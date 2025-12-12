Dávajte si pozor na podpoistenie domu. Pri nečakanej pohrome môžete prísť o veľa

Poistenie nehnuteľnosti je určené na ochranu majiteľa pred finančnými škodami spôsobenými udalosťami, ako sú požiare, povodne, víchrice, ťažký sneh, únik vody či ďalšie živly a technické havárie. Poisťovňa v takých prípadoch prepláca opravu alebo obnovu poškodeného majetku – ale len do výšky poistnej sumy uvedenej v zmluve. Práve preto je nesmierne dôležité, aby bola táto suma nastavená správne.
Ak je nehnuteľnosť poistená na nižšiu hodnotu, než koľko by stála jej reálna obnova, poisťovňa môže pri škode pristúpiť ku kráteniu plnenia. Tento postup je úplne legálny a vychádza z princípu tzv. podpoistenia, ktoré sa v praxi vyskytuje pomerne často.
Prečo hodnota nehnuteľnosti časom rastie?
Poistná suma by mala zodpovedať tomu, koľko by stálo postaviť rovnakú stavbu odznova. Nestanovuje sa podľa trhovej ceny domov, ale podľa tzv. reprodukčnej hodnoty. Tá sa v priebehu rokov mení z viacerých dôvodov:
- rast cien stavebných materiálov
- zvyšovanie cien práce
- zmeny v stavebných normách, ktoré môžu vyžadovať drahšie riešenia
- rekonštrukcie a modernizácie, ktoré majú reálny vplyv na hodnotu majetku
- inštalácia drahších technológií, ako sú fotovoltické systémy, tepelné čerpadlá či inteligentné riadenie domácnosti
Preto dom, ktorý bol poistený napríklad pred desiatimi či dvadsiatimi rokmi, dnes takmer určite stojí viac, než je jeho pôvodná poistná suma.
Čo sa stane, ak je dom podpoistený?
Ak poisťovňa zistí, že poistná suma je výrazne nižšia ako skutočné náklady na obnovu nehnuteľnosti, uplatní tzv. princíp proporcionality. Ten funguje jednoducho:
- ak je dom poistený napríklad len na 60 % svojej skutočnej hodnoty
- poisťovňa môže o rovnakých 40 % skrátiť poistné plnenie
To znamená, že aj pri menšej škode dostane majiteľ menej, než koľko by potreboval na opravu. Tento mechanizmus nie je sankcia, ale štandardná súčasť poistných podmienok väčšiny poisťovní na Slovensku aj v Česku.
Ako nastaviť poistnú hodnotu čo najpresnejšie?
Majiteľ nehnuteľnosti by mal vychádzať z toho, koľko by stála kompletná obnova domu v dnešných cenách. Poistnú sumu je možné určiť niekoľkými spôsobmi:
- odborný odhad alebo konzultácia s poistným maklérom
- informácie od stavebnej firmy, ktorá vie naceniť výstavbu podobného objektu
- využitie orientačných kalkulačiek dostupných na webových stránkach poisťovní
- u niektorých inštitúcií aj špecializované kalkulačky reprodukčnej hodnoty
Kalkulačky zvyčajne zohľadňujú plochu podlaží, typ strechy, materiály, technológie a ďalšie faktory ovplyvňujúce cenu.
Ako poisťovne predchádzajú podpoisteniu?
Mnohé poisťovne majú zavedenú tzv. indexáciu poistnej sumy. Ide o každoročné automatické navýšenie poistnej hodnoty o percento, ktoré odráža rast cien v stavebnom sektore. Indexácia však:
- nemusí pokryť väčšie rekonštrukcie či novú technológiu
- neplatí, ak s ňou klient nesúhlasí alebo ju má v zmluve vypnutú
- nezaručuje, že poistná suma bude vždy presná – stále je potrebná kontrola zo strany majiteľa
Indexácia je však užitočná najmä v období, keď rastú ceny stavebných prác a materiálov rýchlejšie než zvyšovanie priemernej mzdy.
Ako často upravovať poistnú zmluvu?
Hodnotu nehnuteľnosti je vhodné aktualizovať:
- vždy po významnej rekonštrukcii
- pri inštalácii zariadení s vysokou hodnotou (napr. fotovoltika, batériové úložisko, tepelné čerpadlo)
- pri prístavbe alebo nadstavbe
- bežne aspoň raz za dva až tri roky, aj keď v dome neprebehli veľké zmeny
Pravidelná aktualizácia je najjednoduchší spôsob, ako sa vyhnúť podpoisteniu a zabezpečiť, že poistka bude v prípade škody plniť svoj účel.