Čo sa deje so šípkami po mraze a kedy je najlepší čas na zber?

Šípky sú jedným z najcennejších darov jesene. Hoci ide o nenápadné plody, skrývajú v sebe množstvo látok, ktoré podporujú imunitu v období, keď sa vírusy a prechladnutia šíria najviac. Predovšetkým obsahujú vysoké množstvo vitamínu C, ktorý hrá dôležitú úlohu pri obranyschopnosti. Aby sme však získali z plodov maximum, je dobré vedieť, kedy ich zbierať a ako mráz ovplyvňuje ich kvalitu.
Prečo sú šípky také výnimočné?
Najväčším lákadlom šípok je ich vysoký obsah vitamínu C. V porovnaní s citrusmi ho majú výrazne viac, čo z nich robí výbornú prírodnú podporu imunity v zimných mesiacoch. Vitamín C však patrí medzi látky, ktoré sú citlivé na teploty – dokáže sa ničiť pri príliš vysokom teple aj pri veľmi nízkych teplotách.
Práve preto záleží na tom, kedy plody oberieme a ako ich následne spracujeme.
Ako vplýva mráz na šípky?
Prvý väčší mráz spôsobí v plodoch zmeny. Z botanického hľadiska ide o prirodzený proces: buněčná šťava v plode sa začne meniť, šupka aj dužina zmäknú a plody získajú sladšiu chuť.
Toto má dva praktické dôsledky:
- Z pohľadu chuti – premrznuté šípky sú jemnejšie a nasladlé, čo je ideálne pri výrobe marmelád či pyré.
- Z pohľadu vitamínu C – časť vitamínu sa premrznutím znižuje. Nejde však o úplnú stratu účinnosti, ale o postupný pokles, ktorý závisí najmä od intenzity a dĺžky mrazu.
Ak je mráz slabý a trvá krátko, v šípkach zostane pomerne veľa hodnotných látok. Ak však plody prekonajú viac dní silných mrazov, obsah vitamínu C klesá výraznejšie.
Kedy je najlepší čas na zber?
Ak chceš šípky na zdravotné účely, najvhodnejší moment na zber je vtedy, keď sú už plne zrelé, sýtočervené, ale stále pevné. To je obdobie tesne pred nástupom pravidelných mrazov.
Vtedy majú šípky:
- najvyšší obsah vitamínu C
- pevnú konzistenciu vhodnú na sušenie
- najdlhšiu trvanlivosť po vysušení
Na väčšine územia to býva koniec októbra až november, podľa počasia v danom roku.
A čo ak šípky predsa len primrznú?
Ak plody premrzli a chceš ich ešte využiť, stále je to možné. Treba len počítať s týmto:
- Časť vitamínu C zostáva zachovaná, hoci je ho menej než v neprerazených plodoch.
- Plody sú mäkké, čo sťažuje sušenie.
- Usušené šípky môžu mať kratšiu trvanlivosť – je vhodné ich spotrebovať v priebehu niekoľkých týždňov až 2–3 mesiacov.
- Na varené spracovanie (marmelády, šípkové pyré) sú premrznuté plody veľmi vhodné.
Inými slovami: na čaj a dlhé skladovanie je lepší skorý zber, no na sladké recepty vyhovujú aj prechladnuté plody.
Pozor pri sušení: teplota je rozhodujúca
Keďže sa vitamín C ničí nielen pri mrazoch, ale aj pri vysokých teplotách, pri sušení šípok je potrebná trpezlivosť.
- Teplota pri sušení by nemala prekročiť 50 °C.
- Pri sušení v rúre je lepšie zvoliť dlhší a pomalší proces.
- Zrýchlenie sušenia vyššou teplotou môže viesť k výraznej strate účinných látok.
Takto usušené šípky si dokážu držať svoju hodnotu počas celej zimy.
Ako šípky zbierať, aby zostali kvalitné?
Aj keď to skúsení zberači dobre vedia, základné pravidlá stoja za pripomenutie:
- Zbieraj iba zdravé a nepoškodené plody.
- Používaj priedušné nádoby – košíky, sieťky alebo plátené tašky.
- Po zbere ich spracuj čo najskôr, aby si predišiel stratám kvality.
Pravidelné pitie šípkového čaju podporuje imunitu, prispieva k lepšiemu stavu ciev, pomáha pri zápalových procesoch v tele a má jemne močopudný účinok.
Premrznuté alebo čerstvé? Rozhoduje účel
Ak chceš zo šípok získať čo najviac vitamínu C, voľ skôr tvrdé a neprerazené plody pred prvým mrazom.
Ak ti ide viac o chuť a sladkosť, napríklad na prípravu marmelád, pokojne počkaj, kým šípky trochu premrznú – bude sa s nimi pracovať ľahšie. Obidva spôsoby sú správne, len slúžia na iný účel.