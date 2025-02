Dá sa pripraviť vyprážaný syr aj bez klasického vyprážania? Vyskúšajte famózny obaľovaný hermelín z teplovzdušnej fritézy

Vyprážaný syr je mimoriadne obľúbená špecialita na Slovensku. Nájdeme ho v ponuke väčšiny reštaurácií, a to v rôznych obmenách – do trojobalu sa môže zabaliť eidam, gouda, olomoucké syrečky, niva či plesňové syry typu hermelín alebo camembert. Napriek tomu, že ide o chutné jedlo, všetci vieme, že vyprážané pokrmy nepatria práve k tým najľahším, najmä kvôli vysokému obsahu tuku. Klasické smaženie v oleji navyše ešte viac zvyšuje kalorickú hodnotu. Výbornou alternatívou je však teplovzdušná fritéza, v ktorej sa obaľovaný syr upečie bez nutnosti ponárania do horúceho oleja. Výsledok je prekvapivo chrumkavý, lahodný a predovšetkým o niečo menej kalorický.