Čo sa stane, keď na ramienko pripevníte rolky z toaletného papiera? Skvelý trik, ktorý vám uľahčí život!

Ramienka patria medzi základnú výbavu každej domácnosti. Pomáhajú udržať oblečenie rovné, upratané a bez zbytočných záhybov.
Ak však visí oblečenie v skrini dlhší čas, často sa na ňom objavia nepekné otlaky alebo sa začne zosúvať. Našťastie existujú jednoduché riešenia, vďaka ktorým sa týmto problémom vyhnete.
Stačí vám niekoľko bežných vecí, ktoré má doma takmer každý – ramienka, prázdne rolky z toaletného papiera, gumičky a nožnice.
S ich pomocou si môžete vytvoriť praktické vylepšenia, ktoré vám ušetria čas aj nervy.
Video návod
Ako rolky z toaletného papiera použiť na ramienko, si môžete pozrieť aj vo videu:
Ramienko na nohavice bez otlakov
Spoločenské nohavice si vyžadujú špeciálnu starostlivosť, pretože na nich bývajú viditeľné aj tie najmenšie záhyby.
Zvyčajne sa vešajú preložené v páse a prevesené cez ramienko. Práve v mieste ohybu však často vznikajú nežiaduce stopy.
Riešením sú rolky z toaletného papiera. Rozstrihnite tri rolky pozdĺžne a navlečte ich na spodnú časť ramienka.
Následne cez ne prehoďte nohavice. Mäkký povrch roliek zabráni otlačeniu látky a nohavice zostanú hladké aj bez ďalšieho žehlenia.
Tričká a svetre bez vytiahnutých ramien
Rolky z toaletného papiera sa dajú využiť aj pri tričkách a svetroch. Ak ich navlečiete zhora na ramená ramienka, vytvoríte jemnú ochrannú vrstvu medzi látkou a tvrdým povrchom.
Vďaka tomu sa oblečenie nebude deformovať, ramená sa nevyťahajú a nevzniknú nepríjemné hrbolčeky.
Obzvlášť dobre v tomto smere fungujú drevené ramienka, ktoré pomáhajú zachovať pôvodný tvar oblečenia.
Gumičky proti zosúvaniu oblečenia
Poznáte ten pocit, keď otvoríte skriňu a vaše obľúbené tričko leží na zemi? Oblečenie, ktoré sa zošmykuje z ramienok, dokáže poriadne potrápiť.
Jednoduchým riešením sú kuchynské gumičky. Omotajte ich na oba konce ramienka a vytvorte tak protišmykový povrch. Oblečenie sa vďaka nim udrží na mieste.
Keď ich už nebudete potrebovať, jednoducho ich odstránite a ramienko môžete používať ako predtým.
Nenápadná ochrana pomocou tavnej pištole
Ak chcete ešte diskrétnejšie riešenie, môžete použiť tavnú pištoľ. Na hornú časť ramienka naneste tenkú vrstvu lepidla a nechajte ju zaschnúť.
Po vytvrdnutí vytvorí jemný protišmykový povrch, ktorý nebude na prvý pohľad viditeľný.
Pri práci s horúcim lepidlom však buďte opatrní, aby ste sa nepopálili. Výhodou je, že aj túto úpravu možno v prípade potreby odstrániť.
Zárezy a háčiky na tenké ramienka
Niektoré ramienka majú po bokoch malé zárezy alebo háčiky. Slúžia na zavesenie oblečenia s tenkými ramienkami, napríklad tielok alebo šiat so špagetovými ramienkami.
Takéto kúsky by sa inak veľmi ťažko vešali a často by padali. Preto sa oplatí tieto zárezy zachovať a nikdy ich neodstraňovať – výrazne vám uľahčia organizáciu šatníka.
Malé úpravy, veľký rozdiel
Vďaka jednoduchým trikom s rolkami, gumičkami či lepidlom môžete zo svojich obyčajných ramienok urobiť praktických pomocníkov.
Oblečenie sa nebude krčiť, deformovať ani padať na zem. Navyše vám to ušetrí čas pri žehlení a pomôže udržať skriňu prehľadnú.
