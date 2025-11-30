Čo to v skutočnosti znamená, keď vás pes olizuje. Mnohí si myslia, že ide o bozk, no skutočný dôvod môže byť úplne iný

Psie olizovanie patrí medzi najtypickejšie prejavy, s ktorými sa stretne každý majiteľ. Niekedy to vyzerá ako roztomilý „psí bozk“, inokedy si človek nie je istý, prečo to pes vlastne robí. Pravdou je, že olizovanie môže mať viacero významov a všetky sú prirodzenou súčasťou psieho správania.
Aby sme psom lepšie porozumeli, je dobré vedieť, čo týmto gestom skutočne vyjadrujú – a kedy môže byť olizovanie signálom, že niečo nie je v poriadku.
Video: Prečo vás pes olizuje podľa veterinára
Ak si chceš tému prejsť aj formou odborného videa, môžeš si pozrieť vysvetlenie priamo od veterinára na YouTube kanáli Veterinary Secrets. Autor v ňom rozoberá najčastejšie dôvody, prečo psy olizujú svojich majiteľov, a kedy by ste mali spozornieť:
Prečo vás pes olizuje: Najčastejšie a odborníkmi potvrdené dôvody
1. Prejav lásky a pozitívnych emócií
Jedným z najčastejších dôvodov je jednoducho náklonnosť. Psy si olizovanie nesú so sebou už od šteňacieho veku – matka ich tak čistí, upokojuje a vytvára si s nimi silnú väzbu.
Preto je úplne prirodzené, že pes človeka olizuje, keď sa teší na jeho príchod alebo keď je spokojný a v bezpečí.
2. Túžba po pozornosti
Psy veľmi dobre vedia, že olizovanie si človek všimne. Ak sa nudia, chcú sa hrať alebo im chýba kontakt, môžu prísť a jemným olizovaním požiadať o pozornosť.
Ide o neškodný spôsob komunikácie, pokiaľ nie je príliš naliehavý.
3. Zvyk, ktorý posilňuje človek
Pes sa rýchlo naučí, že keď vás olízne, zvyčajne ho pohladíte, prihovoríte sa mu alebo sa usmejete.
Takto sa olizovanie stane „nástrojom“, ktorý mu zaručí okamžitú reakciu. Je to bežná a prirodzená forma sociálnej interakcie.
4. Zaujímavá chuť alebo vôňa
Ľudská pokožka môže psovi voňať a najmä slaný pot je pre mnohé psy príťažlivý. V tomto prípade nejde o emócie ani signály – je to bežná kombinácia zvedavosti a chuťového podnetu.
5. Reč tela a upokojujúce správanie
Olizovanie môže byť aj súčasťou tzv. upokojujúcich signálov – pes ním dáva najavo, že nemá úmysel vyvolať konflikt a cíti sa mierumilovne.
Nie je to však prejav podriadenosti ani „žiadanie potravy“, ako sa niekedy mylne traduje. V bežnom živote psa tieto staré vlčie mechanizmy už prakticky nehrajú žiadnu rolu.
Kedy už olizovanie nie je normálne?
Zatiaľ čo bežné olizovanie je úplne v poriadku, existujú situácie, ktoré môžu naznačovať problém.
Zbystriť by ste mali vtedy, keď pes olizuje:
- predmety, steny, podlahu
- nábytok alebo iné veci bez zjavného dôvod
- svoju srsť alebo labky neprimerane často,
- alebo keď olizuje „do tranzu“, akoby sa nevedel zastaviť
V takých prípadoch môže ísť o:
- stres alebo úzkosť
- nudu a nedostatok stimulácie
- kožné problémy či alergie
- obsedantno-kompulzívne správanie
Ak sa olizovanie zdá byť prehnané, je najlepšie poradiť sa s veterinárom.
Ten dokáže určiť, či ide o zdravotnú príčinu, alebo odporučí behavioristu, ktorý pomôže so správnym nastavením režimu a mentálnej stimulácie psa.
Zhrnutie: Ako olizovanie správne chápať
Olizovanie je veľmi bežný prejav, ktorý môže znamenať:
- lásku a radosť
- snahu získať pozornosť
- reakciu na chuť či vôňu
- súčasť prirodzenej komunikácie
V drvivej väčšine prípadov je to úplne neškodné správanie, ktoré posilňuje vzťah medzi psom a človekom. Problémom sa stáva len vtedy, keď je nadmerné, bezdôvodné alebo sprevádzané ďalšími signálmi nepohody.