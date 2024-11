Dlhé roky som mala tvrdé a hrubé uteráky. Potom mi kamarátka ukázala správny postup. Rozdiel je neuveriteľný

Kto by si nepamätal ten pocit pri zabalení sa do nového mäkkého uteráka po osviežujúcej sprche? Čerstvo kúpené uteráky sú neuveriteľne hebké a príjemné na dotyk, ale často sa už po niekoľkých praniach premenia na tvrdé a drsné kúsky, ktoré neprinášajú rovnaký komfort. Ba čo viac, niekedy z nich začne vychádzať nepríjemný zápach. Ako však docieliť, aby vaše uteráky zostali mäkké a príjemne voňavé po dlhú dobu? Moja nevesta mi ukázala pár jednoduchých trikov, ktoré úplne zmenili môj pohľad na starostlivosť o prádlo.

Aviváž. Priateľ alebo nepriateľ?

Reklamy nás často presviedčajú, že ak použijeme aviváž, budeme mať nádherne voňavé a mäkké uteráky. Pravdou však je, že aviváž môže byť pre uteráky skôr na škodu než na úžitok. Aviváž zanecháva na textíliách tenký film, ktorý obalí vlákna, a práve to je dôvod, prečo materiál postupne tvrdne. V dôsledku toho stráca látka nielen svoju mäkkosť, ale aj schopnosť efektívne absorbovať vodu. Ak chcete, aby vaše uteráky vydržali jemné dlhšie, vyhnite sa aviváži a radšej stavte na kvalitný prací prášok alebo jemný domáci prípravok, ktorý si môžete pripraviť sami.

Jedlá sóda. Zázrak ukrytý v kuchyni

Jeden z najúčinnejších spôsobov, ako dosiahnuť, aby uteráky zostali mäkké a voňavé, je pridať k praniu jedlú sódu. Stačí len pár lyžíc tejto bežnej kuchynskej prísady do bubna práčky. Sóda nielenže pomôže odstrániť všetky nežiadúce pachy a nečistoty, ale navyše zjemní vlákna, takže vaše uteráky budú opäť pôsobiť ako nové. Tento jednoduchý trik je pritom finančne nenáročný a dosiahnete ním výrazne lepšie výsledky než len bežným praním.

Správna starostlivosť o uteráky. Pranie, triedenie a teplota

Uteráky a osušky si zaslúžia zvláštnu starostlivosť. Odporúča sa ich prať samostatne, pretože patria medzi väčšie a ťažšie kusy prádla s výrazne odlišnou textúrou oproti bežným odevom. Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku by ste mali dbať na to, aby práčka nebola príliš preplnená – prádlo potrebuje dostatok miesta, aby sa do každého záhybu dostala voda a prací prostriedok. Preplnená práčka môže spôsobiť, že sa uteráky nedôkladne vyperú, zostanú pokrčené a tvrdé.

Čo sa týka teploty prania, je tu niečo ako zlatá stredná cesta. Ak chcete zlikvidovať všetky baktérie a mikroorganizmy, odporúča sa pranie na vyššej teplote, napríklad 60 °C. Avšak pre udržanie jemnosti uterákov môžete z času na čas voliť nižšiu teplotu – napríklad 30 alebo 40 °C. Striedaním teploty prania môžete predĺžiť životnosť textílie, pričom zároveň zachováte dostatočnú hygienu. Ak však máte uteráky, ktoré používate len príležitostne, pokojne ich perte aj na nižšej teplote bez obáv z nedostatočného vyčistenia.

Druhý život pre uteráky. Nevyhadzujte ich hneď

Aj keď sa zdá, že už vaše uteráky doslúžili, neznamená to, že im musíte dať zbohom. Môžu nájsť využitie aj na iných miestach vo vašej domácnosti. Staré uteráky sa dajú jednoducho nastrihať na handry, ktoré vám poslúžia pri upratovaní, alebo ich môžete použiť ako podložku na sedenie pri pikniku či na záhrade. Ak sa vám ich už na nič iné nechce použiť, môžu byť ideálnym riešením ako jednorazová podložka pre domáce zvieratá.