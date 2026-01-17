Dezert zo starého chleba. Zabudnite na klasickú žemľovku, skúste jemný anglický puding

Stáva sa vám, že doma ostane pár krajcov chleba alebo rožkov, ktoré už stratili svoju mäkkosť? Nemusíte ich vyhadzovať. Zo staršieho pečiva sa dá pripraviť výborný sladký dezert, ktorý je známy najmä v britskej kuchyni – chlebový puding. Je to veľmi jednoduchý spôsob, ako premeniť vysušený chlieb na vláčnu a voňavú maškrtu.
Podobne ako česká žemľovka, aj anglický chlebový puding stojí na základnom princípe: pečivo sa nechá nasiaknuť mliečno-vaječnou zmesou a následne sa upečie. Výsledok je mäkký vo vnútri, jemne chrumkavý na povrchu a dá sa obmieňať podľa aktuálne dostupných surovín.
Video: Rýchly chlebový puding krok za krokom
Na videu nižšie si môžete pozrieť jednoduchú prípravu chlebového pudingu. Ide o reálny recept, ktorý ukazuje základný postup:
Prečo sa oplatí skúsiť chlebový puding?
- Využijete starší chlieb – recept je skvelý spôsob, ako znížiť plytvanie potravinami.
- Príprava je rýchla a nenáročná – zvládne ju aj začiatočník.
- Možnosti obmien sú široké – dá sa použiť rôzne ovocie, koreniny či posýpky.
- Chuťovo pripomína tradičné domáce dezerty, no má jemnejšiu, pudingovú konzistenciu.
Overený recept na anglický chlebový puding
Suroviny:
- 4–5 krajcov staršieho chleba alebo rožkov
- 500 ml mlieka
- 3 vajcia
- približne 80 g cukru
- 50 g masla
- 1 lyžička škorice
- 1 lyžička vanilkového cukru
- asi 150 g ovocia (čerstvé alebo kompótové)
- kokos alebo nasekané orechy na posypanie
Postup prípravy
- Rúru predhrejte na 180 °C. Zapekaciu misu vymažte maslom.
- Chlieb nakrájajte na menšie kocky a nasypte ich do misky.
- V ďalšej miske zmiešajte mlieko, vajcia, cukor, rozpustené maslo, škoricu a vanilkový cukor.
- Zmes nalejte na pečivo a nechajte ho pár minút absorbovať tekutinu.
- Pridajte ovocie a jemne premiešajte.
- Preložte do formy, povrch posypte kokosom alebo orechmi.
- Pečte 30–35 minút, kým puding nezíska zlatistú farbu a pevnejší povrch.
Podávať ho môžete teplý aj studený. Výborne chutí aj s jogurtom, zmrzlinou či šľahačkou.
Overené tipy pre lepší výsledok
- Typ ovocia prispôsobte sezóne: v zime jablká alebo hrušky, v lete bobuľové ovocie či marhule.
- Ak nemáte vanilkový cukor, môžete pridať vanilkový extrakt.
- Kokos a orechy pridajú chrumkavosť, no dezert je výborný aj bez nich.
- Suchší chlieb sa hodí viac ako mäkký, pretože lepšie vsiakne mliečnu zmes.
Sladký dezert, ktorý znižuje plytvanie potravinami
Chlebový puding patrí medzi recepty, ktoré vznikli z praktickosti – ide o tradičný spôsob, ako zužitkovať starší chlieb. Dnes sa teší obľube práve pre svoju jednoduchosť, variabilitu a príjemnú domácu chuť.
Ak máte doma chlieb, ktorý už nie je čerstvý, neváhajte ho premeniť na tento jednoduchý a overený dezert. Je lacný, chutný a najmä – nič na ňom nie je zbytočne prikrášlené či nepravdivé.