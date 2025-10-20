Debordelizácia. Štvortýždňová výzva, ako si upratať dom ešte pred adventom

Ak sa do toho pustíte práve teraz, do začiatku adventu budete mať všetko hotové – bez stresu, zhonu a paniky, ktorá zvyčajne sprevádza vianočné upratovanie. Predstavte si, že keď sa rozvonia prvé koláče a po dome sa rozblčia svetielka, vy budete mať doma čisto, útulne a pokojne. Znie to ako sen? Dá sa to zvládnuť – stačí začať včas a ísť na to s rozumom.
Prečo sa do upratovania pustiť už teraz?
Veľké vianočné gruntovanie nemusí byť synonymom pre únavu, prach a nervozitu. Britská redaktorka prišla s jednoduchou, no premyslenou výzvou – rozdeľte si upratovanie na štyri týždne. Každý týždeň sa venujte jednej časti domu a do adventu budete mať všetko tip-top.
Zmysel to má viac než praktický – predvianočný čas by mal patriť rodine, pečeniu, sviatočnej atmosfére a vôni škorice, nie panike z toho, že sa nestíha. Ak si doprajete trochu poriadku už teraz, zostane vám čas na darčeky, prechádzky po meste aj na tiché večery pri sviečkach. Navyše, čistý priestor má magický účinok – dýcha sa v ňom ľahšie, človek sa cíti pokojnejšie a má viac energie aj dobrej nálady.
Ako začať: malými krokmi k veľkému výsledku
Na začiatku si spravte plán. Zoberte kalendár alebo diár a vyznačte si štyri týždne pred adventom (alebo aj viac, ak to potrebujete). Každý týždeň venujte inej časti domácnosti.
Pripravte si tri krabice alebo tašky a označte ich:
- ponechať
- darovať
- vyhodiť
A potom si stanovte jedno zlaté pravidlo: každú vec sa dotknite len raz. Keď ju vezmete do ruky, hneď sa rozhodnite, čo s ňou – žiadne prenášanie z miestnosti do miestnosti či dlhé váhanie.
Nesnažte sa všetko zvládnuť naraz. Bohato stačí 30 minút denne, ale pravidelne. Pustite si hudbu, otvorte okná a pustite do priestoru svieži vzduch aj dobrú náladu. Ak si s niektorou vecou naozaj neviete rady (napríklad oblečenie, ku ktorému máte citovú väzbu), dajte ju bokom do „krabice na rozmyslenie“. Používajte ju však len výnimočne – na konci výzvy sa k nej musíte vrátiť a rozhodnúť sa.
1. týždeň: Pracovňa alebo pracovný kútik
Začnite tam, kde sa najľahšie hromadí chaos – v papieroch, kábloch a starých dokumentoch. Vyčistite stôl, vyhoďte zbytočné poznámky, odpojte starú techniku, ktorá len zaberá miesto. Pracovný priestor má veľký vplyv na psychiku – čistý stôl znamená čistú myseľ.
2. týždeň: Kuchyňa a špajza
Otvorene sa pozrite na všetky skrinky. Čo ste nepoužili rok, zrejme už ani nepoužijete. Darujte alebo vyhoďte prebytočné hrnce, misky či taniere. Skontrolujte potraviny aj koreniny – veci po záruke nemilosrdne vyhoďte. Zvyšok si usporiadajte do priehľadných nádob, aby ste vždy vedeli, čo máte. Vďaka tomu získate priestor pre vianočné pečenie aj nové zásoby.
3. týždeň: Spálňa a šatník
Zásada je jednoduchá – čo ste nemali na sebe celý rok, poslúži lepšie niekomu inému. Rozrieďte oblečenie, vyperte sezónne veci a uložte ich do boxov. Pridajte vôňu levandule alebo cédrové doštičky proti moliam a vytvorte si spálňu, kde sa dá naozaj oddýchnuť.
Ak máte deti, čaká vás to isté aj v ich izbe. Nebude to jednoduché, ale z dlhodobého hľadiska to stojí za to – uprataný priestor znamená pokojnejšie rána aj večery.
4. týždeň: Kúpeľňa a drobnosti
Prejdite kozmetiku, ktorú máte otvorenú. Staré produkty a prázdne fľaštičky nemilosrdne vyhoďte. Usporiadajte kozmetiku podľa typu – zvlášť produkty na vlasy, pleť či telo. Doprajte si nové uteráky a pridajte pár kvapiek eukalyptového alebo citrusového esenciálneho oleja pre sviežosť.
Malé úpravy spravia veľký rozdiel. A keď sa o pár týždňov pustíte do vianočného upratovania, budete mať hotovo doslova za pár minút – len zotriete prach a všetko bude pripravené na sviatočnú pohodu.
Debordelizácia nie je len o čistom byte – je to aj o mentálnom uvoľnení a vytvorení priestoru pre pokojné sviatky. Keď dom prestane byť plný zbytočností, zrazu sa uvoľní miesto pre to podstatné – pre rodinu, oddych a radosť z malých vecí.