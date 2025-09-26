Denne si ničíte televízor a ani o tom neviete. Týmto jednoduchým trikom ho zachránite

Televízor je dominantou každej obývačky – denne sa naň pozeráme celé hodiny, no rovnako rýchlo sa na ňom usádza prach a objavujú šmuhy či odtlačky prstov. Ak sa doma hrajú deti, obrazovka býva zašpinená ešte častejšie. Správne čistenie je preto dôležité nielen pre vzhľad, ale aj pre životnosť zariadenia.
Obrazovka je najcitlivejšia časť
Moderné televízory s LED, OLED či plazmovými obrazovkami majú veľmi jemný povrch, ktorý sa môže poškodiť už pri neodbornom čistení. Výrobcovia preto upozorňujú, že nesprávne prostriedky alebo nevhodné handričky môžu zanechať trvalé stopy.
Ako často čistiť?
- Rám televízora môžete utrieť aj každý deň, pretože na ňom rýchlo pribúdajú odtlačky.
- Obrazovka si vystačí s čistením raz alebo dvakrát týždenne. Stačí ju zbaviť prachu a občas utrieť, aby ostala čistá a bez škvŕn.
Čomu sa vyhnúť
Pri čistení nikdy nepoužívajte:
- papierové utierky ani servítky – môžu poškriabať povrch
- vlhčené obrúsky – obsahujú chemikálie, ktoré zanechajú stopy
- čističe na okná, univerzálne saponáty alebo agresívne roztoky – narušia ochrannú vrstvu displeja
- hubky a drsné materiály – spôsobia ryhy
Čo použiť namiesto toho?
Najlepšou voľbou je mäkká handrička z mikrovlákna, ktorú používajú aj výrobcovia na testovanie obrazoviek. V prípade potreby môžete siahnuť po špeciálnom čistiacom prostriedku určenom na obrazovky – tie sa predávajú v obchodoch s elektronikou a sú bezpečné aj pre monitory, notebooky či displeje mobilov.
Ak nechcete kupovať prípravok, postačí destilovaná voda. Tá je bezpečná, pretože neobsahuje minerály, ktoré by mohli zanechať stopy.
Správny postup čistenia televízora
- Vypnite a odpojte televízor zo siete. Predídete riziku úrazu aj poškodeniu elektroniky.
- Odstráňte prach. Suchou handričkou z mikrovlákna jemne pretrite celú obrazovku aj rám.
- Navlhčite handričku. Ak treba odstrániť odtlačky, handričku ľahko navlhčite destilovanou vodou alebo špeciálnym čističom. Nikdy nestriekajte priamo na obrazovku.
- Utierajte krúživými pohybmi. Postupujte od stredu smerom k okrajom. Vyčistite aj rám a zadnú časť televízora, kde sa usádza prach.
- Nechajte obrazovku uschnúť. Až keď je úplne suchá, znovu zapojte televízor do elektriny.
Prečo sa oplatí dodržiavať tieto zásady?
Správnym čistením predĺžite životnosť televízora, ochránite citlivý povrch obrazovky pred poškodením a zároveň si užijete čistý obraz bez šmúh a odtlačkov prstov. Navyše znížite riziko, že sa prach a nečistoty dostanú do vetracích otvorov a zhoršia chladenie zariadenia.
Ak budete používať len mäkkú handričku a v prípade potreby jemne navlhčenú destilovanou vodou alebo oficiálnym čističom na obrazovky, váš televízor vám vydrží dlhé roky v perfektnej kondícii.