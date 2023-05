V podstate ide o vytvorenie steny „na oko“, pretože takmer cez všetky varianty vidíte naskrz. Aj keď primárnou funkciou je oddeliť jednotlivé časti miestnosti, tá estetická je viac ako dôležitá. Alternatívy bežnej steny v podobe nábytku alebo sklenených plôch totiž vytvárajú dekoračnú funkciu a jedinečný dizajn.

Deliace steny do bytu aj kancelárie

Hodia sa kdekoľvek. Kdekoľvek v byte či v pracovných priestoroch, ktoré by v prípade vystavania bežnej steny pôsobili stiesnene. Naopak, deliace steny do izby síce miestnosť „rozdelia“, no stále je vzdušnejšia a pôsobí opticky väčším dojmom. Môže za to práve „priehľadnosť“, ktorá síce zaručí určité súkromie, no iba do určitej miery.

Deliace steny v byte môžu slúžiť na viaceré účely. V prípade jednoizbového bytu sa postarajú o jeho predelenie na jednotlivé zóny prípravy jedál, pracovnej a oddychovej činnosti, ako aj zóny určenej na spánok. Ak je byt naozaj malý alebo sa jedná o garsónku, dizajnová deliaca stena vytvorí štýlový priestor, pričom zároveň splní svoj účel.

Veľká kancelária, niekoľko ľudí a všetci sa majú navzájom „pod kontrolou“. Deliace steny do kancelárie nepodporujú iba estetizáciu pracovného prostredia, ale tiež určitý pocit súkromia, ktorý môže v konečnom dôsledku ovplyvniť aj pracovný výkon. Paradoxom je, že všetci na seba vidia, no zároveň sú „skrytí“.

Dekoračné deliace policové steny

Ideálnou voľbou pre „nenásilné“ predelenie miestnosti sú tzv. policové steny alebo regály. V podstate nejde o žiadnu novinku. Používali sa aj v minulosti, najmä v období socializmu, kedy boli na ne umiestňované najmä izbové rastliny, ale tiež dekorácie. Za tých niekoľko rokov prešli určitou premenou a vo vynovenom dizajne sa stávajú súčasťou moderných bytov.

Takéto dekoračné steny nemusia zdobiť iba kvety či doplnky. Sú výborným miestom taktiež pre knihy, ako aj ďalšie umenie, či už v podobe rôznych predmetov, sôch, obrazov a pod. Nejde len o to, čo v nábytku vystavíte, záleží aj na tom, ako deliaca stena vyzerá. Materiál a dizajnové prevedenie sa totiž podieľajú na celkovom zariadení interiéru.

Deliace steny do izby – nielen paravány sú možnosťou

Otvorený priestor kuchyne a obývačky má taktiež svoje zóny. Je to zóna na prípravu jedál, ich konzumovanie a samotná obývacia časť. Deliace steny sú jednou z možností, ako tento priestor nenápadne a nenútene „rozdeliť“. V podstate ide o stále otvorený priestor, ktorému boli vytýčené „hranice“.

V detských izbách sa „rozdelenie“ miestnosti oplatí, ak ju zdieľajú dvaja súrodenci. Aby bol každému poskytnutý dostatok súkromia aspoň čo sa oddychovej zóny týka, tak alternatíva steny v podobe policového nábytku bude správnym výberom. Deliacu stenu v izbe môžete využiť aj ako úložný priestor pre učebnice či dizajnové boxy, do ktorých umiestnite čokoľvek, čo chcete skryť.

Posuvné deliace steny z rôznych materiálov

Skôr než sa dostaneme k mobilným deliacim stenám, zabrdneme aj do fixných, vyrábaných z rôznych materiálov. Napríklad tie zo skla sa používajú v priestoroch, kde nie je možné osadiť len samostatné sklené dvere, ale je potrebné vyplniť aj okolitý priestor. Spôsob ich uchytenia sa realizuje pomocou kovania v sklených paneloch alebo hliníkových profiloch, ktoré sú súčasťou konštrukcie. Pri sklenených deliacich stenách sa používa tvrdené bezpečnostné sklo v čírom, pieskovanom alebo vzorovom prevedení.

Posuvné deliace steny ponúkajú jednoduché riešenie na uzatvorenie alebo predelenie priestoru. Mobilné a technické riešenia sa prispôsobia akémukoľvek interiéru. Hodia sa však najmä do priestranných domov alebo kancelárií. Môžeme ich prirovnať k tzv. japonským stenám, ktoré síce nemajú vlastnosti bežnej steny, no postarajú sa o určité súkromie. Okrem dreva, skla a plastu môžu byť zhotovené napríklad aj z rôznych textílií.

Sklenené deliace steny sa hodia aj do kúpeľne, napríklad v prevedení matného alebo vzorovaného skla. Oddeliť tak môžete sprchovaciu zónu od toalety. Cena závisí od veľkosti a druhu materiálu. Lacné deliace steny nájdete napríklad u známych predajcov Ikea, Jysk a pod., ale aj prostredníctvom eshopov a u nás v internetovom katalógu produktov.

