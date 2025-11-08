Čo sa stane, keď kuracie rezne na noc namočíte do jogurtu? Výsledok vás prekvapí!

Vedeli ste, že aj obyčajné kuracie prsia môžu byť neuveriteľne šťavnaté, jemné a plné chuti? Stačí malý trik – marinovanie v jogurte.
Tento jednoduchý postup dokáže z klasických rezňov urobiť fantastické jedlo, ktoré si určite zamilujete.
Kuracie rezne – nadčasová klasika
Príprava kuracích rezňov nepatrí medzi zložité kulinárske výzvy. Je to jedlo, ktoré zvládnu aj začiatočníci, ba dokonca aj staršie deti.
V porovnaní so smaženým syrom, pri ktorom hrozí, že sa roztečie, sú kuracie rezne istota – jednoduché, rýchle a chutné.
No aj klasika sa dá posunúť na vyššiu úroveň. Ak chcete, aby boli vaše rezne ešte jemnejšie a šťavnatejšie – dokonca aj z inak suchších kuracích pŕs – siahnite po jogurtovej marináde.
Pozrite si postup vo videu
Ak si nie ste istí, ako mäso správne rozkrojiť alebo pripraviť marinádu, pozrite si toto krátke video, kde autor krok za krokom ukazuje, ako mäso rozrezať, dochutiť a pripraviť na marinovanie:
Jogurtová marináda robí zázraky
Príprava tejto marinády je úplne jednoduchá a výsledok stojí za to. Jogurt mäso dokonale zjemní, vďaka čomu zostane po vysmažení krehké a vláčne.
Čo budete potrebovať:
- 1 malý kelímok bieleho jogurtu,
- 1 lyžicu olivového oleja,
- 1 pretlačený strúčik cesnaku,
- približne 1 lyžicu oregana (dobromyseľ),
- štipku soli a čierneho korenia.
Najskôr kuracie prsia očistite a pozdĺžne rozkrojte na tenšie plátky. Môžete ich aj jemne naklepať – nie je to nutné, ale pomôže to k ešte rovnomernejšiemu prepečeniu.
Mäso vložte do pripravenej marinády, premiešajte, aby sa jogurt dostal všade, a nechajte ho odpočívať aspoň niekoľko hodín, ideálne cez noc.
Ako rezne dokončiť
Na druhý deň marinované mäso jednoducho obalte v rozšľahanom vajíčku a v strúhanke. Múka tentoraz nie je potrebná. Potom ich osmažte klasicky na panvici dozlatista – tak, ako ste zvyknutí.
Výsledok? Dokonale šťavnaté rezne, ktoré si zamiluje celá rodina
S čím ich podávať
K rezňom sa hodí prakticky akákoľvek forma zemiakov – varených, pečených aj kaše. Aby jedlo nebolo príliš mastné, skúste ho doplniť čerstvým šalátom, zeleninovým dipom alebo domácou tatárskou omáčkou.
Ak hľadáte niečo na cestu, jogurtové kuracie rezne chutia výborne aj studené – napríklad v tortille so zeleninou alebo jednoducho medzi krajce chleba, tak ako to robili naše mamy a staré mamy na výlety.