Dekorácie z machu. Vneste si do domova kúsok prírody

Mach patrí k prvkom, ktoré vedia vniesť do interiéru jedinečný prírodný nádych. V posledných rokoch sa čoraz viac využíva takzvaný stabilizovaný mach. Ide o prírodný mach, ktorý bol špeciálne upravený, aby si dlhodobo zachoval svoj vzhľad – pružnosť aj sýtu farbu.
Takéto dekorácie pôsobia moderne, originálne a sú ideálne pre ľudí, ktorí nemajú čas alebo chuť starať sa o živé rastliny. Na rozdiel od bežného machu stabilizovaný nepotrebuje zalievanie ani svetlo a vydrží krásny aj niekoľko rokov.
Ako prebieha stabilizácia machu?
Pri stabilizácii sa prirodzené šťavy v machu nahrádzajú špeciálnym roztokom, najčastejšie na báze glycerínu a minerálov. Vďaka tomu sa zastaví jeho prirodzené starnutie a mach si uchová svoj vzhľad.
Teoreticky sa dá postup skúsiť aj doma – napríklad ponorením machu do zmesi vody a glycerínu (zvyčajne v pomere 2 : 1). Po niekoľkých dňoch namáčania sa mach nechá vysušiť. Výsledok však nebýva vždy ideálny – môže vyblednúť alebo sa stať krehkým.
Preto odborníci odporúčajú skôr kúpiť hotový stabilizovaný mach od overených predajcov. Profesionálne spracovaný materiál vydrží pekný podstatne dlhšie než domáce pokusy.
Starostlivosť o stabilizovaný mach
Najväčšou výhodou stabilizovaného machu je, že už nie je živý, a teda si nevyžaduje žiadnu špeciálnu starostlivosť. Netreba ho polievať, nehrozí napadnutie škodcami a nevyžaduje ani svetlo.
Odporúča sa len:
- uchovávať ho mimo priameho slnka, aby farby nevybledli
- nevystavovať ho vysokej vlhkosti alebo priamemu kontaktu s vodou
- občas jemne utrieť prach jemným štetcom alebo fénom na studený vzduch
Nápady na dekorácie z machu
Možností, ako si mach zakomponovať do interiéru, je mnoho – od jednoduchých detailov až po výrazné dizajnové prvky.
Machový veniec
Tradičný veniec z machu je univerzálna dekorácia, ktorá sa hodí na dvere aj do interiéru. Základom je korpus (slamenný alebo polystyrénový), ktorý sa obalí machom a dozdobí sezónnymi detailmi – šiškami, mašľami, sušenými kvetmi či veľkonočnými vajíčkami.
Machový obraz
Obraz vytvorený zo stabilizovaného machu pôsobí ako kúsok lesa priamo na stene. Často sa kombinuje s kúskami kôry alebo vetvičkami. Je úplne bezúdržbový a hodí sa do obývačky, pracovne či dokonca do kancelárie.
Výplň do kvetináčov
Mach pekne zakryje substrát v črepníku, čím dodá rastline elegantnejší vzhľad. Používa sa najmä pri izbových rastlinách, bonsajoch či orchideách. Stabilizovaný mach síce nepomáha udržiavať vlhkosť pôdy ako živý, ale plní estetickú funkciu.
Dekorácie v skle
Sklenené nádoby s aranžmánom zo stabilizovaného machu pôsobia moderne a originálne. V kombinácii s kamienkami či drobnými prírodninami vytvárajú efekt „lesa v skle“.
Závesné gule (kokedama)
Inšpirované japonským umením kokedama – polystyrénová guľa sa obalí stabilizovaným machom a previaže špagátom. Výsledkom je ľahká, prírodne pôsobiaca dekorácia vhodná na zavesenie.
Machový svietnik
Do misky alebo na drevený podklad sa rozloží mach a pridá sviečka v bezpečnom kalíšku. Celok možno ozdobiť šiškami, sušenými plodmi alebo kúskami škorice. Vznikne útulná dekorácia vhodná na stôl aj poličku.
Prečo si vybrať dekorácie zo stabilizovaného machu?
- sú originálne a moderné
- vydržia roky bez údržby
- prinesú do interiéru prírodný vzhľad
- nevyžadujú polievanie ani svetlo
Treba však dodať, že stabilizovaný mach už nemá vlastnosti živej rastliny – nečistí vzduch ani nevyrába kyslík. Je čisto dekoratívnym prvkom.