Diabetik nemusí mať na Vianoce strach z jedného koláča. Odborníci vysvetľujú, kde je skutočný problém

Vianočné sviatky nemusia byť pre ľudí s cukrovkou obdobím prísnych zákazov, stresu a výčitiek. Z pohľadu medicíny nie je problémom jeden kúsok vianočného koláča ani pohár vareného vína, ale skôr celkový prístup k jedlu, alkoholu, spánku a psychickej pohode počas sviatkov. Rovnaké zásady pritom platia aj pre ľudí bez diabetu.
Sviatočné prejedanie sa, nepravidelný režim, nadmerný alkohol a ponocovanie predstavujú záťaž pre každý organizmus. U ľudí s poruchou metabolizmu cukrov sa však následky môžu prejaviť rýchlejšie a výraznejšie.
Najčastejšia sviatočná chyba: vynechávanie jedál
Jednou z najčastejších chýb počas Vianoc je vynechávanie raňajok alebo obeda s cieľom „ušetriť si miesto“ na večerné jedlá a sladkosti. Tento prístup však z fyziologického hľadiska nefunguje.
Pri dlhšom hladovaní sa v tele zvyšuje hladina stresových hormónov, čo vedie k zhoršenej citlivosti buniek na inzulín. Ak potom človek prijme väčšie množstvo sacharidov naraz, hladina cukru v krvi stúpa prudšie, než keby bol príjem potravy rozložený rovnomerne počas dňa.
Zdravší prístup preto spočíva v pravidelnom stravovaní aj počas sviatkov, len s menšími porciami a rozumne zvoleným zložením jedál.
Sladké nie je zakázané, rozhoduje množstvo a načasovanie
Ak má človek s diabetom chuť na vianočné koláče, nemusí si ich úplne odopierať, pokiaľ ide o malé množstvo. Jeden až dva menšie kúsky denne, ideálne skonzumované po hlavnom jedle, zvyčajne nepredstavujú výrazné riziko.
Problémom nie je samotný koláč, ale dlhodobé „ochutnávanie“ počas celého dňa, ktoré vedie k opakovanému zvyšovaniu glykémie a zaťažovaniu trávenia.
Keď sa to preženie, dôležitý je pokoj
Jednorazové sviatočné prejedanie sa alebo vyšší príjem sladkého zvyčajne nemá dlhodobé následky, ak nejde o opakovaný jav. V takom prípade je vhodné zachovať pokoj, dostatočne sa hydratovať, zaradiť mierny pohyb a nasledujúci deň sa vrátiť k bežnému režimu.
Extrémne reakcie, ako hladovanie či „trestanie sa“, môžu metabolizmus zaťažiť ešte viac.
Tradičné vianočné jedlá sa dajú pripraviť šetrnejšie
Ľudia s diabetom sa nemusia úplne vzdať vianočných klasík. Z odborného hľadiska stačia menšie úpravy a kontrola porcií, napríklad:
- jeden vyprážaný rezeň namiesto viacerých
- ryba pripravená na prírodno
- zemiakový šalát s menším množstvom majonézy alebo s jogurtovým základom
- obmedzenie počtu druhov koláčov v prospech kvality
Cieľom nie je zákaz, ale znižovanie celkovej záťaže pre organizmus.
Skryté riziko: kombinácia jedál a alkoholu
Samotné jedlo alebo pohár alkoholu nemusia byť problémom. Riziko vzniká pri kombinácii tučných jedál, veľkého množstva sacharidov a alkoholu, ktorá výrazne zaťažuje metabolizmus a môže viesť k dlhšie trvajúcemu zvýšeniu hladiny cukru v krvi.
Jednoduchšie menu a striedmosť sú často účinnejšie než snaha ochutnať zo všetkého.
„Dia“ výrobky nie sú automaticky lepšou voľbou
Potraviny označované ako „dia“ alebo „bez cukru“ nemusia mať nižší kalorický obsah. Často obsahujú viac tukov alebo múky a pri nadmernej konzumácii môžu viesť k rovnakým problémom ako klasické sladkosti.
Z hľadiska zdravia je vhodnejšie jesť menšie množstvo bežných potravín než veľké množstvo náhrad.
Alkohol a cukrovka: záleží na type aj množstve
Alkohol ovplyvňuje hladinu cukru v krvi rôznymi spôsobmi. Sladké alkoholické nápoje a pivo zvyšujú glykémiu, zatiaľ čo tvrdý alkohol môže narušiť reguláciu cukru a zvýšiť riziko hypoglykémie, najmä u ľudí liečených inzulínom.
Odborne sa odporúča piť s mierou, dostatočne sa hydratovať a nikdy nekonzumovať alkohol nalačno.
Stres a nedostatok spánku zhoršujú reguláciu cukru
Stres, ponocovanie a málo spánku zvyšujú hladinu stresových hormónov, ktoré znižujú účinnosť inzulínu. Výsledkom môže byť zvýšená hladina cukru v krvi aj pri nezmenenom jedálničku.
Oddych, psychická pohoda a kvalitný spánok sú preto dôležitou súčasťou starostlivosti o zdravie.
Rovnaké zásady platia aj pre zdravých ľudí
Vianočné prejedanie sa, alkohol a nepravidelný režim zaťažujú organizmus každého človeka. Únava, nafukovanie a pokles energie po sviatkoch sú častým dôsledkom.
Zásady, ktoré sa odporúčajú diabetikom – striedmosť, pravidelnosť, pohyb a vyvážený príjem potravy – predstavujú zároveň účinnú prevenciu aj pre zdravú populáciu.
Skutočný problém počas Vianoc nespočíva v jednom koláči či pohári vína, ale v extrémoch. Rovnováha, miernosť a rozumný prístup umožňujú užiť si sviatky s chuťou a zároveň bez zbytočnej záťaže pre zdravie.
