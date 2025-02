Dá sa niekoľkodňové kurča stále jesť? Poradíme, kedy môže byť zápach varovným signálom a kedy stačí dôkladná príprava

Kuracie mäso patrí medzi najobľúbenejšie druhy mäsa, najmä vďaka svojej univerzálnosti, pomerne priaznivej cene a nízkemu obsahu tuku, čo oceňujú hlavne športovci a ľudia dbajúci na zdravý životný štýl. No aj napriek týmto pozitívam sa s ním spája jeden podstatný nedostatok – má kratšiu dobu trvanlivosti ako väčšina iných druhov mäsa.

Včasné spracovanie mäsa

Často sa stane, že si kúpime kuracie mäso do zásoby, alebo ho v chladničke prehliadneme a nájdeme ho tesne pred uplynutím dátumu spotreby. Ak vás takáto situácia zaskočí, nepanikárte. Dôležité je vedieť, že v mnohých prípadoch mäso ešte môžete bezpečne spracovať. Samozrejme, existuje niekoľko pravidiel, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa, či ho radšej nevyhodiť.

Keď si všimnete, že mäso už nie je celkom „vo forme“, je nevyhnutné pustiť sa do jeho úpravy čo najskôr. Určite sa vyhnite zamrazovaniu, ak máte čo i len najmenšie podozrenie, že sa v ňom začínajú množiť nebezpečné baktérie. Mraznička síce spomalí rozmnožovanie baktérií, no po následnom rozmrazení môžete čeliť vážnym zdravotným rizikám, ak sa v mäse už stihli tieto mikróby rozmnožiť.

Krátka trvanlivosť

Ako už bolo spomenuté, kuracie mäso sa v chladničke kazí rýchlejšie než červené mäso. Zvyčajne sa odporúča skonzumovať ho do dvoch dní, prípadne do dátumu uvedeného na obale. Je však dôležité dbať aj na kvalitu skladovania. Ak sa napríklad mäso nedopatrením vystavilo vyšším teplotám alebo sa nevhodne uskladnilo, táto doba sa môže výrazne skrátiť. Veľakrát sa preto nedá spoliehať len na označenie dátumu spotreby. Namiesto toho je rozumné sledovať aj niekoľko ďalších ukazovateľov, ktoré napovedia, či je mäso stále jedlé.

Vôňa a dotyk

Jedným z hlavných signálov, že sa kuracie mäso začína kaziť, je vytváranie lepkavej alebo slizkej vrstvy na jeho povrchu. Tento jav naznačuje, že sa rozbehol bakteriálny proces, v dôsledku ktorého môže byť konzumácia nebezpečná. Rovnako varovným príznakom je aj výrazný, kyslastý zápach.

Na druhej strane, ak je zápach iba mierny, môže to naznačovať, že mäso už síce nejaké baktérie obsahuje, no ide väčšinou o tie, ktoré začínajú vznikať pri nízkych teplotách (v chladničke). V takomto prípade existuje možnosť mäso ešte použiť, no treba ho okamžite dôkladne umyť pod tečúcou vodou a potom spracovať pri dostatočne vysokej teplote. Konkrétne sa odporúča variť alebo dusiť mäso vo vode s teplotou vyššou ako 70 °C, aby sa zničili nežiaduce mikróby.

Je takisto dôležité rozlišovať medzi počiatkom bakteriálneho rozkladu a baktériami salmonely. Zatiaľ čo ľahký kyslý zápach môže signalizovať začiatok hnilobného procesu, prítomnosť salmonely sa bežne spája s oveľa vážnejším znehodnotením a hrozí pri ňom vysoké riziko zdravotných komplikácií.

Na čo si dať pozor?

Vizuálna kontrola: Skontrolujte, či mäso nemá sfarbenie dozelena alebo sivasté škvrny. Príliš tmavé miesta tiež môžu naznačovať postupujúce kaziace sa procesy. Konzistencia: Príliš lepkavý alebo mazľavý povrch znamená, že mäso pravdepodobne nie je vhodné na konzumáciu. Vôňa: Ľahko nakysnutý zápach nemusí byť vždy dôvod na vyhodenie mäsa, ak ho okamžite a správne tepelne spracujete. Avšak silný hnilobný pach je jasným dôkazom, že mäso je znehodnotené.

Ak si nie ste istí, či je kurča ešte vhodné na jedenie, vždy je lepšie byť opatrný a nekonzumovať ho. Predídete tak možným ochoreniam, ktoré môžu byť veľmi nepríjemné až nebezpečné. Kuracie mäso je veľkou pochúťkou, keď je čerstvé a kvalitné, preto sa oplatí vopred myslieť na správne skladovanie a rýchle spracovanie, aby ste sa vyhli nečakaným komplikáciám.