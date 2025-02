Dáva na vás váš pes neustále labku? Tu je vysvetlenie, čo vám tým chce povedať

Psy majú v obľube hrabkanie labkou, ak chcú niečo získať. Jedna z teórií hovorí, že ide o vyjadrenie nenaplnenej potreby – či už ide o túžbu po pohladení, hre, alebo hocičom inom. Predstavte si bežnú situáciu: váš štvornohý spoločník sa chce maznať či vybehnúť do parku, no vy ste zaneprázdnení. Pes k vám pristúpi a položí si labku na vaše koleno. Možno ho pohoršíte slovami „Nesmieš“ alebo „Nie“, ale v konečnom dôsledku sa k nemu aj tak postavíte a venujete mu pár minút pozornosti. Tým sa naučí, že labkovanie mu dokáže priniesť vaše „áno“, aj keď to navonok vyzerá, že ho odmietate.

Z pohľadu výcviku sa odporúča psa dôsledne pozorovať ešte skôr, než začne aktívne labkovať. Všímajte si, či už dlhší čas nenosí hračku okolo vás, netočí sa v kruhu alebo inak nedáva najavo, že by sa rád hral či išiel na prechádzku. Pokiaľ spoznáte signály, vyhnete sa možnému „žobraniu“ o pozornosť a naučíte sa lepšie uspokojiť psie potreby.

Podľa Dr. Mary Burch, Ph.D., certifikovanej odborníčky na správanie zvierat, keď na vás pes položí labku, zvyčajne ide o určitú formu komunikácie. Nemusí to však nutne znamenať vždy to isté – dôvodov je viac. Samozrejme, nerátame do toho prípad, keď ho učíte klasický povel „daj labku“. Vtedy je jasné, že si cvičenie natrénoval a vie, čo od neho očakávate.

Hlad alebo chuť na niečo dobré

Mnohí majitelia rýchlo a ochotne reagujú na labkovanie tak, že psovi dajú nejakú maškrtu či kúsok jedla zo stola. V psích očiach je to prejav náklonnosti: jedlo je totiž pre neho formou odmeny či uznania. Ak však pes neustále dostáva maškrtu za každé „labkovanie“, môže si vytvoriť návyk, ktorý povedie k tomu, že bude žobrať častejšie a intenzívnejšie. V extrémnom prípade to môže prerásť do otravného správania, kedy bude pes labkovať neustále, len aby získal odmenu.

Potreba vybehnúť sa či hrať

Najmä u šteňaťa, ktoré má veľa energie a potrebuje sa poriadne vybehať, môžete sledovať nielen labkovanie, ale aj iné signály: hlasné štekanie, pobehovanie s hračkou v papuli, neustále vrtieť chvostom či dokonca jemne kňučať pri dverách. Keď si to nevšímate, psík môže pridať ďalší „trik“ – položí si hlavu na vaše koleno alebo sa vám doslova zadíva do očí akoby chcel povedať: „Hej, už by si ma mohol vziať von!“

Je prirodzené, že takto prejavuje svoju nedočkavosť. Psy sú aktívne tvory a pri nedostatku pohybu môžu byť nepokojné či nespokojné. Všímavosť k týmto signálom vám pomôže reagovať zavčasu a dopriať im pohyb v prírode

Pocit úzkosti alebo strachu

Stane sa, že pes na vás položí labku aj v momentoch, kedy sa začína báť. Môže ísť napríklad o situáciu, keď zbierate veci a chystáte sa odísť z domu, prípadne sa vonku zrazu spustí búrka s hromami a bleskami. Takéto zvukové a svetelné podnety môžu niektorým psom naháňať strach, a práve položením labky sa snažia získať uistenie. Mnohí majitelia si všimnú, že pes má potom stiahnutý chvost, zrýchlene dýcha alebo je nepokojný. V takejto situácii je vhodné prihovárať sa mu pokojným hlasom, prípadne ho jemne pohladiť. Svojou prítomnosťou a slovami môžete psíka upokojiť a dodať mu pocit bezpečia.

Snaha o útechu majiteľa

Netreba zabúdať, že psy sú veľmi empatické tvory, ktoré často vycítia, ak majiteľ prežíva smútok, stres či sklamanie. Labkovaním môžu chcieť upozorniť na to, že vás vnímajú a sú pripravené „poskytnúť pomoc“. Možno práve sedíte v kresle a cítite sa pod psa. Zrazu k vám príde váš chlpatý priateľ a položí si labku na vašu ruku alebo nohu. Môže to znamenať: „Som tu pre teba, vnímam, že nie si v pohode.“ Pre veľa ľudí je toto gesto mimoriadne silné a upevňuje puto medzi človekom a psom.

Kamarátstvo na celý život

Keď sa naučíte pozorovať svojho psa, rozpoznávať jeho gestá a chápať, prečo používa labky v rôznych situáciách, vaše vzájomné spojenie sa dokáže ohromne posilniť. Pes je oddaný spoločník a za vašu starostlivosť a lásku sa vám odmení absolútnou dôverou.

Preto ak na vás váš chlpáč často pokladá labku, skúste spozornieť a odhaliť, čo vám chce naznačiť. Možno sa iba dožaduje pohladenia, možno prosí o výbeh von alebo ho niečo trápi. Postupne si budete rozumieť čoraz viac a váš vzťah sa rozvinie do nerozlučného priateľstva na celý život.

Súhlasíte s tým, že práve v schopnosti čítať psie signály sa skrýva jedno z najväčších tajomstiev kvalitného spolužitia človeka a jeho štvornohého parťáka?