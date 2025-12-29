Dávate citrón do čaju hneď, alebo čakáte, kým vychladne? Rozdiel je prekvapivo veľký

Horúci čierny čaj, čerstvo vytlačená citrónová šťava a trocha medu – klasická kombinácia, ktorú mnohí volíme pri prechladnutí alebo chladnom počasí. Málokto si však uvedomuje, že čas, kedy citrón do čaju pridáme, môže ovplyvniť množstvo vitamínu C v nápoji. O čo presne ide a aký má teplota čaju vplyv?
Video, ktoré tému popularizuje
Na citlivosť vitamínu C na teplotu upozorňuje aj video na YouTube od Dr. Eric Berg DC
Vitamín C a teplota: čo hovorí veda
Kyselina askorbová (vitamín C) je na vysoké teploty citlivá. Podľa výskumov sa jej množstvo začína znižovať už pri teplotách nad 60 °C a tento proces sa zrýchľuje pri vyššom zahrievaní. Rozklad však nie je okamžitý – pri krátkodobom kontakte s horúcou vodou nedôjde k úplnému zničeniu vitamínu C, ale určité množstvo sa môže stratiť.
To znamená, že ak vytlačíte citrón do čaju, ktorý je čerstvo zaliaty vriacou vodou, určite neprídete o všetok vitamín C, no jeho hladina môže byť nižšia ako pri opatrnejšom postupe. Pri teplotách okolo 80–90 °C dochádza k relatívne rýchlej degradácii, zatiaľ čo pri teplotách pod 50 °C zostáva vitamín C stabilnejší.
Kedy je teda ideálny čas na citrón?
Odporúča sa počkať aspoň niekoľko minút po zaliatí čaju, kým nápoj mierne nevychladne – ideálne pod 60 °C, prípadne aj bližšie k 50 °C. Takto si v čaji zachováte väčšinu vitamínu C, a zároveň neprídete o chuťový zážitok. Teplota v tomto rozmedzí je stále príjemná na pitie a neohrozuje hodnotu citrónovej šťavy.
Bonus: citrón zlepšuje vstrebávanie antioxidantov
Štúdie naznačujú, že kyselina citrónová a vitamín C môžu podporovať vstrebávanie niektorých antioxidantov, napríklad katechínov zo zeleného čaju. Tie sú známe svojimi priaznivými účinkami na zdravie – napríklad pomáhajú v boji proti voľným radikálom.
Pridaním citrónovej šťavy do čaju (najmä zeleného) môžete zvýšiť biologickú dostupnosť týchto látok, čo znamená, že ich telo dokáže lepšie využiť. Tento efekt sa však netýka len teploty, ale aj celkového zloženia nápoja a individuálnych vlastností trávenia.
Pozor na fľaškovú citrónovú šťavu
Ak chcete do čaju pridávať citrón pre vitamín C, siahnite vždy po čerstvom ovocí. Fľaškované citrónové šťavy dostupné v obchodoch často prešli pasterizáciou, teda tepelným spracovaním, ktoré už v procese výroby znižuje obsah vitamínu C. Z nutričného hľadiska preto nie sú rovnocennou náhradou.
Ak pridávate citrón s kôrou, sledujte kvalitu
Obľúbené je aj pridávanie celého plátku citróna, no ak do čaju vkladáte kôru, dávajte pozor na jej pôvod. Šupka bežne predávaných citrusov býva ošetrená voskom alebo chemickými postrekmi, ktoré sa pri kontakte s horúcou vodou môžu uvoľniť do nápoja. V tomto prípade sa odporúča používať bio citróny alebo kôru pred použitím dôkladne umyť a prípadne odstrániť.
Med – rovnaké pravidlo ako pri citróne
Rovnaká zásada platí aj pre med. Ten obsahuje enzýmy, antioxidanty a iné prospešné látky, ktoré sú citlivé na vysoké teploty. Ak ho pridáte do čaju s teplotou nad 60–70 °C, väčšina z týchto látok sa znehodnotí. Najlepšie je pridať med až do mierne vychladnutého čaju – rovnako ako citrón.
Ak si dávate čaj s citrónom pre chuť, môžete citrón pokojne pridať kedykoľvek. Ak však chcete využiť aj jeho zdravotné prínosy, najmä vitamín C, má zmysel chvíľu počkať, kým čaj trochu vychladne. Ide o jednoduchý krok, ktorý však môže ovplyvniť výsledný efekt na vaše zdravie – najmä počas chrípkovej sezóny alebo pri podpore imunity.