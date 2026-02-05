Dajte si pozor. Zdá sa to ako drobnosť, no pre mačku môže ísť doslova o život

mačka
mačka Foto: František Stacho

Na prvý pohľad môže vyzerať neškodne, ak majiteľ použije rovnaký antiparazitný prípravok na psa aj na mačku. V praxi však môže ísť o vážne a život ohrozujúce pochybenie. Najmä produkty určené pre psov často obsahujú permetrín, látku, ktorá je pre mačky akútne toxická.

Prečo je permetrín pre mačky taký nebezpečný?

Permetrín patrí medzi tzv. pyrethroidy – ide o syntetické insekticídy, ktoré sa používajú proti blchám, kliešťom a komárom.

✔️ Psy a mačky majú úplne odlišnú schopnosť spracovať túto látku

  • Psy majú enzýmy v pečeni, ktoré dokážu permetrín odbúrať.
  • Mačky takýto detoxikačný enzým nemajú, takže látka sa u nich hromadí a pôsobí ako silný neurotoxín.

Aj veľmi malé množstvo môže vyvolať otravu. To potvrdzujú toxikologické dáta aj veterinárne štúdie.

Ako môže dôjsť k otrave?

K intoxikácii mačky permetrínom môže dôjsť troma spôsobmi:

1️⃣ Priame použitie psieho prípravku na kočku

Najčastejšia a najnebezpečnejšia chyba.

2️⃣ Kontakt s ošetreným psom

Mačka sa môže otráviť aj vtedy, keď:

  • sa o psa obtiera
  • olizuje mu srsť
  • spia spolu v čase, keď sa prípravok ešte nevstrebal

3️⃣ Náhodná expozícia

Napríklad keď sa zamieňajú pipety alebo krabičky.

Veterinári preto odporúčajú držať psa a mačku oddelených minimálne niekoľko hodín po aplikácii psieho antiparazitika.

Príznaky otravy permetrínom – na čo si dať pozor

Prvé prejavy sa objavujú zvyčajne do 2–24 hodín od kontaktu.

Typické príznaky zahŕňajú:

  • nepokoj, nezvyčajné správanie
  • svalové zášklby, ktoré môžu prejsť do výrazného tremoru
  • nekoordinované pohyby, dezorientácia
  • nadmerné slinenie
  • zvracanie
  • v ťažkých prípadoch silné kŕče podobné epileptickému záchvatu

Bez veterinárnej intervencie môže mačka uhynúť na zlyhanie nervového systému alebo komplikácie spojené s kŕčmi (prehriatie tela, vyčerpanie, respiračné zlyhanie).

Čo robiť pri podozrení na nesprávny prípravok?

1️⃣ Okamžite umyť miesto aplikácie

Použiť vlažnú vodu a jemné mydlo alebo šetrný prípravok na riad (rozpúšťa mastnú bázu pipety).

2️⃣ Nepretržite sledovať mačku

Každý prejav trasu, dezorientácie či slinenia je dôvodom na okamžitý zásah.

3️⃣ Čo najrýchlejšie ísť k veterinárovi

Neexistuje konkrétny protijed, no veterinári vedia podať:

  • lieky proti kŕčom
  • infúzie na podporu detoxikácie
  • liečbu na stabilizáciu nervového systému

Pri rýchlej pomoci je prognóza dobrá, no oneskorenie môže byť fatálne.

Ako sa ošetriť zvieratá bezpečne

✔️ Pre mačky používajte VÝHRADNE prípravky označené ako „pre mačky“.

✔️ Nikdy neprenášajte psie prípravky na mačku „len v malom množstve“.

✔️ Držte zvieratá oddelene po ošetrení psa.

✔️ Pri domácnostiach s viacerými druhmi zvierat sa poraďte s veterinárom o najbezpečnejších možnostiach.

Záver

Nebezpečenstvo permetrínu pre mačky je dobre zdokumentované a veterinári naň upozorňujú dlhé roky. Použitie nesprávneho antiparazitika nepredstavuje drobný prehrešok, ale závažné riziko, ktoré môže skončiť otrávením mačky a akútnym bojom o jej život.

Najlepšou prevenciou je dôsledná kontrola prípravkov, oddelenie zvierat počas pôsobenia antiparazitika a používanie produktov vhodných pre konkrétny druh.

