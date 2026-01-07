Dá sa infarktu a mozgovej príhode predísť jedlom z konzervy? Sardinky sú pre srdce hotový zázrak

Morské ryby sú jednou z najspoľahlivejších potravín, ak chceme podporiť zdravie srdca a mozgu. Nevýhodou je ich vyššia cena a náročnejšia príprava. Práve preto majú sardinky v konzerve stále svoje miesto – sú cenovo dostupné, ľahko skladovateľné a ich nutričná hodnota je prekvapivo vysoká.
Prečo sú ryby dôležité pre zdravie srdca?
Odborníci odporúčajú zaradiť morské ryby do jedálnička aspoň dvakrát týždenne. Hlavným dôvodom je obsah omega-3 mastných kyselín EPA a DHA. Tie:
- podporujú správnu funkciu srdca
- prispievajú k zdravej činnosti mozgu
- pôsobia protizápalovo
- môžu pomôcť udržiavať zdravú hladinu triglyceridov
- môžu mierne znížiť krvný tlak
Tieto účinky potvrdzujú stovky štúdií. Omega-3 však riziko infarktu či mozgovej príhody len znižujú, nie úplne eliminujú. Ide o jeden z faktorov zdravého životného štýlu, nie zázračnú ochranu.
Telo si omega-3 nevie vytvárať samo, preto je potrebný ich príjem zo stravy. Ryby majú v tomto smere výrazne lepší nutričný profil ako väčšina doplnkov stravy, ktoré často obsahujú nižšie množstvá EPA a DHA alebo nemusia byť pre organizmus tak dobre využiteľné.
Prečo jeme ryby menej, ako by bolo ideálne
Hoci odporúčania sú jasné, väčšina ľudí v našom regióne ryby konzumuje skôr výnimočne. Chýba nám k nim prirodzený vzťah, často sa obávame kostí alebo jednoducho nechceme investovať viac peňazí do kvalitných morských druhov.
Sardinky – jednoduché, lacné a výživné riešenie
Sardinky sú na našom trhu bežné už desaťročia. Mnohí si ich spájajú s jednoduchými nátierkami z detstva či rýchlou večerou. Po rokoch, keď ich zatienili iné potraviny, si opäť zaslúžia pozornosť. Sú totiž jednou z najvýživnejších rýb vôbec.