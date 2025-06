Dávajte si pozor. Voda z plastových fliaš a jedlo z krabičiek škodia zdraviu. Mikroplasty sú spájané aj s demenciou

Možno práve teraz pijete vodu z PET fľaše alebo obedujete z plastovej krabičky. Áno, je to praktické a rýchle, no vedeli ste, že tým do svojho tela dostávate množstvo mikroplastov, ktoré môžu vážne poškodzovať vaše zdravie? Najnovšie vedecké štúdie upozorňujú na spojitosť medzi mikroplastami a vznikom demencie, no to zďaleka nie je jediný problém.