Dajte si pozor na voňavé sviečky. Mnohé z nich môžu poškodzovať zdravie, najmä deťom

Voňavé sviečky, aromalampy a bytové parfumy sú dnes súčasťou takmer každej domácnosti. Ich jemné svetlo a vôňa dokážu vytvoriť pocit útulnosti, uvoľnenia a pohody. Lenže nie vždy si uvedomujeme, že pri ich horení prebiehajú aj chemické procesy, ktoré môžu mať v uzavretých priestoroch vplyv na kvalitu vzduchu.
To však neznamená, že by boli sviečky automaticky nebezpečné. Ide len o to, vedieť, z čoho sú vyrobené, ako ich používame a či miestnosť dostatočne vetráme.
Parafín – najbežnejší, ale nie najčistejší materiál
Väčšina sviečok na trhu je vyrobená z parafínu, ktorý vzniká ako vedľajší produkt pri spracovaní ropy. Pri horení parafínu dochádza k uvoľňovaniu drobných častíc a prchavých organických zlúčenín (VOC), medzi ktoré patria aj benzén, toluén či formaldehyd.
Tieto látky sú vo vysokých koncentráciách považované za škodlivé – benzén patrí medzi známe karcinogény a toluén môže ovplyvniť nervový systém. Avšak množstvá, ktoré vznikajú pri občasnom pálení jednej sviečky v dobre vetranej miestnosti, nepresahujú bežné hygienické limity.
Riziko stúpa len vtedy, ak sviečky horia dlhodobo, vo veľkom množstve a v nevetranom priestore.
Umelé vône a ich vplyv na citlivých ľudí
Aby sviečky krásne voňali, obsahujú parfumové zložky – tie môžu byť prírodné (esenciálne oleje) alebo syntetické. Syntetické vône sú bežné a vo väčšine prípadov bezpečné, no niektoré môžu obsahovať látky dráždiace dýchacie cesty, ako napríklad limonén či linalool.
Pri kontakte s ozónom vo vzduchu sa z nich môžu vytvárať malé množstvá formaldehydu, čo je dôvod, prečo niektorí ľudia pri horení sviečok pociťujú bolesti hlavy, podráždenie očí alebo dýchacie ťažkosti.
Najcitlivejší bývajú deti, alergici a astmatici. Pre nich je vhodnejšie obmedziť používanie sviečok alebo voliť bezvonné, prípadne prírodne parfumované alternatívy.
Knôty a sadze – detail, ktorý rozhoduje
Pri lacných sviečkach sa niekedy používa kovový drôt v knôte (v minulosti aj olovený). Dnes je tento postup vo väčšine krajín zakázaný, no v necertifikovaných produktoch z neznámych zdrojov sa stále môže objaviť. Takéto knoty môžu pri horení uvoľňovať ťažké kovy.
Ďalším aspektom je sadza. Ak plameň dymí alebo je sviečka v prievane, v miestnosti sa usádzajú drobné sadzové častice, ktoré zhoršujú kvalitu vzduchu. Tomuto sa dá ľahko predísť – zastihnite knôt na dĺžku asi 5 mm a uistite sa, že sviečka horí rovnomerne.
Ako zvoliť bezpečnejšiu alternatívu
Ak sa sviečok nechcete vzdať, siahnite po tých, ktoré sú vyrobené z prírodných voskov – napríklad včelí, sójový alebo kokosový vosk. Tieto materiály horia čistejšie, produkujú menej sadzí a uvoľňujú menej prchavých látok.
Dôležitý je aj pôvod produktu – uprednostnite sviečky s označením bez syntetických parfumov alebo vyrobené z rastlinných zložiek. V kvalitných výrobkoch sú vône vytvorené z čistých esenciálnych olejov, ktoré pri miernej teplote uvoľňujú arómu bez toxických splodín.
Vetrajte a používajte s mierou
Aj tá najkvalitnejšia sviečka môže zhoršiť kvalitu vzduchu, ak horí príliš dlho a v zle vetranej miestnosti. Odborníci odporúčajú:
- páliť sviečku maximálne 1–2 hodiny naraz
- po zhasnutí miestnosť vyvetrať
- a neumiestňovať sviečky priamo vedľa seba
Ak máte radi vône, ale nechcete riskovať nadmerné množstvo dymu, môžete použiť difuzér s esenciálnymi olejmi – tie uvoľňujú arómu bez spaľovania vosku a vzniku sadzí.
Záver
Voňavé sviečky samy o sebe nepredstavujú zdravotné riziko, pokiaľ ich používame rozumne a s mierou. Rizikové môžu byť len lacné, necertifikované produkty alebo ich dlhodobé pálenie v uzavretom priestore.
Vyberajte sviečky z kvalitných prírodných voskov, pravidelne vetrajte a nepreháňajte to s množstvom – vtedy si môžete vychutnať ich svetlo a vôňu bez obáv o zdravie vás či vašich detí.