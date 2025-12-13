Čo vás naozaj čaká, keď máte na záhrade psa?

Mať psa a zároveň udržiavať funkčnú a estetickú záhradu môže byť výzva. Prítomnosť psa sa v záhrade takmer vždy prejaví, a to bez ohľadu na plemeno či vek. Niektoré prejavy správania sú pre psov prirodzené a vyplývajú z ich inštinktov, fyziológie a potreby pohybu.
Nižšie nájdete fakty, ktoré platia pre väčšinu psov a s ktorými treba v záhrade počítať.
1. Psy si prirodzene vytvárajú pohybové trasy
Väčšina psov má tendenciu opakovane chodiť po rovnakých miestach, čo vedie k:
- vyšliapaným chodníkom popri plote alebo po okrajoch záhonov
- prerušeniu rastlín, ktoré sa nachádzajú v trase pohybu
- erózii pôdy na opakovaných miestach
Toto správanie je prirodzené, pretože psy si udržiavajú svoje „strážne“ trasy, sledujú pachové stopy alebo pohyb za plotom.
2. Hrabanie je prirodzená činnosť psa
Mnohí psi majú tendenciu hrabať z rôznych dôvodov:
- ochladzovanie tela (hrabanie chladnej pôdy)
- lovecký inštinkt
- nuda alebo nedostatok aktivity
- ukrývanie predmetov
Dôsledkom sú poškodené záhony, odkryté korene rastlín a jamy v trávniku.
3. Niektoré psy ničia predmety kvôli žuvaciemu inštinktu
Psy prirodzene žujú, najmä v mladom veku. Ak majú prístup k predmetom v záhrade, môže dôjsť k:
- okusovaniu hračiek, topánok či náčinia
- prenášaniu predmetov z jedného miesta na druhé
- poškodeniu plastových či drevených prvkov
Toto správanie je normálne a dá sa zmierniť vhodnými žuvacími hračkami a dostatkom stimulácie.
4. Psy môžu poškodzovať rastliny ležaním
Psy si často vyberajú mäkké alebo ľahko dostupné miesta na odpočinok. To môže viesť k:
- vyležaným miestam v trávniku
- polámaným alebo vytlačeným trvalkám
- poškodeniu nízkych okrasných rastlín
Rastliny môžu zostať zatlačené, deformované alebo prestanú rásť.
5. Značkovanie psov môže ovplyvniť rastliny
Moč psa, najmä samcov, obsahuje vysoké množstvo dusíka. Tento fakt spôsobuje:
- zožltnutie a vysychanie miest na trávniku
- poškodenie drevín alebo kríkov, ak sú opakovane značkované na tom istom mieste
- nepekne spálené okraje rastlín
Ide o chemický účinok, nie o správanie psa zo zlomyselnosti.
6. Pes dokáže poškodiť zábrany alebo ploty, ak sa chce dostať von
Psy sa môžu pokúšať:
- podhrabať plot
- vytlačiť pletivo, ak nie je dobre napnuté
- prelomiť slabé drevené prvky
Dôvodom môže byť únik za pachom, záujem o zvieratá za plotom alebo úzkosť pri odlúčení.
Účinné sú najmä:
- podhrabové dosky
- pevné a napnuté pletivo
- zvárané siete
- elektrická ohrada pre psov (humánna forma zábrany pri správnom používaní)
7. Pes môže zjesť alebo preniesť potraviny ponechané na záhrade
Je vedecky potvrdené, že psy:
- sú oportunistickí „žráči“
- majú veľmi citlivý čuch a rýchlo nájdu jedlo
- niekedy zjedia aj potraviny nevhodné pre nich
Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť, aby:
- jedlo nezostávalo voľne dostupné
- detské desiaty, ovocie či nezabezpečené krmivo neboli ponechané na zemi
8. Niektoré záhradné rastliny môžu byť pre psa toxické
Nie všetky rastliny sú pre psa bezpečné. Medzi známe toxické patria:
- hortenzie
- tulipány (cibuľky)
- rododendrony
- oleander
- ľalie
- tis
Toxické účinky sa môžu prejaviť už po požití malého množstva. Záhrada by mala byť plánovaná tak, aby pes nemal prístup k nebezpečným rastlinám.
9. Pes môže zlikvidovať mulč alebo premiestniť sypké materiály
Psy bežne:
- vyhrabávajú kôru, štiepku či slamu
- nosia kúsky mulču po záhrade
- hrajú sa s organickým materiálom, napríklad s vlnou
Je to prirodzené správanie – mulč je pre psa mäkký, zaujímavý a často voňavý.
10. Vzťah pes – záhrada je riaditeľný, nie nevyhnutne konfliktný
Fakty:
- pes sa dá naučiť, kam smie a kam nie
- oplatí sa vytvoriť mu vlastné miesto v záhrade
- pravidelný pohyb a mentálna aktivita znižujú nežiadúce správanie
- dôsledná výchova dokáže výrazne obmedziť škody
Úplné zabránenie všetkým prejavom však nie je realistické, pretože pes sa správa podľa svojich prirodzených potrieb.
Zhrnutie
Mať psa na záhrade znamená:
- určité poškodenie vegetácie
- možné úpravy plotov a zábran
- potrebu bezpečného usporiadania priestoru
- rešpektovanie psích inštinktov