zemiaky
- 150 g kukurice
- 1 cibuľa
- zeleninový vývar
- petržlenová vňať, soľ, čierne korenie
Postup:
Na masle si orestujte cibuľu, pridajte nakrájanú mrkvu a zemiaky. Zalejte vývarom a varte do zmäknutia. Nakoniec primiešajte kukuricu, krátko povarte a dochuťte soľou, korením a nasekanou petržlenovou vňaťou.
Prechod medzi letom a jeseňou nemusí znamenať lúčenie sa s čerstvosťou. Naopak, keď spojíte paradajky, cukety či fazuľky s jesennou tekvicou, jablkami alebo cviklou, vzniknú jedlá plné chutí, vôní a veselých farieb. Navyše sú rýchle, jednoduché a zdravé – ideálna voľba pre každého, kto chce variť sezónne a bez zbytočného stresu.