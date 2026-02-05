Dajte si pozor. Zdá sa to ako drobnosť, no pre mačku môže ísť doslova o život

Na prvý pohľad môže vyzerať neškodne, ak majiteľ použije rovnaký antiparazitný prípravok na psa aj na mačku. V praxi však môže ísť o vážne a život ohrozujúce pochybenie. Najmä produkty určené pre psov často obsahujú permetrín, látku, ktorá je pre mačky akútne toxická.
Prečo je permetrín pre mačky taký nebezpečný?
Permetrín patrí medzi tzv. pyrethroidy – ide o syntetické insekticídy, ktoré sa používajú proti blchám, kliešťom a komárom.
✔️ Psy a mačky majú úplne odlišnú schopnosť spracovať túto látku
- Psy majú enzýmy v pečeni, ktoré dokážu permetrín odbúrať.
- Mačky takýto detoxikačný enzým nemajú, takže látka sa u nich hromadí a pôsobí ako silný neurotoxín.
Aj veľmi malé množstvo môže vyvolať otravu. To potvrdzujú toxikologické dáta aj veterinárne štúdie.
Ako môže dôjsť k otrave?
K intoxikácii mačky permetrínom môže dôjsť troma spôsobmi:
1️⃣ Priame použitie psieho prípravku na kočku
Najčastejšia a najnebezpečnejšia chyba.
2️⃣ Kontakt s ošetreným psom
Mačka sa môže otráviť aj vtedy, keď:
- sa o psa obtiera
- olizuje mu srsť
- spia spolu v čase, keď sa prípravok ešte nevstrebal
3️⃣ Náhodná expozícia
Napríklad keď sa zamieňajú pipety alebo krabičky.
Veterinári preto odporúčajú držať psa a mačku oddelených minimálne niekoľko hodín po aplikácii psieho antiparazitika.
Príznaky otravy permetrínom – na čo si dať pozor
Prvé prejavy sa objavujú zvyčajne do 2–24 hodín od kontaktu.
Typické príznaky zahŕňajú:
- nepokoj, nezvyčajné správanie
- svalové zášklby, ktoré môžu prejsť do výrazného tremoru
- nekoordinované pohyby, dezorientácia
- nadmerné slinenie
- zvracanie
- v ťažkých prípadoch silné kŕče podobné epileptickému záchvatu
Bez veterinárnej intervencie môže mačka uhynúť na zlyhanie nervového systému alebo komplikácie spojené s kŕčmi (prehriatie tela, vyčerpanie, respiračné zlyhanie).
Čo robiť pri podozrení na nesprávny prípravok?
1️⃣ Okamžite umyť miesto aplikácie
Použiť vlažnú vodu a jemné mydlo alebo šetrný prípravok na riad (rozpúšťa mastnú bázu pipety).
2️⃣ Nepretržite sledovať mačku
Každý prejav trasu, dezorientácie či slinenia je dôvodom na okamžitý zásah.
3️⃣ Čo najrýchlejšie ísť k veterinárovi
Neexistuje konkrétny protijed, no veterinári vedia podať:
- lieky proti kŕčom
- infúzie na podporu detoxikácie
- liečbu na stabilizáciu nervového systému
Pri rýchlej pomoci je prognóza dobrá, no oneskorenie môže byť fatálne.
Ako sa ošetriť zvieratá bezpečne
✔️ Pre mačky používajte VÝHRADNE prípravky označené ako „pre mačky“.
✔️ Nikdy neprenášajte psie prípravky na mačku „len v malom množstve“.
✔️ Držte zvieratá oddelene po ošetrení psa.
✔️ Pri domácnostiach s viacerými druhmi zvierat sa poraďte s veterinárom o najbezpečnejších možnostiach.
Záver
Nebezpečenstvo permetrínu pre mačky je dobre zdokumentované a veterinári naň upozorňujú dlhé roky. Použitie nesprávneho antiparazitika nepredstavuje drobný prehrešok, ale závažné riziko, ktoré môže skončiť otrávením mačky a akútnym bojom o jej život.
Najlepšou prevenciou je dôsledná kontrola prípravkov, oddelenie zvierat počas pôsobenia antiparazitika a používanie produktov vhodných pre konkrétny druh.