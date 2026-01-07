Dá sa infarktu a mozgovej príhode predísť jedlom z konzervy? Sardinky sú pre srdce hotový zázrak

sardinky v konzerve
sardinky v konzerve Foto: www.shutterstock.com

Morské ryby sú jednou z najspoľahlivejších potravín, ak chceme podporiť zdravie srdca a mozgu. Nevýhodou je ich vyššia cena a náročnejšia príprava. Práve preto majú sardinky v konzerve stále svoje miesto – sú cenovo dostupné, ľahko skladovateľné a ich nutričná hodnota je prekvapivo vysoká.

Prečo sú ryby dôležité pre zdravie srdca?

Odborníci odporúčajú zaradiť morské ryby do jedálnička aspoň dvakrát týždenne. Hlavným dôvodom je obsah omega-3 mastných kyselín EPA a DHA. Tie:

  • podporujú správnu funkciu srdca
  • prispievajú k zdravej činnosti mozgu
  • pôsobia protizápalovo
  • môžu pomôcť udržiavať zdravú hladinu triglyceridov
  • môžu mierne znížiť krvný tlak

Tieto účinky potvrdzujú stovky štúdií. Omega-3 však riziko infarktu či mozgovej príhody len znižujú, nie úplne eliminujú. Ide o jeden z faktorov zdravého životného štýlu, nie zázračnú ochranu.

Telo si omega-3 nevie vytvárať samo, preto je potrebný ich príjem zo stravy. Ryby majú v tomto smere výrazne lepší nutričný profil ako väčšina doplnkov stravy, ktoré často obsahujú nižšie množstvá EPA a DHA alebo nemusia byť pre organizmus tak dobre využiteľné.

Prečo jeme ryby menej, ako by bolo ideálne

Hoci odporúčania sú jasné, väčšina ľudí v našom regióne ryby konzumuje skôr výnimočne. Chýba nám k nim prirodzený vzťah, často sa obávame kostí alebo jednoducho nechceme investovať viac peňazí do kvalitných morských druhov.

Sardinky – jednoduché, lacné a výživné riešenie

Sardinky sú na našom trhu bežné už desaťročia. Mnohí si ich spájajú s jednoduchými nátierkami z detstva či rýchlou večerou. Po rokoch, keď ich zatienili iné potraviny, si opäť zaslúžia pozornosť. Sú totiž jednou z najvýživnejších rýb vôbec.

Čo obsahujú sardinky?

