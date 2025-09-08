Čo zasadiť v septembri? Úroda sa ešte nemusí končiť

Letné prázdniny ubehli ako voda a zrazu je tu september. Mnohí si myslia, že s príchodom jesene sa záhradnícka sezóna definitívne uzatvára, no nie je to celkom tak. Aj keď rajčiny, papriky, cukety či uhorky už majú svoje obdobie za sebou, vaša záhrada nemusí zostať prázdna. Práve september je mesiac, kedy môžete do pôdy vysadiť nové rastliny – niektoré poslúžia ako príprava na skorú jarnú úrodu a iné vám ešte tento rok stihnú ponúknuť čerstvé plody.
Rýchla úroda vďaka reďkovkám
Ak túžite po zelenine, ktorú budete mať na tanieri už o pár týždňov, siahnite po reďkovkách. Patria k plodinám s krátkou vegetačnou dobou, a preto sú ideálne práve na jesenný výsev. Vyberte si skorú odrodu a semienka zasaďte do kyprého, mierne vlhkého substrátu obohateného o kompost.
Dôležité je nezasievať ich príliš hlboko – postačí hĺbka do 2 cm a rozostupy približne 3 cm. Aby rástli rýchlo a bez problémov, pôdu udržujte rovnomerne vlhkú, no nie premočenú. Pri pravidelnej starostlivosti si na šťavnatých reďkovkách môžete pochutnať už koncom októbra.
Rukola – jemne pikantná chuť jesene
Ďalšou zeleninou, ktorá vám prinesie rýchlu úrodu, je rukola. Táto listová zelenina má výraznú, jemne korenistú chuť a skvele oživí jesenné šaláty. Semienka vysievajte do dobre priepustnej pôdy s neutrálnym pH, ideálne na slnečné miesto.
Stačí ich uložiť približne do hĺbky 0,5 cm, pričom medzi jednotlivými rastlinami nechajte rozostupy aspoň 15 cm. Keďže semená sú v pôde plytko, zalievajte jemným postrekom, aby ste ich nevyplavili. Pravidelná zálievka je kľúčom k rýchlemu rastu. Prvé lístky budete môcť zberať už o 4 – 6 týždňov, teda ešte počas októbra.
Hlávkový šalát – stihne dozrieť aj pred zimou
Ak máte radi chrumkavý ľadový šalát, neváhajte ho vysiať začiatkom septembra. Potrebuje totiž viac času na zakorenenie a tvorbu pevných hlávok. Zvoľte odrody vhodné na jesenný výsev a semienka vysaďte buď priamo do záhonu, alebo do menších nádob so špeciálnym výsevovým substrátom.
Veľmi sa osvedčilo zakrytie záhonov netkanou textíliou – tá chráni pôdu pred vysušením, zadržiava vlhkosť a zároveň poskytuje mladým rastlinkám útočisko pred chladnými nocami. Pri správnej starostlivosti si budete môcť v novembri odtrhnúť vlastné, krásne pevné hlávky šalátu.
Bylinky, ktoré vydržia aj do zimy
Záhradu si môžete spestriť aj bylinkami. Niektoré druhy sú dostatočne odolné, aby prežili aj chladnejšie obdobie roka. K najobľúbenejším patria levanduľa, materina dúška či šalvia. Týmto aromatickým bylinkám vyhovuje slnečné stanovište a pravidelná, no nie prílišná zálievka.
Aby prežili mrazy, odporúča sa zakryť ich netkanou textíliou alebo prikryť koreňovú časť mulčovacou kôrou. Vďaka tomu si môžete čerstvé bylinky dopriať aj počas zimy – či už do čajov, jedál alebo na liečebné účely.
September teda nemusí znamenať definitívny koniec vašej záhradkárskej sezóny. Stačí si vybrať správne plodiny a prispôsobiť im starostlivosť. Reďkovky, rukola či šalát vám prinesú úrodu ešte tento rok a bylinky potešia nielen vôňou, ale aj praktickým využitím. Vďaka týmto nenáročným rastlinám bude vaša záhrada živá a úrodná aj počas jesene.