Dajte soľ do chladničky k zelenine a uvidíte rozdiel. Jednoduchý trik, ktorý naozaj funguje!

Čerstvá, chrumkavá a zdravá zelenina chutí vždy najlepšie. Ak ju skladujete v chladničke, existuje jednoduchý spôsob, ako predĺžiť jej sviežosť – stačí k nej umiestniť obyčajnú kuchynskú soľ. Prečo má tento nenápadný trik taký veľký účinok?
Ak nechcete, aby zelenina v chladničke rýchlo mäkla, scvrkávala sa alebo začala hniť, je dôležité vytvoriť jej vhodné podmienky.
Existuje niekoľko základných pravidiel, ktoré pomôžu udržať zeleninu dlhšie čerstvú a plnú chuti.
Video s praktickými radami nájdete tu:
Nakupujte len toľko, koľko skutočne spotrebujete
Aj dnes je plytvanie potravinami veľkým problémom. Pri nákupe zeleniny sa preto oplatí myslieť dopredu a kupovať len také množstvo, ktoré dokážete v najbližších dňoch spotrebovať.
Výnimkou sú potraviny s dlhou trvanlivosťou. Zelenina chutí najlepšie čerstvá – je chrumkavá, šťavnatá a obsahuje najviac vitamínov.
Do chladničky patrí len zdravá zelenina
Ak chcete, aby vám zelenina vydržala čo najdlhšie, skladujte len kúsky, ktoré sú čisté, nepoškodené a bez známok hniloby. Zeleninu v chladničke pravidelne kontrolujte – jeden pokazený kus môže rýchlo znehodnotiť aj ostatné.
Správna teplota a vlhkosť sú kľúčové
Ideálna teplota na skladovanie zeleniny sa pohybuje v rozmedzí 2 až 8 °C, pričom vlhkosť vzduchu by mala byť približne 70 až 80 %.
Najvhodnejším miestom v chladničke je spodná zásuvka určená práve na zeleninu. Keďže chlad potláča arómu aj chuť, odporúča sa vybrať zeleninu z chladničky aspoň 30 minút pred konzumáciou.
Ovocie a zeleninu držte od seba
Zeleninu nikdy neskladujte v tesnej blízkosti ovocia. Napríklad jablká uvoľňujú látky, ktoré urýchľujú dozrievanie ostatných plodov, čím sa skracuje ich trvanlivosť.
Navyše môže dôjsť aj k prenosu pachov, čo ovplyvní chuť oboch skupín potravín.
Ako dlho vydrží zelenina v chladničke?
Trvanlivosť zeleniny závisí od jej druhu aj spôsobu skladovania:
- listová zelenina (šalát, špenát): približne 3 – 7 dní,
- tvrdšia zelenina (mrkva, reďkovka): 2 – 4 týždne,
- cibuľa, zemiaky, tekvica: niekoľko mesiacov.
Zeleninu skladujte v plastových vreckách alebo uzatvárateľných nádobách a chráňte ju pred nadmernou vlhkosťou a pachmi. Pravidelná kontrola a odstránenie pokazených kusov výrazne predĺži čerstvosť ostatných.
Prečo dať k zelenine do chladničky soľ?
Bežná kuchynská soľ dokáže urobiť zázraky. Nasypte ju do malej misky a položte čo najbližšie k zelenine.
Soľ pohlcuje prebytočnú vlhkosť, ktorú by inak zelenina absorbovala, čím sa spomaľuje jej kazenie. Zároveň pomáha neutralizovať nepríjemné pachy v chladničke.
Extra tipy na skladovanie zeleniny
- Listové šaláty vkladajte do chladničky iba úplne suché, aby ste predišli plesniam a hnilobe.
- Ak je mraznička súčasťou chladničky, šaláty nikdy neukladajte do jej blízkosti – listy by nemali namrznúť.
- Petržlenovú vňať, pažítku a iné bylinky môžete jemne navlhčiť a zabaliť do alobalu, vydržia tak dlhšie svieže.
- Špenát nikdy neukladajte zvädnutý, nízke teploty by ho úplne znehodnotili.
- Koreňovú zeleninu, ako je mrkva, petržlen či zeler, je lepšie skladovať spolu so zelenou vňaťou.
- Ak musíte paradajky uložiť do chladničky, rátajte so stratou chuti a múčnatou konzistenciou – spotrebujte ich čo najskôr.
Jednoduché zmeny v skladovaní a malá miska soli môžu výrazne ovplyvniť kvalitu zeleniny. Vyskúšajte tento trik a rozdiel si všimnete už po pár dňoch.