Cyklamén vädne? Jednoduchá zmena, ktorá ho dokáže prebrať doslova cez noc

cyklamén
cyklamén Foto: depositphotos.com

Cyklamén, u nás veľmi obľúbená zimná črepníková rastlina, je krásny – ale zároveň aj poriadne náladový spoločník. Kto ho už skúšal pestovať, vie, že jeho listy aj kvety dokážu zvädnúť neuveriteľne rýchlo. Jedného dňa kvitne ako z rozprávky, na druhý deň pôsobí, akoby z neho unikol všetok život. Dobrá správa je, že vo veľa prípadoch sa dá ešte zachrániť. Stačí pochopiť, čo sa s ním deje.

Cyklamén má svoj vlastný rytmus – a treba to rešpektovať

Skôr než začnete rastlinu „oživovať“ rôznymi trikmi, je dobré uvedomiť si, že cyklamén má prirodzený kolobeh rastu. Najkrajší je v chladných mesiacoch, keď rozkvitá do sýtych farieb. No v lete sa jeho život akoby zastaví – rastlina prechádza do obdobia odpočinku.

Listy začnú žltnúť, kvety postupne vädnú a celá rastlina pôsobí, že končí. Pravdou je, že pod zemou sa stále ukrýva živá a zdravá hľuza. Len prechádza do tzv. dormancie – presne tak, ako to robia ľalie či iné rastliny rastúce z cibúľ a hľúz. Keď odkvitnú, ešte chvíľu „dobíjajú baterky“ cez listy a potom sa stiahnu a oddychujú.

A ako spoznáte, že cyklamén iba spí a nezomiera?
Hľuza musí byť pevná.
Ak je tvrdá na dotyk, rastlina len odpočíva. V tomto období ju netreba hnojiť, zbytočne zalievať ani premiestňovať. Miluje polotieň a len minimálnu vlahu, ktorá zabráni úplnému vysušeniu.

Prečo cyklamén z ničoho nič zvädne? Najčastejšie príčiny

Hoci cyklamén býva považovaný za náročný, väčšinou za jeho chradnutie môže niekoľko bežných a ľahko odstrániteľných chýb v starostlivosti.

1) Príliš veľa vody – najčastejší problém v domácnostiach

Cyklamén potrebuje vlhkosť, no neznesie, keď stojí dlhodobo vo vode. V premokrenom substráte začnú korene hniť a rastlina sa rýchlo zosype.

Typické príznaky preliatia:

  • zvädnuté, mäkké listy
  • hnednutie alebo žltnutie
  • mäkká, vodnatá hľuza

Ako tomu predísť:

  • zalievajte výhradne do misky, nie zhora
  • substrát musí byť ľahký a dobre priepustný
  • vrchná vrstva pôdy by mala vždy mierne preschnúť

Ak nie sú korene úplne zničené, cyklamén sa vie z preliatia zotaviť v priebehu niekoľkých dní.

2) Nedostatok vody – rastlina pôsobí ako „stlačený papier“

Aj príliš suchá pôda dokáže cyklamén zraziť na kolená. Keď málo pije, jeho listy opadnú dolu a stráca pevnosť. No v tomto prípade často stačí pár rovnomerných zálievok a do 24 – 48 hodín sa opäť zdvihne.

3) Teplota – cyklamén je milovník chladu

Najväčší nepriateľ tejto rastliny je teplo. Stačí ju položiť nad radiátor, blízko krbu alebo na slnečné okno – a rýchlo zamdlie.

  • Ideálna teplota: 10 – 18 °C
  • Nevhodná: nad 21 °C alebo pod 4 °C

Hovorí sa, že cyklaménu je najlepšie tam, kde ostatné izbové rastliny „trpia zimou“.

4) Svetlo – potrebuje ho veľa, ale nie priame slnko

Cyklamén má rád svetlé miesto, no ostré slnečné lúče mu škodia.
Na prudkom slnku listy blednú, krútia sa a vädnú.
V prílišnom tieni rastlina pôsobí unavene a akoby sa zosúva.

Najlepšie miesta:

  • severné okno
  • východný parapet
  • svetlá miestnosť bez priameho slnka

5) Choroby a škodcovia – malé problémy, veľká škoda

Vošky, roztoče aj plesne dokážu cyklamén oslabiť rýchlejšie, než by ste čakali. Preto je dobré občas listy podrobne prezrieť.

Znepokojivé príznaky:

  • lepkavý povlak
  • jemné pavučinky
  • nevysvetliteľné škvrny

Pomáha:

  • jemná sprcha vlažnou vodou
  • roztok z mydla
  • dobré vetranie a opatrné zalievanie, aby listy zostali suché

Ako cyklamén rýchlo oživiť? Postup, ktorý funguje

  1. Skontrolujte pôdu – je úplne mokrá alebo extrémne suchá?
  2. Pozrite hľuzu – pevná znamená, že rastlina žije. Mäkšia je, bohužiaľ, koniec.
  3. Premiestnite rastlinu na chladné a svetlé miesto.
  4. Odstráňte zvädnuté kvety a poškodené listy.
  5. Zalievajte mierne, ale pravidelne.

Cyklamén často reaguje prekvapujúco rýchlo. Ak bol problém v zálievke, správny režim ho dokáže postaviť na nohy doslova v priebehu niekoľkých dní.

Ako predísť tomu, aby cyklamén opäť vädol

  • zalievajte až vtedy, keď povrch substrátu mierne preschne
  • nikdy ho nenechajte stáť vo vode
  • pestujte ho na chladnom a dobre vetranom mieste
  • priebežne odstraňujte staré kvety
  • počas sezóny ho raz mesačne prihnojte
  • v lete hľuzu nechajte oddychovať a zbytočne ju nerušte

Keď cyklamén dostane vhodné podmienky, odmení sa vám dlhými týždňami nádherného zimného kvitnutia. A je len málo rastlín, ktoré dokážu počas januárovej sivej nudy rozžiariť domov tak nežne a elegantne ako práve tento drobný, no pôvabný zimný klenot.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať