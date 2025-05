Čo sa skrýva za zvláštnym zvykom vášho psa alebo mačky krúžiť pred spaním? Odhalenie vás prekvapí

Ak ste hrdým majiteľom psa alebo mačky, určite ste už mnohokrát sledovali, ako váš štvornohý priateľ tesne pred spaním vykonáva zvláštny, no roztomilý rituál – krúži okolo svojho pelieška, pohovky alebo vašich nôh. Niektorým majiteľom toto správanie pripadá rozkošné, iní ho vnímajú ako podivný zvyk, no málokto vie, prečo to vlastne robia. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, aká je príčina tohto rituálu?