Čo v skutočnosti znamená, keď vás pes olizuje? „Psí bozk“ má často úplne iný význam, než si myslíme

Prísť domov a privítať sa so psom, ktorý radostne vrtí chvostom a s jazykom pripraveným na „psí bozk“ vás olizuje po rukách alebo tvári – pre mnohých majiteľov ide o každodennú realitu. No čo tým vlastne pes skutočne hovorí? Je to automaticky prejav náklonnosti? Alebo môže ísť aj o niečo iné?
Podľa odborníkov na správanie psov (etológov) má toto správanie viacero významov, ktoré sú kombináciou vrodených inštinktov, naučených vzorcov a aktuálneho emocionálneho stavu psa. Rozpoznať ich správne môže pomôcť lepšie porozumieť svojmu štvornohému spoločníkovi.
Olizovanie má pôvod už v šteňacom veku
Už krátko po narodení zohráva olizovanie v živote psa dôležitú úlohu. Matka olizuje novonarodené šteniatka, aby ich očistila, stimulovala dýchanie a podporila črevnú činnosť. Šteniatka neskôr olizujú matku okolo papule ako súčasť komunikácie, najmä keď chcú potravu.
Tento vzorec správania má silný evolučný základ a pretrváva aj v dospelosti. Keď pes olizuje človeka, môže ísť o prenesený sociálny rituál, ktorý vníma ako bezpečný a prirodzený. Takéto správanie je hlboko zakorenené a súvisí so základnou psou komunikáciou.
Áno, môže ísť aj o prejav náklonnosti
U mnohých psov je olizovanie prejavom pozitívneho vzťahu k človeku. Pri kontakte s milovanou osobou sa v ich tele uvoľňujú endorfíny – chemické látky vyvolávajúce pocit spokojnosti a uvoľnenia. Tento mechanizmus je dobre zdokumentovaný a podobá sa na to, čo zažívajú ľudia pri objatí alebo dotyku.
Olizovanie môže byť teda forma emocionálneho spojenia, ktorou pes komunikuje svoju dôveru a spokojnosť. Zároveň tým sám seba upokojuje, najmä ak ide o citlivejšieho jedinca.
Signál rešpektu alebo upokojenia
Vo svorkovom správaní psov (či už u divoko žijúcich psovitých šeliem alebo medzi domácimi psami) je olizovanie častým prejavom submisie – teda podriadeného postavenia. Menej dominantní jedinci olizujú tých vyššie postavených, aby zabránili napätiu alebo konfliktu.
Ak vás pes olizuje po návrate domov, nemusí to byť len radosť. Môže tým tiež dávať najavo, že rešpektuje vaše postavenie v „svorke“ a chce si udržať dobré vzťahy. Takéto správanie má upokojujúcu funkciu a v etológii je označované ako „calming signal“.
Chutíte mu – doslova
Nie je výnimočné, že pes olizuje človeka len preto, že cíti zaujímavé pachy alebo chute. Po fyzickej námahe je ľudská koža mierne slaná kvôli potu. Ak ste sa dotkli jedla, natreli krémom alebo máte na pokožke zvyšky vôní, pes to okamžite zachytí.
Psy majú výnimočne citlivý čuch a chuť, a preto ich takéto podnety veľmi zaujímajú. Olizovanie v tomto prípade nemusí byť emocionálnym gestom, ale reakciou na senzorický vnem.
Naučený spôsob, ako si získať vašu pozornosť
Psy veľmi dobre rozumejú tomu, čo funguje. Ak olizovanie vyvolá vašu reakciu – napríklad úsmev, pohladenie alebo aj zamračenie – pes si túto súvislosť rýchlo zapamätá.
Tak sa z olizovania môže stať naučený vzorec správania, ktorým pes cielene upúta vašu pozornosť. Nejde teda vždy o emocionálny prejav, ale o efektívny nástroj komunikácie, ktorý sa psovi jednoducho „vypláca“.
Olizovanie ako prejav stresu či problému
Hoci je olizovanie vo väčšine prípadov neškodné alebo pozitívne, niekedy môže byť znakom vnútorného napätia alebo nepohody. Pes sa môže olizovaním snažiť znížiť svoju úzkosť, podobne ako si človek v strese obhrýza nechty alebo sa hrá s vlasmi.
Nadmerné, opakované a zdánlivo bezdôvodné olizovanie (seba, predmetov alebo ľudí) môže byť prejavom:
- nudy
- úzkosti alebo stresu
- kožného problému či alergie
- bolesti alebo iného zdravotného problému
V takom prípade je vhodné poradiť sa s veterinárom alebo certifikovaným behavioristom, ktorý dokáže správanie psa odborne vyhodnotiť.
Z hľadiska hygieny buďte opatrní
Hoci psie olizovanie býva pre majiteľov príjemné, netreba zabúdať na hygienické riziká. Psie sliny prirodzene obsahujú rôzne baktérie (napr. Capnocytophaga canimorsus), ktoré môžu byť neškodné pre zdravého človeka, ale nebezpečné pre malé deti, seniorov alebo osoby s oslabenou imunitou.
Olizovanie otvorených rán sa neodporúča – hoci môže pôsobiť ako „liečivý psí inštinkt“, riziko infekcie je reálne.
Záver: Jednoduché gesto, viacero významov
Keď vás pes olizuje, môže tým vyjadrovať:
- lásku a dôveru
- upokojenie alebo rešpekt
- zvedavosť alebo chuťové podnety
- naučené správanie na upútanie pozornosti
- alebo reagovať na stres či nepohodu
Dôležité je vnímať kontext správania psa a sledovať aj ďalšie signály (držanie tela, reč tela, situáciu). Čím lepšie svojho psa poznáte, tým presnejšie pochopíte, čo vám chce daným správaním povedať. Niekedy je to obyčajné „mám ťa rád“, inokedy tichá prosba o pomoc alebo istotu.