Dávajte si pozor na stromy vo svojej záhrade: Ako sa vyhnúť nepríjemným právnym komplikáciám

Väčšina ľudí vníma záhradu ako miesto oddychu a radosti, kde môžu uniknúť od mestského ruchu a venovať sa pestovaniu rastlín či záhradným prácam. Rovnako je to často priestor, v ktorom trávite čas s rodinou a priateľmi, prípadne sa realizujete v záhradkárskych činnostiach. Avšak, nie vždy je práca v záhrade iba o sadení, polievaní a zbere úrody. Niekedy sa môžu vyskytnúť situácie, ktoré vás zaskočia – napríklad vtedy, ak vám sused začne vyčítať strom rastúci na hranici pozemku. Možno by ste ani netušili, aké právne následky môžu hroziť pri nevhodnom postupe. Preto je dobré mať prehľad o tom, aké predpisy sa vás týkajú, aby ste sa vyhli zbytočným pokutám a zachovali dobré susedské vzťahy.

Strom na hranici pozemku: Potenciálna príčina sporov

Môže sa stať, že ste kúpili pozemok, ktorého predchádzajúci majiteľ tam vysadil strom presne na hranici. V tom čase to mohlo byť urobené so súhlasom suseda alebo aspoň s jeho mlčanlivým súhlasom. Niekedy dokonca vysadenie stromu vychádzalo z dohôd o zlepšení tieňa či estetiky v okolí. No situácia sa mohla zmeniť. Kmeň stromu narástol, konáre môžu zasahovať na susedovu stranu, prípadne strom tieni jeho okná. Dokonca sa môže stať, že niektoré korene poškodzujú základy susednej stavby. V týchto prípadoch je potrebné vedieť, ako postupovať, aby sa z pôvodne drobného problému nerozrástol susedský spor s hrozbou pokút.

Kedy začať riešiť výrub stromu?

Prvou myšlienkou býva výrub stromu, najmä ak sa zdá, že je to jediný spôsob, ako vyriešiť nepríjemnosti spôsobené tieniacimi konármi či odkvapkávajúcou miazgou. Aj keď sa môže zdať, že „zrezať strom“ je jednoduché, právne predpisy sú v tomto smere pomerne prísne. Sused si môže sťažovať, že mu strom bráni v prístupe slnečných lúčov a zvyšuje vlhkosť v jeho nehnuteľnosti. Vy však nemôžete strom vyrúbať bez uváženia, či je na to potrebné povolenie, a bez preverenia právnych náležitostí.

Ovocné stromy: Kedy nepotrebujete povolenie

Najjednoduchšia situácia nastáva vtedy, ak ide o ovocný strom zasadený na pozemku, ktorý je vedený ako záhrada (napríklad jabloň, hruška, slivka či marhuľa). V týchto prípadoch spravidla nepotrebujete od úradov žiadne povolenie, ak sa rozhodnete strom odstrániť – predpokladá sa, že vy, ako majiteľ, máte právo voľne nakladať so svojím pozemkom. Navyše, ovocné dreviny sa považujú za menej rizikové z hľadiska ochrany prírody.

Dôležité je však presvedčiť sa, že strom skutočne rastie na vašom pozemku a nespadá do žiadnej z chránených kategórií. Ak máte nejaké pochybnosti, oplatí sa naštudovať si konkrétne predpisy alebo sa informovať na príslušnom obecnom (mestskom) úrade.

Neovocné stromy a prísnejšia legislatíva

Výrub neovocných stromov je oveľa zložitejšia téma. Môže ísť o lipu, smrek, buk alebo iné listnaté či ihličnaté druhy. Ak takýto strom vo výške 130 cm od zeme dosahuje obvod kmeňa väčší ako 80 cm, ste podľa zákona povinní žiadať o povolenie na výrub. Ide predovšetkým o to, aby sa chránili staršie a mohutnejšie stromy, ktoré môžu mať význam pre životné prostredie.

Pri podávaní žiadosti je mimoriadne dôležité presne uviesť obvod kmeňa, nie jeho priemer. Chyba v tejto oblasti sa môže vyhodnotiť ako hrubá nepresnosť a môže viesť k pokute. Sankcie sú v tejto sfére pomerne vysoké – môžu dosiahnuť až 20 000 eur za jeden strom, a ak by išlo o výrub viacerých stromov, suma sa môže vyšplhať dokonca až na 100 000 eur. Tieto sumy sú nastavené zámerne vysoko, aby odrádzali od nelegálnych výrubov, ktoré by mohli vážne narúšať životné prostredie.

Výnimky: Nebezpečné alebo poškodené stromy

Existujú však aj situácie, keď strom môže predstavovať akútne riziko. Pokiaľ je vážne poškodený búrkou a hrozí, že spadne na váš dom alebo dom suseda, prípadne už ohrozuje zdravie a majetok ľudí, zvyčajne môžete strom odstrániť aj bez predchádzajúceho súhlasu od príslušného úradu. Musíte však písomne či telefonicky informovať príslušný odbor životného prostredia, aby ste predišli nedorozumeniam.

Rovnako to platí aj pri stromoch, ktoré sú úplne suché a predstavujú potenciálne riziko. Aj v prípade, že suchý strom zatiaľ nikoho neohrozuje, môže byť zo zákona nevyhnutné podať žiadosť o povolenie, pretože nie všetky suché stromy sú považované automaticky za nebezpečné. Hoci to môže znieť prehnane, príslušné úrady majú často k dispozícii odborníkov (napr. dendrológov), ktorí dokážu posúdiť, či je daný strom skutočne nutné odstrániť alebo sa ho dá ešte zachrániť bezpečným orezom.

Správna komunikácia so susedom: Základ úspechu

Mnohé problémy spojené so stromami by sa dali vyriešiť už v začiatočnom štádiu, keby sa problémová situácia riešila včasnou komunikáciou. Ak sused naznačí, že mu váš strom tieni na pozemok alebo z neho padá lístie do jeho odkvapových žľabov, skúste sa dohodnúť na primeranom orezaní konárov či inom kompromisnom riešení. Takéto gesto môže zachrániť susedské vzťahy a zamedziť zbytočným sťažnostiam na úradoch.

Ak však susedovo prianie odporuje zákonu (napríklad vyžaduje výrub chráneného stromu bez povolenia), nenechajte sa dotlačiť do porušenia právnych predpisov. Vždy si overte, či môžete vyhovieť jeho požiadavkám, alebo či sú tieto požiadavky v rozpore so zákonom.

Najdôležitejšia zásada: Poznajte právo a konajte podľa neho

Pri starostlivosti o stromy a zeleň na vlastnom pozemku si treba uvedomiť, že nejde len o váš osobný majetok, ale často aj o majetok, ktorý má vplyv na širšie životné prostredie. Preto existujú zákony a predpisy, ktoré stanovujú, kedy a ako môžete zasahovať do rastu stromov a prírody.

Nasledujúce tipy vám pomôžu držať sa zákona a predchádzať komplikáciám:

Zistite si, o aký druh stromu ide – ovocný strom na záhrade si zvyčajne nevyžaduje povolenie, no pri iných druhoch stromy áno. Merajte presne – obvod kmeňa vo výške 130 cm je kľúčový údaj pri posudzovaní, či je potrebné povolenie. Komunikujte so susedmi – dobré vzťahy môžu predísť dlhým a nákladným sporom. V prípade poškodeného alebo nebezpečného stromu konajte ihneď – vždy však informujte príslušné úrady, aby nevznikol dojem, že strom bol odstránený nelegálne. Overte si miestne predpisy – podmienky sa môžu v rôznych obciach či mestách mierne líšiť, preto ak si nie ste istí, určite si overte aktuálne nariadenia.

Zhrnutie: Vyhnite sa pokutám a udržujte harmóniu v susedstve

Úprava záhrady a starostlivosť o stromy je dôležitou súčasťou bývania v rodinnom dome či na chalupe. Aj keď sa to môže zdať ako banálna záležitosť, stromy predstavujú živé organizmy so značným ekologickým významom. Práve preto existujú prísne pravidlá týkajúce sa ich výrubu.

Ak sa rozhodnete strom odstrániť, uistite sa, že konáte v súlade so zákonom. Predídete tým nielen vysokým pokutám, ale zároveň si udržíte dobré susedské vzťahy a neutrpí ani vaše dobré meno. Napokon, akékoľvek neočakávané situácie ohľadom stromov môžete konzultovať s odborníkmi alebo si potrebné informácie vyhľadať na oficiálnych webových stránkach obcí a miest. Takto budete mať istotu, že konáte zodpovedne a vyhnete sa nepríjemným právnym dôsledkom.