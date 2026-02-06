Čo vám chce pes povedať, keď vás olizuje? Budete prekvapení!

Nie je nič krajšie, ako keď vám váš štvornohý kamarát prejaví svoju náklonnosť. Psy to dokážu rôznymi spôsobmi – vrtia chvostom, túlia sa k vám, skáču od radosti… a často aj olizujú.
Práve tento prejav má však viac významov, než by ste si možno mysleli. Čo sa vám teda pes snaží povedať, keď vás začne „pusinkovať“?
Olizovanie je pre psa prirodzený spôsob komunikácie. Niektorých majiteľov poteší, iným je nepríjemné.
Nech je to akokoľvek, ide o dôležitý signál v psom jazyku. Stačí sa ho naučiť správne čítať.
Pozrite si aj video o psej reči tela:
Hygiena je základ
Každý pes si svojho pána občas olízne. Nie každému je to príjemné, a je to úplne v poriadku.
Treba si uvedomiť, že pri takomto blízkom kontakte vám pes môže odovzdať baktérie, vírusy či parazity.
Ak sa o svojho miláčika dobre staráte, pravidelne ho odčervujete a dbáte na hygienu jeho tlamy, nie je dôvod na obavy.
Ak však zanedbávate starostlivosť o jeho zdravie, je lepšie byť pri prejavoch náklonnosti opatrnejší.
Prejav lásky a rešpektu
Vo väčšine prípadov znamená olíznutie tváre jednoduché posolstvo: „Mám ťa rád.“ Pes vám týmto spôsobom prejavuje náklonnosť, dôveru a úctu.
V psej svorke sa olizovanie používa na upevňovanie vzťahov medzi členmi. Rovnako vás váš pes vníma ako súčasť svojej „rodiny“.
Týmto gestom vám dáva najavo, že vás rešpektuje a berie vás ako svojho vodcu.
Barometer vašej nálady
Možno vás to prekvapí, ale psí jazyk je oveľa citlivejší než ten ľudský. Pes dokáže veľmi dobre vycítiť, v akej nálade ste, či ste smutní, nervózni alebo spokojní.
Keď vás olizuje, často reaguje práve na vaše emócie. Môže vás takto utešovať, podporovať alebo si len užívať vašu blízkosť.
Zároveň je to pre neho príjemná činnosť, pri ktorej má vašu plnú pozornosť.
„Čo si dnes dobré jedol?“
Psy sú veľkí milovníci jedla a len ťažko pred nimi niečo utajíte. Ak si myslíte, že si niekde v tichosti pochutnáte a pes si to nevšimne, pravdepodobne sa mýlite.
Keď vás príde olízať, často len kontroluje, či vám na tvári nezostali nejaké chutné zvyšky. Zároveň vám tým môže naznačovať, že je hladný.
Ak vás olizuje a zároveň pozerá smerom k prázdnej miske, ide o jasný signál: „Daj mi niečo pod zub.“
Okrem toho týmto spôsobom môže žiadať aj vašu pozornosť – chce sa hrať, ísť von alebo sa jednoducho necítiť osamelo.
Sú psie sliny liečivé?
Často sa hovorí, že psie sliny majú liečivé účinky. Čiastočne je to pravda.
U zdravého a dobre udržiavaného psa obsahujú sliny látky, ktoré majú dezinfekčný účinok a môžu podporovať hojenie drobných poranení.
To však neznamená, že by si pes mal rany „liečiť“ sám. Prílišné olizovanie poranenia mu môže skôr uškodiť.
Do otvorenej rany by sa sliny nemali dostať, pretože môžu spôsobiť infekciu.
Čo si z toho odniesť?
Keď vás pes olizuje, môže tým vyjadrovať:
- lásku a náklonnosť,
- rešpekt a dôveru,
- záujem o jedlo,
- snahu upútať vašu pozornosť,
- reakciu na vašu náladu.
Nejde teda len o obyčajný zvyk. Je to spôsob, akým sa s vami váš štvornohý kamarát rozpráva. Stačí mu načúvať a pochopiť jeho reč.