Dedo odhalil tajomstvo, ako nabrúsiť nožnice. Brúsku nahradil zubnou pastou

V súčasnosti máme tendenciu vyhadzovať veci, ktoré už neslúžia tak dobre, ako kedysi, namiesto toho, aby sme zistili, či sa dajú opraviť. Platí to aj o nožniciach. Ak ste si všimli, že nožnice doma alebo tie, čo používajú vaše deti, už nestrihajú tak ostro, nemusíte ich hneď vyhodiť do koša. Nie je potrebné ani navštíviť obchod so železiarskym tovarom. Nožnice si dokážete nabrúsiť aj sami, priamo doma. Existuje viacero spôsobov, ako to dosiahnuť, stačí si vybrať ten najvhodnejší.