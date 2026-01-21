Čo sa stane, keď dáte kuchynskú hubku do chladničky? Výsledok vás prekvapí!

Hubka na riad patrí k úplne bežnému vybaveniu každej domácnosti a väčšina z nás ju používa výlučne na umývanie riadu či čistenie povrchov.
Málokto však vie, že aj staršia hubka má ešte množstvo ďalších praktických využití. Môžete ju vložiť do chladničky, použiť pri rastlinách, v topánkach alebo dokonca pri práci s počítačom. A to zďaleka nie je všetko.
Hubky sú lacné, ľahko dostupné a mimoriadne užitočné. Keď už doslúžia na umývanie riadu, nevyhadzujte ich hneď do koša. Existuje viacero spôsobov, ako ich ešte doma zmysluplne využiť.
Pórovité penové hubky sú v tomto smere doslova na nezaplatenie a určite pre ne nájdete ďalšie využitie.
Hubka musí byť vždy čistá a sterilná
Pred každým opätovným použitím je potrebné hubku dôkladne vyčistiť. Zbavte ju všetkých zvyškov nečistôt, poriadne ju preperte, opláchnite a vyžmýkajte, aby v nej ostalo čo najmenej vlhkosti.
Ak ju budete používať opakovane, doprajte jej aspoň raz týždenne „očistný kúpeľ“ v roztoku z 1 dielu bielidla a 3 dielov vody. A na čo všetko sa ešte dá hubka využiť?
V chladničke predĺži čerstvosť potravín
Do chladničky ukladajte výhradne suché a úplne čisté hubky, ktoré je vhodné približne raz za týždeň vymeniť.
Vďaka vysokej absorpčnej schopnosti dokážu nasať prebytočnú vlhkosť, ktorá škodí najmä ovociu a zelenine. Stačí položiť jednu hubku na každú policu a ďalšie vložiť do zásuviek.
Týmto jednoduchým trikom môžete výrazne predĺžiť trvanlivosť uložených potravín.
Pomocník pre izbové rastliny
Ak pestujete rastliny, ktoré potrebujú stále mierne vlhký substrát, nastrihajte hubku na malé kúsky a primiešajte ich do pôdy. Hubka bude zadržiavať vodu a rastlina tak zostane hydratovaná dlhší čas.
Naopak, pri rastlinách náchylných na preliatie môže hubka poslúžiť ako ochrana koreňov. Pri presádzaní vystrihnite z hubky tvar zodpovedajúci dnu kvetináča a položte ho naspodok.
Potom pridajte zeminu a rastlinu zasaďte bežným spôsobom. Hubka nasaje prebytočnú vodu a pomôže predísť hnilobe koreňov.
Klže vám noha v topánkach?
Ak vám topánky v niektorých miestach nesedia ideálne a noha v nich nepríjemne kĺže, môže pomôcť kúsok molitanovej hubky. Stačí ho vložiť tam, kde je v topánke voľno.
Znížite tak riziko otlakov a odrenín. Tento trik sa hodí aj na vyplnenie špičky topánky.
Úľava pre zápästie pri práci s myšou
Ak trávite veľa času pri počítači a používate myš, zápästie dostáva poriadne zabrať. Bez opory si môžete privodiť bolesti alebo dokonca syndróm karpálneho tunela.
Nemáte po ruke ergonomickú podložku? Skúste si pod zápästie podložiť obyčajnú hubku na riad. Môže výrazne znížiť tlak a ušetriť vás nepríjemných bolestí.
Ochrana podlahy pred poškriabaním
Hubka sa hodí aj ako jednoduchá ochrana podlahy. Nohy nábytku často zanechávajú škrabance a pri posúvaní vydávajú nepríjemné zvuky.
Stačí ich zospodu podlepiť kúskami molitanovej hubky. Podlaha zostane nepoškodená a susedia pod vami ocenia, že už nebude počuť škrípanie.
Ako vidíte, obyčajná hubka na riad má oveľa širšie využitie, než by sa na prvý pohľad zdalo. Namiesto vyhadzovania jej tak môžete dať druhú šancu a uľahčiť si život v domácnosti hneď niekoľkými spôsobmi.