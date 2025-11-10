Dala som to k sušiaku na prádlo a problém zmizol. Lacné riešenie, ktoré zvládne každý

Keď vonku prší a kúrenie beží naplno, bielizeň sa často suší vnútri. Iné riešenie jednoducho nie je. No s tým prichádza aj problém – zvýšená vlhkosť vzduchu, ktorá sa časom mení na kondenz a môže viesť až k vzniku plesní. Ak máte pocit, že sa vám doma orosujú okná alebo v rohoch objavujú tmavé škvrny, možno stačí spraviť malú zmenu – a pomôcť si obyčajnou soľou.
Ako to ukázal YouTube kanál Smart Fox
Trik so soľou sa stal populárnym aj vďaka videu z kanála Smart Fox, ktorý pravidelne prináša praktické domáce tipy. V jednom z jeho videí ukazuje, ako soľ v miske dokáže pohlcovať vlhkosť z okolia a pomôže tak zlepšiť kvalitu vzduchu počas sušenia prádla v interiéri.
Prečo sa vlhkosť v byte zvyšuje?
V chladnejšom období roku väčšina ľudí vetrá menej, aby nestrácala teplo. Práve vtedy sa však vo vzduchu hromadí para – z varenia, sprchovania a najmä z mokrej bielizne. Ak sa vzduch presýti vodnými parami, začne sa tvoriť kondenzát na oknách a stenách. A to je ideálne prostredie pre rast plesní.
Podľa Americkej agentúry pre ochranu životného prostredia (EPA) by sa vnútorná vlhkosť mala udržiavať medzi 30 až 50 %. Pri hodnotách nad 60 % sa výrazne zvyšuje riziko výskytu plesní. Tie sa najčastejšie objavujú v rohoch miestností, za nábytkom alebo okolo okien, kde vzduch málo cirkuluje.
Plesne nie sú len estetický problém – môžu dráždiť dýchacie cesty, zhoršovať alergie a časom poškodzovať omietky či textílie.
Soľ ako pomocník pri nadmernej vlhkosti
Soľ má hygroskopické vlastnosti – to znamená, že dokáže zo vzduchu pohlcovať vlhkosť. Preto sa často používa ako jednoduchý doplnok pri sušení prádla v interiéri.
Trik je jednoduchý:
nasypte hrubozrnnú soľ do misky alebo látkového vrecúška a položte ju blízko sušiaka na prádlo. Soľ začne postupne absorbovať prebytočnú vlhkosť z okolia.
Ak máte veľký rozkladací sušiak, môžete pod neho umiestniť dve či tri menšie nádoby so soľou. V malých priestoroch, ako je kúpeľňa alebo spálňa, to dokáže viditeľne znížiť orosenie.
Je však dôležité uvedomiť si, že soľ nenahradí elektrický odvlhčovač. Funguje len v menších miestnostiach a pri miernej vlhkosti. Ak je vzduch dlhodobo vlhký, steny vlhnú alebo sa už objavila pleseň, ide len o dočasné riešenie.
Ako zvýšiť účinok
Aby bol tento jednoduchý trik skutočne efektívny, pomôžte mu niekoľkými krokmi:
- Vetrať krátko, ale intenzívne – 3 až 5 minút niekoľkokrát denne, najmä po sušení prádla alebo sprchovaní.
- Podporiť cirkuláciu vzduchu – ventilátor alebo otvorené dvere medzi miestnosťami zlepšia prúdenie a vlhkosť sa nebude hromadiť len na jednom mieste.
- Použiť teplo rozumne – ak sušíte prádlo nad radiátorom, proces sa urýchli, no zároveň sledujte, aby ste vzduch úplne nevysušili (pod 30 % vlhkosti).
- Vyskúšať aj iné pohlcovače vlhkosti – napríklad jedlú sódu, ryžu, silikagél alebo komerčné odvlhčovacie sáčky.
Kedy už soľ nestačí
Ak sa v byte objavujú opakované plesne, orosené okná aj pri pravidelnom vetraní alebo zatuchnutý zápach, ide o znak dlhodobého problému s vlhkosťou. Vtedy je vhodné:
- použiť elektrický odvlhčovač vzduchu
- skontrolovať izoláciu a tesnenie okien
- nechať miestnosti pravidelne vyschnúť (napr. otvárať dvere do suchších častí bytu)
- alebo požiadať o radu odborníka na vlhkosť stavieb
Soľ je jednoduchý a lacný pomocník, ktorý dokáže mierne znížiť vlhkosť vzduchu, najmä ak sušíte bielizeň v menšej miestnosti. Jej účinok je reálny, ale obmedzený – nečakajte zázraky. V kombinácii s krátkym vetraním a rozumným kúrením však môže byť užitočným doplnkom, ktorý pomôže udržať zdravšie prostredie v domácnosti.
Ak teda nechcete hneď investovať do odvlhčovača, vyskúšajte misku so soľou pri sušiaku. V mnohých prípadoch to stačí na to, aby sa vzduch u vás doma cítil o niečo sviežejšie.