Dáva zmysel dávať magnetky z chladničky dole, aby sme ušetrili na energiách?

V poslednom období sa na sociálnych sieťach objavilo tvrdenie, že obyčajné magnetky na dverách chladničky môžu zvyšovať spotrebu elektriny. Podľa tejto teórie by ich magnetické pole malo zaťažovať motor alebo elektroniku spotrebiča. Hoci to znie dramaticky, ide o nepodložený mýtus.
Magnetky spotrebu energie neovplyvňujú
Bežné dekoratívne magnetky vytvárajú len veľmi slabé magnetické pole. Toto pole:
- nepreniká cez kovové dvere a izolačné vrstvy chladničky
- nedokáže zasiahnuť kompresor, termostat ani elektronické časti
- nemá žiadny merateľný vplyv na spotrebu energie
Chladničky sú konštruované tak, aby ich vnútorné komponenty boli chránené pred vonkajšími vplyvmi. Magnetky preto nemajú ako ovplyvniť ich fungovanie.
Výrobcovia spotrebičov aj servisní technici sa zhodujú: magnetky sú pre chladničku bezpečné. Jediná vec, ktorá sa môže poškodiť, je lak, ak magnetky často posúvate po povrchu.
Skutočné príčiny zvýšenej spotreby
Ak chcete znížiť náklady na prevádzku chladničky, oplatí sa zamerať sa na faktory, ktoré majú preukázateľný energetický dopad.
1. Námraza v mrazničke
Už 2–3 mm námrazy dokážu zvýšiť spotrebu elektriny, pretože kompresor musí pracovať dlhšie. Pravidelné odmrazovanie je jednou z najúčinnejších foriem úspory.
2. Umiestnenie spotrebiča
Chladnička spotrebúva viac, ak je:
- vystavená priamemu slnečnému žiareniu
- umiestnená vedľa rúry, radiátora alebo sporáka
- umiestnená v príliš teplej miestnosti
Vyššia okolná teplota zvyšuje záťaž kompresora.
3. Zanesená zadná mriežka (kondenzátor)
Prach na kondenzátore bráni odvodu tepla. Motor potom pracuje dlhšie a spotrebuje viac energie. Stačí raz či dvakrát ročne mriežku opatrne povysávať.
4. Netesné dvere
Jednoduchý papierový test ukáže, či tesnenie dobre drží. Ak papierik ľahko vytiahnete, dvere prepúšťajú chlad — chladnička musí viac chladiť a zvyšuje spotrebu.
5. Vkladanie teplých jedál
Teplé jedlá zvyšujú vnútornú teplotu. Kompresor potom musí bežať naplno, aby ju znížil. Pred vložením nechajte jedlá vychladnúť.
6. Zlá cirkulácia vzduchu
Chladnička potrebuje priestor okolo seba, najmä vzadu. Ak je natlačená medzi skrinky bez medzier, prehrieva sa a stúpa jej spotreba.
Čo z toho vyplýva?
Magnetky sú len estetický doplnok a nemajú merateľný vplyv na spotrebu elektriny ani na životnosť chladničky. Ak chcete naozaj ušetriť, oplatí sa:
- kontrolovať tesnenie
- udržiavať kondenzátor čistý
- pravidelne odmrazovať mrazničku
- správne umiestniť spotrebič
- nenechávať otvorené dvere zbytočne dlho
- neukladať dovnútra teplé potraviny