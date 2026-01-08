Čo znamená „six-seven“? Virálny fenomén 6-7 zamotáva vyučovanie, komplikuje prácu podnikov a dokonca sa stal slovom roka

Fenomén „6-7“ (v angličtine six seven) sa v roku 2025 stal jedným z najrozšírenejších internetových trendov medzi deťmi a tínedžermi na celom svete. Hoci sa môže zdať, že ide o niečo úplne nevinné, jeho popularita presiahla online priestor a výrazne ovplyvnila správanie žiakov v školách aj komunikáciu na sociálnych sieťach.
VIDEO: Pieseň „Doot Doot“, ktorá odštartovala fenomén
Čo „six-seven“ znamená?
Krátka odpoveď znie: nemá pevný význam. Trend sa nešíril pre obsah, ale pre svoj komický a nezmyselný charakter. Deti používajú frázu „six-seven“ najmä:
- ako neurčitú odpoveď („nič moc“, „neviem“, „čo ja viem“)
- ako spôsob, ako zaskočiť dospelého
- ako súčasť internetového humoru, ktorý stojí na absurdnosti
K trendu patrí aj typické gesto, pri ktorom obe ruky pohybujú hore a dolu, akoby človek žongloval. Práve kombinácia zvuku, rytmu a gestikulácie robí z 6-7 rozpoznateľný a ľahko napodobiteľný mem.
Ako trend vznikol
Fenomén má reálny, overený pôvod v hudbe. Vznikol po tom, čo sa začiatkom roka 2025 na TikToku začal masívne šíriť úryvok piesne „Doot Doot“ od amerického rappera známeho ako Skrylla. V skladbe sa fráza „six seven“ opakuje ako zvukový motív.
Popularitu ešte zvýšilo, keď sa trend spojil s videami používateľov. Mimoriadne veľký ohlas získal záber, v ktorom hráč NBA LaMelo Ball stojí medzi skupinou ľudí a jeho výška – 6 stôp a 7 palcov – sa spojila práve s refrénom „six seven“. Video mimoriadne zarezonovalo a stalo sa základom ďalších tisícok paródií.
Ako sa z hudobného útržku stal celosvetový mem
Po prvotnom výbuchu na TikToku sa 6-7 stal súčasťou detského humoru. Mladí ľudia začali používať frázu v:
- konverzáciách
- parodických videách
- športových situáciách
- škole pri interakcii s učiteľmi
Známy sa stal napríklad virálny klip, ktorý zachytáva chlapca kričiaceho „six seven“ do kamery počas basketbalového zápasu. Podobných videí sa objavili stovky a trend sa prirodzene rozšíril do celého sveta.
Vplyv na školské prostredie
Učitelia v mnohých krajinách – vrátane USA a Spojeného kráľovstva – začali opisovať, že fráza ruší vyučovanie. Deti ju často používali vždy, keď zaznelo číslo 6 alebo 7 (napríklad pri prevracaní strán v učebnici alebo pri príkladoch typu 6 × 7).
Niektoré školy museli žiakov upozorniť, aby trend počas hodín nepoužívali, pretože spôsoboval smiech, vyrušovanie alebo narúšanie výkladu.
Google reagoval — ale nie preťažením
Spoločnosť Google skutočne vytvorila animovaný efekt, ktorý sa zobrazoval používateľom pri vyhľadávaní „6-7“ alebo „six seven“. Stránka sa na pár sekúnd jemne „hojdala“, aby napodobnila pohyb rúk spojený s memom. Nešlo však o reakciu na preťaženie systému, ale o humorný easter egg navrhnutý úmyselne.
Komerčná vlna
Ako pri každom virálnom trende, aj tu sa na popularitu rýchlo napojili výrobcovia merchu. Objavili sa:
- tričká
- čiapky
- prívesky
- mikiny s nápisom „6-7“
Fenomén sa stal tak známym, že mnoho detí ho začalo považovať za súčasť identity svojej generácie.
Prečo je 6-7 taký populárny?
Sociálni psychológovia upozorňujú, že deti a tínedžeri prirodzene vyhľadávajú:
- jednoduché kódy, ktoré im umožňujú patriť do skupiny
- humor založený na absurdnosti
- rituály, ktoré dospelí nechápu
6-7 spĺňa všetko do bodky – je ľahko zapamätateľný, nič neznamená, a práve preto môže znamenať čokoľvek.
Slovo roka
Trend bol tak výrazný, že server Dictionary.com oficiálne označil „six-seven“ za slovo roku 2025. Dôvodom bola jeho extrémna rozšírenosť a schopnosť ovplyvniť jazyk aj správanie detí v globálnom meradle.
Ako pri všetkých memoch, aj tu sa dá len ťažko predpokladať, ako dlho trend prežije. V roku 2025 bol na vrchole – či si udrží popularitu, ukáže čas. No jedno je isté: 6-7 sa stal symbolom detskej kreativity, internetového humoru a rýchlosti, s akou sa dnes šíria spoločné kultúrne zážitky.