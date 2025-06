Čo vysádzať v júni? Stavte na rýchlo rastúcu zeleninu a letničky pre bohatú úrodu

Máte pocit, že ste tento rok premeškali ideálny čas na vysádzanie zeleniny či kvetov? Žiadne obavy! Aj v júni máte ešte množstvo možností, ako vyplniť prázdne miesta na vašich záhonoch. Teplé počasie, striedanie dažďa so slnečnými dňami a dobre prehriata pôda vytvárajú perfektné podmienky pre rast mnohých druhov zeleniny a letničiek. Nepotrebujete ani predpestovávať sadenice, jednoducho zasejete semienka priamo do pôdy a výsledok vás milo prekvapí už o pár týždňov.

Nie ste majiteľom veľkej záhrady? Nevadí. Aj balkón či terasa môže byť vašou malou zelenou oázou. Záhradníčenie v júni zvládne každý, aj úplný začiatočník. Prinášame vám prehľad plodín, ktoré môžete bez problémov zasadiť práve teraz a rýchlo si užiť chutné výsledky.

Reďkovky – expresná zelenina pre netrpezlivých

Reďkovky patria medzi najrýchlejšie rastúcu zeleninu vôbec. Od zasadenia po zber často prejdú len tri či štyri týždne. Túto nenáročnú a chutnú zeleninu môžete počas leta siať opakovane, takže o čerstvé reďkovky nebude núdza.

Výsev je veľmi jednoduchý. Stačí, ak semienka dáte priamo do dobre prekyprenej pôdy, asi 1 až 2 cm hlboko. Potom ich jemne prikryte a zavlažte. Už za pár dní uvidíte prvé výhonky. Reďkovky nemajú rady premokrenú pôdu, dbajte teda na miernu, no pravidelnú zálievku.

Cukety a tekvice – zeleninoví rekordéri rastu

Tieto obľúbené druhy zeleniny sú doslova rastlinnými šprintérmi. Zo semienok sa už za pár týždňov stanú mohutné rastliny plné chutných plodov. Cukety sú najlepšie, keď ich zbierate mladé, zatiaľ čo tekvice môžete nechať dozrieť do neskorého leta, kedy sú pripravené na dlhodobé skladovanie.

Ideálnym miestom na pestovanie je slnečné stanovište s dostatkom priestoru. Ak máte možnosť, vysaďte cukety a tekvice na kompost. Teplo vznikajúce pri rozklade organického materiálu im dodá potrebnú energiu na rýchly rast. Do každej jamky vložte dve až tri semienka, a keď rastliny vzídu, ponechajte najsilnejšiu. Dbajte na rozostupy – cukety potrebujú veľký priestor, tekvice dokonca dokážu vytvoriť šľahúne dlhé aj 4–5 metrov.

Na balkóne pestujte cukety v objemných kvetináčoch s minimálnym objemom 20 litrov.

Kapucínka – krásna, chutná a odpudzuje škodcov

Táto pôvabná letnička ozdobí záhradu alebo balkón svojimi pestrými kvetmi, ktoré sú navyše jedlé a skvelo sa hodia do šalátov. Okrem dekoratívnej funkcie má kapucínka aj praktický význam – účinne odpudzuje vošky a iných škodcov, ktorí by si inak pochutili na vašej úrode.

Semienka kapucínky vysievajte priamo do pôdy vo vzdialenosti približne 30 cm od seba, hlboko asi 2 až 3 cm. Prvé lístky sa objavia do dvoch týždňov. Nezabudnite na pravidelnú zálievku, najmä počas horúcich dní. Hnojivo radšej nepoužívajte, pretože kapucínka by vytvorila množstvo listov, no menej kvetov.

Mangold – chutná alternatíva špenátu, vhodná aj do polotieňa

Mangold je príbuzný repy, ale nepestuje sa kvôli koreňom, ale pre chutné, výživné listy. V kuchyni ho môžete využiť všade tam, kde by ste použili špenát, pričom má výraznejšiu a pikantnejšiu chuť. Mangold sa pestuje ľahko a je vhodný aj pre začiatočníkov.

Vysaďte ho priamo do pôdy alebo do väčšieho kvetináča (minimálne 15 litrov), semienka zatlačte 2–3 cm hlboko a dobre zalejte. Rýchlo dorastajú nové listy, ktoré môžete priebežne zbierať. Pozor, nepoškodzujte rastové jadro v strede rastliny. Mangold prospieva aj v polotieni, čo ho robí ideálnou rastlinou pre severne orientované balkóny.

Nechtík lekársky – krásna a liečivá kvetina pre každého

Nechtík lekársky patrí medzi najuniverzálnejšie a najjednoduchšie pestovateľné letničky. Kvitne nádhernými oranžovými alebo žltými kvetmi, ktoré odpudzujú škodcov a zároveň lákajú užitočný hmyz. Navyše sa kvety nechtíka používajú v gastronómii na ozdobu šalátov, zákuskov, a majú aj liečivé účinky. Z usušených kvetov si jednoducho pripravíte domáce masti alebo hojivé oleje.

Nechtík ľahko rastie v záhonoch, truhlíkoch alebo dokonca v závesných kvetináčoch. Semená stačí zasadiť 1–2 cm hlboko, pravidelne ich zalievať a už za pár týždňov sa dočkáte krásnych kvetov. Priebežným odstraňovaním odkvitnutých kvetov podporíte ďalšie bohaté kvitnutie.