Daňové priznania 2025. Kompletný prehľad zliav a odpočtov, ktoré môžete využiť na Slovensku

Podávanie daňového priznania patrí medzi povinnosti, ktoré si mnohí nechávajú na poslednú chvíľu. Pritom práve skorá príprava vám môže priniesť celkom príjemnú výhodu – zistíte, aké zľavy a odpočty si viete uplatniť a o koľko si môžete znížiť výslednú daň. Slovenská legislatíva ponúka viac možností, ako si daň optimalizovať, no veľa ľudí ich stále nepozná alebo nevyužíva naplno.
Ako funguje zdaňovanie príjmov na Slovensku?
Slovenský daňový systém používa progresívne zdaňovanie. Znamená to, že výška dane závisí od toho, koľko ste zarobili.
- 19 % sa uplatňuje na základ dane do 48 441,43 €.
- 25 % sa účtuje z časti základu dane, ktorá túto hranicu presiahne.
Ak ste zamestnanec, preddavky na daň odvádza za vás zamestnávateľ každý mesiac. Po skončení roka sa všetky preddavky porovnajú so skutočnou výškou dane a rozdiel sa buď doplatí, alebo vám vznikne preplatok.
Ročné zúčtovanie alebo daňové priznanie?
O ročné zúčtovanie môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa. Ten však spracuje len základné položky. Ak si chcete uplatniť aj ďalšie zľavy či odpočty, ktoré zamestnávateľ nemôže zaevidovať, napríklad príspevky na III. pilier alebo dary, musíte podať vlastné daňové priznanie.
Podanie cez elektronický formulár na portáli Finančná správa Slovenskej republiky je dnes jednoduché a zvládnete ho aj bez odborníka.
Nezdaniteľné časti základu dane: základ daňovej optimalizácie
Nezdaniteľné časti znižujú základ dane, a tým aj výslednú sumu dane. Sú jedným z najdôležitejších nástrojov, ako si legálne znížiť daň.
Nezdaniteľná časť na daňovníka
Pre rok 2025 si môže väčšina ľudí uplatniť nezdaniteľnú časť:
- 5 753,79 € ročne
- alebo 479,48 € mesačne, ak máte mesačné zúčtovanie
Nárok na túto nezdaniteľnú časť majú iba tí, ktorí majú aktívne príjmy — napríklad zo zamestnania či podnikania. Pri veľmi vysokých príjmoch sa NČZD postupne znižuje až na nulu.
Nezdaniteľná časť na manžela/manželku
Túto úľavu si môže uplatniť daňovník, ktorého manžel alebo manželka:
- žije s ním v spoločnej domácnosti
- má minimálne alebo žiadne príjmy
- alebo sa stará o dieťa či má zdravotné obmedzenia
Maximálna výška tejto nezdaniteľnej časti sa v roku 2025 pohybuje približne do 5 260 €, jej presná suma závisí od výšky príjmov oboch partnerov.
Doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)
Ak si platíte príspevky do doplnkového dôchodkového sporenia, môžete si zo základu dane odpočítať svoje vlastné príspevky, a to až do výšky 180 € ročne.
Daňový bonus na deti v roku 2025
Slovenský daňový bonus je významnou podporou najmä pre rodiny s deťmi. V roku 2025 platia nasledujúce sumy:
- 100 € mesačne pre dieťa do 15 rokov
- 50 € mesačne pre dieťa vo veku 15 – 18 rokov (ak sa pripravuje na povolanie)
Daňový bonus sa odpočítava priamo z dane, takže dokáže výrazne znížiť vašu daňovú povinnosť. Nevracia sa však v hotovosti — ak je vyšší než zaplatená daň, výsledná úľava sa skracuje.
Ďalšie odpočty a úľavy, ktoré sa oplatí poznať
Dary na verejnoprospešné účely
Zo základu dane si môžete odpočítať dar poskytnutý na:
- charitatívne účely
- kultúrne projekty
- šport
- zdravotníctvo
- darovanie krvi či plazmy (ak ste zaň nedostali finančnú odmenu)
Dar musí byť preukázaný potvrdením a jeho minimálna suma je 3 €.
Kúpeľná starostlivosť
Základ dane si môžete znížiť aj o výdavky na kúpeľnú starostlivosť, a to do výšky 50 € ročne. Často ide o procedúry a pobyty odporúčané lekárom.
Ako z daňového priznania vyťažiť maximum
Aby ste si uplatnili všetky výhody, oplatí sa:
- zhromaždiť všetky potvrdenia o výdavkoch, daroch a príspevkoch
- overiť si, či spĺňate podmienky na nezdaniteľné časti
- porovnať, či je pre vás výhodnejšie ročné zúčtovanie alebo vlastné daňové priznanie
- využiť elektronické formuláre portálu finančnej správy, ktoré výpočty zjednodušia
Dobrá správa je, že väčšinu týchto krokov zvládnete sami a správne uplatnené úľavy môžu znamenať úsporu aj stovky eur.