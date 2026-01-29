Čo sa deje s telom, keď zjete naklíčené zemiaky?

Začali vám doma klíčiť zemiaky? V tom prípade by ste mali spozornieť. Ich konzumácia totiž nemusí byť pre organizmus bezpečná.
Naklíčené zemiaky obsahujú toxickú látku nazývanú solanín, ktorá môže pri vyššom príjme spôsobiť zdravotné komplikácie.
Prečo sú naklíčené zemiaky problém
Naklíčené zemiaky môžu byť rovnako nebezpečné ako tie, ktoré majú zelenú šupku. Solanín je prirodzený ochranný jed, ktorým sa zemiaky bránia pred škodcami.
Najčastejšie sa jeho množstvo zvyšuje na jar, keď majú zemiaky viac svetla a tepla, čo podporuje klíčenie. Práve preto je správne skladovanie kľúčové – jeho zanedbanie sa môže negatívne odraziť na zdraví.
Ako zemiaky skladovať, aby neklíčili
Zemiaky by mali byť uložené v tme a chlade, ideálne pri teplote do 4 °C. Napriek tomu však nepatria do chladničky. Najvhodnejším miestom na ich skladovanie je pivnica.
Ak ich chcete mať v kuchyni, pomôže papierové vrecko, ktoré zabezpečí tmu. Klíčeniu možno predísť aj tak, že k zemiakom pridáte drevené uhlie.
V prípade, že nemáte možnosť skladovať ich v pivnici, je lepšie kupovať menšie množstvá častejšie, aby ste predišli ich klíčeniu.
Video, ktoré ukazuje správne skladovanie zemiakov:
Solanín môže spôsobiť otravu
Jedna porcia naklíčených zemiakov síce človeka nezabije, no pri väčšom množstve môže dôjsť k miernej otrave. Túto skutočnosť potvrdzujú aj vedecké štúdie.
Malé deti a tehotné ženy by sa im mali úplne vyhýbať, pretože u nich je riziko otravy výrazne vyššie. Príznaky môžu zahŕňať:
- zvracanie a hnačku
- kŕče v bruchu
- nepokoj a halucinácie
- zvýšenú telesnú teplotu
- alebo naopak pokles krvného tlaku
Negatívny vplyv na zdravie
Toxíny obsiahnuté v zemiakoch môžu negatívne pôsobiť aj na nervovú sústavu, kde narúšajú funkciu bunkových membrán.
Glykoalkaloidy sa ukladajú v pečeni, obličkách a pľúcach. Do krvného obehu sa uvoľňujú najmä vtedy, keď je organizmus oslabený – napríklad pri chorobe, hladovaní alebo počas tehotenstva.
Pri častej konzumácii sa môžu objaviť aj bolesti kĺbov či prejavy reumatizmu.
Dá sa s naklíčenými zemiakmi ešte niečo urobiť?
Ak sú zemiaky len mierne naklíčené, môžete ich použiť, ale s opatrnosťou. Pred varením je nevyhnutné:
- dôkladne ich ošúpať
- odstrániť všetky klíčky
- nakrájať ich na menšie kúsky
Tepelná úprava znižuje množstvo škodlivých látok a opláchnutím nakrájaných kúskov vo vode možno časť toxínov ešte eliminovať.
Ak však zistíte, že majú zmenenú alebo horkú chuť, radšej ich nekonzumujte vôbec.