Dajte do práčky obyčajnú soľ a sledujte, čo sa stane: môže sa z nej stať váš nový prací „tajný trik“

Soľ si väčšina z nás spája s kuchyňou – dochucovanie jedál, nakladanie zeleniny, varenie cestovín. Lenže tento lacný biely kryštál zvládne oveľa viac. Mnohí ľudia netušia, že môže byť skvelým pomocníkom aj v kúpeľni – konkrétne pri praní. Ak ju začnete používať v práčke správnym spôsobom, môže vám pomôcť so škvrnami, farbami aj s údržbou samotného spotrebiča.
Pozrite sa, ako môžete obyčajnú soľ využiť pri praní bielizne.
Soľ ako pomocník pri odstraňovaní škvŕn
Soľ dokáže podporiť účinok pracieho prostriedku a pomôcť mu „pustiť“ aj veľmi odolné škvrny – napríklad od vína, krvi, omáčok či potu. Je to jednoduchý trik, ktorý zvládne každý.
Ako ju pridať do prania
Pri veľmi znečistenom oblečení:
- nasypte asi dve čajové lyžičky soli priamo do bubna práčky,
- pridajte bežný prací prostriedok,
- pre ešte lepší výsledok môžete do priehradky na prací prostriedok priliať trochu bieleho octu.
Soľ a ocot spolu vytvoria silnejšiu „čistiacu dvojicu“ – soľ pomáha uvoľňovať nečistoty z vlákien a ocot zasa zjemňuje bielizeň a neutralizuje pachy.
Predbežné ošetrenie problematických škvŕn
Pri niektorých škvŕnach je dobré zasiahnuť ešte pred tým, než oblečenie skončí v práčke. Soľ môžete použiť aj ako jednoduchý predpierač:
- Špinavé miesto posypte soľou.
- Nechajte ju pár minút pôsobiť, aby do seba „natiahla“ časť nečistoty.
- Tkaninu opláchnite vodou.
- Skontrolujte, ako škvrna vyzerá.
- Ak je ešte viditeľná, pokojne proces zopakujte a až potom dajte oblečenie do práčky.
Takýmto spôsobom si viete poradiť aj so škvrnami, ktoré by inak pri praní „zapečatila“ vysoká teplota.
Víno a krv: tu treba konať rýchlo
Pri víne a krvi platí jedno dôležité pravidlo:
čím skôr začnete so škvrnou bojovať, tým lepšie.
Postup:
- čerstvú škvrnu hneď posypte soľou,
- nechajte soľ pár minút pôsobiť,
- potom tkaninu ponorte do studenej vody na približne hodinu,
- až po tomto kroku ju vyperte klasickým spôsobom v práčke.
Studená voda je kľúčová hlavne pri krvi – horúca by mohla škvrnu „zvariť“ a zafixovať.
Ako soľ pomáha oživiť farby oblečenia
Možno ste si všimli, že časom aj kvalitné tričká, uteráky či posteľná bielizeň strácajú farbu a pôsobia „unavene“. Soľ môže pomôcť farby jemne oživiť a dodať im späť trochu intenzity.
Pri praní farebného oblečenia skúste:
- pridať 1–2 čajové lyžičky soli do priehradky na prací prostriedok.
Soľ môže prispieť k tomu, aby farby vyzerali sviežejšie a menej „vypraté“. Občasné pranie s trochou soli stačí – nemusíte ju používať pri každom praní.
A čo biela bielizeň?
Soľ sa dá využiť aj pri bielej bielizni. V kombinácii s vhodným pracím prostriedkom môže pomôcť bielej tkanine, aby nepôsobila zašednuto a mdlé. Nepočítajte s tým, že zázračne vybieli zažltnuté tričká, ale ako podpora udržiavania sviežej bielej je veľmi dobrým pomocníkom.
Tvrdá voda, vodný kameň a soľ
V mnohých domácnostiach je problémom tvrdá voda. Tá neničí len rýchlovarné kanvice a batérie, ale negatívne pôsobí aj na práčku a samotnú bielizeň. Tkaniny sú po praní drsnejšie, horšie voňajú a časom strácajú mäkkosť.
Soľ môže v takom prípade pomôcť aspoň čiastočne:
- pri praní pridajte čajovú lyžičku soli k praciemu prostriedku.
Výsledok?
- bielizeň môže byť na dotyk mäkšia,
- po vysušení pôsobí sviežejšie a príjemnejšie voňavá,
- práčka je menej náchylná na usadzovanie vodného kameňa, čo môže prispieť k jej dlhšej životnosti.
Samozrejme, soľ nenahrádza profesionálne odvápňovače či zmäkčovače vody, ale ako jednoduchý doplnkový trik, najmä pri častejšom praní, môže byť veľmi užitočná.
Soľ a plesne: pomocník na oblečení aj v kúpeľni
Pleseň na oblečení
Ak sa na oblečení objavia tmavé plesnivé škvrny, nie je to príjemný pohľad ani vôňa. V niektorých prípadoch môže pomôcť jednoduchá domáca zmes:
- zmiešajte soľ s citrónovou šťavou tak, aby vznikla hustejšia pasta,
- túto pastu naneste priamo na postihnuté miesto,
- oblečenie nechajte na slnku, kde prirodzené svetlo a citrón spolupracujú na zosvetlení škvrny,
- potom tkaninu opláchnite čistou vodou a vyperte v práčke.
Tento postup môže byť vhodný najmä pri svetlejších tkaninách. Vždy je dobré vyskúšať ho najprv na menšej, menej viditeľnej ploche, aby ste si overili, že materiál reaguje dobre.
Plesnivý sprchový záves
Sprchové závesy sú náchylné na tvorbu plesní a škvŕn od vlhkosti. Namiesto okamžitej výmeny môžete skúsiť jednoduchý trik so soľou:
- Napustite vaňu vodou približne do polovice.
- Prisypte asi pol šálky soli a dobre ju vo vode rozmiešajte.
- Sprchový záves celý ponorte do tejto slanej vody.
- Nechajte ho niekoľko hodín namočený.
- Potom ho dôkladne opláchnite čistou vodou.
- Zaveste záves späť, aby poriadne preschol.
Takto môžete predĺžiť jeho životnosť a zbaviť ho nepríjemných škvŕn aj zápachu bez toho, aby ste museli hneď kupovať nový.
Prečo sa oplatí dať soli šancu pri praní
Soľ je lacná, dostupná a väčšina domácností ju má vždy poruke. V starostlivosti o prádlo a kúpeľňu však často ostáva nevyužitá. pritom:
- vie podporiť odstraňovanie škvŕn,
- môže oživiť farby aj bielu bielizeň,
- pomáha pri tvrdšej vode a znižuje riziko usadzovania vodného kameňa v práčke,
- vďaka kombinácii s citrónovou šťavou sa dá použiť aj pri plesnivom oblečení,
- a v slanej kúpeľnej „kúre“ dokáže pomôcť aj sprchovému závesu.
Skúste pri najbližšom praní pridať do práčky trochu soli podľa týchto tipov. Možno zistíte, že tento nenápadný kuchynský pomocník sa stane vašou novou rutinou pri starostlivosti o bielizeň – a v práčke bude mať už natrvalo čestné miesto popri pracom prášku.