Čo znamenajú farby hubiek na riad? Každá má svoj účel a väčšina Slovákov o tom netuší

Hubky na umývanie riadu sú bežnou súčasťou každej domácnosti. Väčšinou si ich kupujeme v balení, kde sa nachádza viac kusov naraz – jednak preto, aby sme mali vždy poruke novú, keď sa tá stará opotrebuje, no tiež preto, že výrobcovia často balia hubky v rôznych farbách. Mnohí ľudia si myslia, že ide len o marketingový ťah, aby bol výrobok na pohľad atraktívnejší. Pravda je však taká, že farba hubky môže napovedať aj o jej tvrdosti a vhodnom použití. A hoci to znie neuveriteľne, väčšina ľudí tieto rozdiely vôbec nepozná a hubky používa nesprávne.
Prečo sú hubky farebné?
Existujú hneď tri dôvody, prečo hubky na riad nie sú všetky rovnaké:
- Marketing a dizajn – farebné balenie pôsobí príťažlivejšie a zákazníci po ňom siahajú radšej než po jednofarebných hubkách.
- Praktické rozlíšenie – vďaka farbe si viete jednoduchšie určiť, ktorú hubku používate v kuchyni, ktorú v kúpeľni a ktorú napríklad na čistenie topánok alebo auta. To je veľmi dôležité z hľadiska hygieny.
- Odlišná tvrdosť a funkcia – každá farba zvyčajne signalizuje inú úroveň drsnosti, a tým pádom aj iný typ povrchu, na ktorý je hubka určená.
Vedci upozorňujú, že kuchynské hubky patria medzi najznečistenejšie predmety v domácnosti. V ich póroch sa darí baktériám, vrátane tých nebezpečných. Ak používame jednu hubku na všetko – od tanierov cez drez až po kuchynskú linku – výrazne tým zvyšujeme riziko krížovej kontaminácie a šírenia chorôb.
Pozrite si video k téme
Tvrdosť podľa farby: čo ktorá hubka zvládne
Hoci v obchodoch nájdete balenia s piatimi či šiestimi farbami, v skutočnosti ich možno rozdeliť do štyroch základných kategórií tvrdosti.
- Modrá hubka – patrí k tým najjemnejším. Je ideálna na krehké poháre, sklo, nerez alebo riad s nepriľnavým povrchom (napríklad teflónové panvice). Nezanecháva škrabance.
- Žltá hubka – stále dosť mäkká, ale o niečo účinnejšia než modrá. Hodí sa na porcelán či kameninové šálky a bez problémov s ňou vyčistíte aj kuchynský drez bez rizika poškodenia povrchu.
- Zelená hubka – stredne tvrdá a najpoužívanejšia. Poradí si s bežným riadom, príborom aj mastnotou. Je akýmsi univerzálom do kuchyne.
- Ružová, oranžová alebo červená hubka – najdrsnejšie zo všetkých. Vhodné na pripáleniny, zapečené zvyšky jedla alebo hrubé nánosy mastnoty na hrncoch a panviciach.
Na každej hubke sa väčšinou nachádza aj tmavá, abrazívna vrstva. Tá je určená na odolnejšiu špinu, no nikdy by sa nemala používať na jemné povrchy, pretože ich môže nenávratne poškriabať. Ak chcete takúto hubku vyskúšať na citlivom materiáli, spravte najprv test na mieste, ktoré nie je viditeľné.
Na trhu nájdete aj špeciálne hubky s úpravou vhodnou priamo na teflon či iné povrchy s nepriľnavou vrstvou – tie majú abrazívnu časť navrhnutú tak, aby povrch nepoškodila.
Hygiena na prvom mieste
Používanie hubiek má svoje pravidlá, ktoré sa oplatí dodržiavať, ak nechcete, aby sa z pomocníka stal zdroj baktérií:
- Hubku meňte aspoň raz za týždeň, v prípade denného používania pokojne aj častejšie.
- Okamžite ju vyhoďte, ak sa začne drobiť, zapácha, zmení farbu alebo má v sebe zvyšky jedla, ktoré nejdú vypláchnuť.
- Po každom použití hubku dôkladne prepláchnite horúcou vodou, vyžmýkajte a nechajte vysušiť. Nikdy ju nenechávajte ležať vo vlhkom dreze.
Ako hubku dezinfikovať
Ak chcete predĺžiť jej životnosť a znížiť množstvo baktérií, môžete použiť jednoduché triky:
- Hubku vložte na 1–2 minúty do mikrovlnky (vlhkú, aby sa nespálila).
- Namočte ju do roztoku bielidla – účinne zlikviduje patogény.
- Vložte ju do umývačky riadu – stačí do košíka na príbory a zapnúť najdlhší program s vysokou teplotou a sušením.
Tieto metódy síce hubku úplne neobnovia, ale pomôžu udržať ju hygienickejšiu a znížia riziko prenosu baktérií.
Farebné hubky na riad nie sú len pekným doplnkom kuchyne. Každá farba má svoj význam a naznačuje tvrdosť aj vhodné použitie. Ak ich používame správne a pravidelne meníme, môžeme si ušetriť množstvo nepríjemností – od poškriabaného riadu až po zdravotné problémy spôsobené baktériami. Nabudúce, keď siahnete po balení hubiek v obchode, spomeňte si, že farba nie je len na ozdobu.