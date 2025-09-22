Dávate tieto veci pod drez? Veľká chyba, ktorá vás môže stáť zdravie aj peniaze

Skrinka pod drezom patrí medzi miesta, ktoré väčšina ľudí využíva ako praktický úložný priestor. Často do nej odkladáme všetko, čo by inde v kuchyni zavadzalo alebo nepôsobilo esteticky. Je to rýchle, jednoduché a na prvý pohľad aj logické riešenie. Lenže práve tu číha pasca – pod drezom sa drží vlhkosť, často tu chýba prúdenie vzduchu a tento priestor býva náchylný na tvorbu plesní. Nie všetko, čo tam uložíte, vydrží bez ujmy.
Pozrime sa na päť vecí, ktoré by ste pod drez radšej nikdy nedávali, ak sa chcete vyhnúť škodám aj zbytočným nepríjemnostiam.
1. Papier a kartónové obaly
Možno sa vám zdá praktické odložiť si sem papierové utierky, servítky, náhradné papierové tašky či krabice. Pravda je však taká, že vlhké prostredie pod drezom je pre papier úplne nevhodné. Kartón a papier totiž ľahko nasávajú vlhkosť, strácajú pevnosť, krútia sa a môžu dokonca začať plesnivieť. To sa netýka len samotných obalov – ak by ste do papierovej krabice uložili napríklad ovocie alebo zeleninu, vlhkosť by mohla znehodnotiť aj samotné potraviny.
2. Malé elektrospotrebiče
Mixér, šľahač, kuchynský robot alebo akýkoľvek iný menší spotrebič pod drez rozhodne nepatrí. Nielenže ich môže poškodiť vlhkosť, ale pri kontakte s elektrinou vzniká aj riziko skratovania. Spotrebiče je lepšie uchovávať na suchom, dobre vetranom mieste – ideálne v originálnych obaloch, ktoré ich chránia pred prachom a vlhkosťou. Okrem toho treba pamätať aj na kovové predmety náchylné na hrdzu, ktoré by sa v takomto prostredí rýchlo poškodili nielen vzhľadovo, ale aj funkčne.
3. Utierky a špongie na riad
Na prvý pohľad je to logické – miesto pod drezom je blízko vody, takže mať tam handry, utierky či špongie vyzerá prakticky. Realita je ale opačná. Tieto materiály výborne sajú vlhkosť a práve v tme a bez prístupu vzduchu sa stávajú ideálnym prostredím pre množenie baktérií a plesní. Takéto textílie sa potom môžu stať zdrojom nepríjemného zápachu aj zdravotného rizika. Ak už ich chcete mať poruke, do skrinky pod drez patrí len úplne nové, nerozbalené balenie. Používané utierky a špongie skladujte radšej na suchom mieste, kde môžu vyschnúť.
4. Tablety a prípravky do umývačky riadu
Na prvý pohľad dáva zmysel mať tablety do umývačky či iné čistiace prostriedky uložené hneď pod drezom, keďže ich používate priamo pri práci v kuchyni. Ani to však nie je ideálne riešenie. Ak sú už obaly otvorené, vlhkosť ich môže rýchlo poškodiť – tablety sa drobia, lepia alebo strácajú účinnosť. Navyše, ak máte doma malé deti alebo domáce zvieratá, predstavuje takáto skrinka riziko. Deti sa k nej ľahko dostanú a obsah by mohol byť pre ne nebezpečný. Bezpečnejšie je preto tieto prípravky skladovať vo vyšších skrinkách alebo na mieste, kde nehrozí ich znehodnotenie ani náhodné požitie.
5. Zelenina a ďalšie potraviny
Cibuľa, zemiaky či iné plodiny, ktoré síce nemajú radi priame slnko, ale potrebujú suché prostredie, do skrinky pod drez rozhodne nepatria. Vlhkosť spôsobí, že rýchlo začnú hniť, zapáchať a stratia akúkoľvek použiteľnosť. Potvrdila to aj štúdia, ktorá upozorňuje na nevhodnosť vlhkého prostredia pri skladovaní týchto druhov zeleniny. Správne miesto je tmavé, ale suché – napríklad špajza alebo dobre vetraná skrinka mimo dosahu vody.
Priestor pod kuchynským drezom je praktický, no zároveň problematický. Vládne mu vlhkosť, ktorá poškodzuje nielen papier a textílie, ale aj elektrospotrebiče, čistiace prostriedky a potraviny. Aby ste sa vyhli zbytočným stratám a zdravotným rizikám, používajte túto skrinku len na predmety, ktorým vlhko neublíži – napríklad na vedro, uzatvorené čistiace prostriedky či odpadkové vrecia.