Čo sa skutočne jedlo v československých domácnostiach medzi vojnami? Dnešné generácie tieto recepty už ani nepoznajú

Stravovanie v Československu v období rokov 1918 – 1938 sa vyznačovalo výraznou skromnosťou, praktickosťou a silnou závislosťou od ročného obdobia. Väčšina domácností – najmä robotníckych a roľníckych – mala veľmi obmedzený rozpočet a jedlá sa pripravovali výhradne z potravín, ktoré boli dostupné, lacné a dobre skladovateľné.
Chladničky ešte neboli rozšírené a dedinské aj mestské obchody ponúkali omnoho užší sortiment ako dnes. Plýtvaniu sa predchádzalo na maximum, pretože potraviny predstavovali významnú položku rodinného rozpočtu.
K najčastejším surovinám patrili:
- zemiaky
- múka
- krúpy (najmä jačmenné)
- strukoviny– hrach a šošovica
- tuky, prevažne bravčová masť
- kyslá kapusta
- cibuľa
- mlieko a tvaroh v regiónoch, kde boli dostupné
Používalo sa málo korenia – najtypickejšia bola rasca, soľ a bobkový list. Drahšie koreniny neboli pre bežné rodiny dostupné.
Zemiaky – základná plodina celého regiónu
Zemiaky boli jednou z najdôležitejších potravín v strednej Európe už od 19. storočia a v medzivojnovom období to platilo dvojnásobne. Boli lacné, výživné, dobre uskladniteľné a dostupné aj v časoch zlých úrod iných plodín.
Najčastejšie spôsoby prípravy:
- varené zemiaky v šupke, často podávané s masťou
- zemiakové placky pečené nasucho alebo s minimom tuku
- zemiaková kaša
- zásmažkové jedlá so zemiakmi
- využívanie zvyškov zemiakov v ďalších jedlách
Vyhadzovanie zvyškov bolo prakticky nemysliteľné – spotrebovalo sa všetko.
Kaše a obilninové jedlá
Obilné kaše predstavovali dôležitú súčasť stravy, najmä v chudobnejších domácnostiach. Varili sa:
- krúpy
- proso
- krupica
- múčne kaše
Dochucovanie bolo veľmi jednoduché – soľ, masť, niekedy cibuľa. Sladké kaše sa robili skôr výnimočne, pretože cukor bol drahší.
Trhanec a ďalšie tradičné zemiakové jedlá
Trhanec (niekde nazývané trhance) patria medzi historicky doložené jedlá stredoeurópskej kuchyne. Vyrábali sa z varených zemiakov, múky a soli. Trhali sa na kúsky a podávali:
- s makom a trochou cukru
- s masťou
- alebo len posolené
V medzivojnovom období išlo o obyčajné, bežné jedlo, nie o sviatočnú záležitosť.
Polievky bez mäsa ako každodenný základ
Polievka bola neoddeliteľnou súčasťou obedov, no mäsový vývar bol pre väčšinu rodín luxusom. Mäso sa jedávalo spravidla len cez víkendy alebo sviatky, preto dennodenné polievky vyzerali takto:
- kyslá kapustová polievka
- zemiaková polievka
- krúpová polievka
- jednoduché „vodové“ polievky s rascou
Ich úlohou bolo zasýtiť a zahriať. V mnohých domácnostiach plnili úlohu hlavného jedla, nie predjedla.
Strukoviny: dostupný zdroj bielkovín
V období, keď mäso nebolo pravidelne dostupné, zabezpečovali strukoviny rodinám hodnotnú výživu. Najčastejšie:
- hrachová kaša, podávaná s chlebom alebo cibuľkou
- šošovicové jedlá, často „na kyslo“
Údeniny sa pridávali len zriedkavo, keďže patrili medzi drahšie potraviny.
Chlieb – potravina, ktorá sa vážila
Chlieb bol základnou potravinou a pripraviť ho znamenalo značné množstvo práce. Preto sa:
- jedol ku každému jedlu
- často slúžil ako náhrada iných surovín
- spotreboval do posledného omrvinka
Tvrdý chlieb sa používal do polievok, zapekal, sušil alebo jedol s masťou a cibuľou. Vyhadzovanie chleba bolo vnímané ako nepodarené hospodárenie.
Prečo sa tie jedlá postupne vytratili?
Po druhej svetovej vojne sa životné podmienky obyvateľov začali meniť – rozšírili sa nové technológie, chladničky, vznikali veľké obchody a potravinový trh sa uvoľnil. Ľudia sa chceli od „chudobných časov“ dištancovať, a tak tradičná kuchyňa ustúpila jedlám s väčším množstvom mäsa a novým potravinám.
Napriek tomu mnohé recepty v niektorých rodinách prežili a varianty niektorých jedál poznáme dodnes. Iné sa stratili a vracajú sa v podobe retro kuchyne alebo etnologických publikácií.