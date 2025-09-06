Čo sa deje s telom, keď sa sprchujete ráno aj večer? Odborníci varujú, že to pokožke vôbec neprospieva

Na Slovensku je bežné osprchovať sa každý večer pred spaním. Mnohí si však pridávajú aj rannú sprchu – či už na prebratie, alebo po horúcej noci, keď sa človek cíti spotený. V lete to pôsobí ako nutnosť, v zime zasa ako zvyk. Ale je takáto rutina naozaj zdravá? Dermatológovia a vedci majú na to jasný názor – príliš veľa vody a kozmetiky pokožke škodí.
Prečo je dvojitá sprcha denne problém?
Hoci sa môže zdať, že časté sprchovanie znamená lepšiu hygienu, realita je presne opačná.
Odborníci upozorňujú, že každodenná sprcha neprináša žiadne zdravotné benefity, naopak môže poškodzovať pokožku. Zdravá koža si sama vytvára tenkú ochrannú vrstvu olejov a obsahuje baktérie, ktoré sú pre naše zdravie prospešné. Ak túto bariéru narušíme príliš častým používaním mydla a horúcej vody, koža sa stáva suchou, podráždenou a náchylnejšou na ekzémy, lupienku či rôzne infekcie.
Dermatológovia preto varujú: časté sprchovanie s použitím mydla môže viac škodiť než pomáhať. Problém nastáva najmä vtedy, ak si každý deň umývate celé telo agresívnymi gélmi alebo antibakteriálnymi prípravkami.
VIDEO: Kedy je najlepší čas na sprchovanie pre seniorov nad 70 rokov? A ako sa vyhnúť smrteľným chybám?
Ako často sa sprchovať?
Niektorí lekári dokonca tvrdia, že nie je potrebné sprchovať sa každý deň – pokiaľ nemáte fyzicky náročnú prácu alebo sa nadmerne nepotíte. Podľa dermatológov úplne postačuje sprchovanie 3–4-krát do týždňa.
Samozrejme, realita je iná – najmä v horúčavách si väčšina ľudí bez každodennej sprchy nevie predstaviť fungovanie. V takých prípadoch je dôležité dbať aspoň na šetrnosť – krátka sprcha, vlažná voda a obmedzené používanie kozmetiky sú kľúčom k zdravej pokožke.
Sprcha každý deň má význam pre ľudí s mastnou pokožkou alebo pre tých, ktorí pravidelne športujú. Aj v takých prípadoch však odborníci odporúčajú vyhýbať sa horúcej vode a dráždivým gélom. Prehnaná hygiena totiž môže oslabovať imunitu – naše telo sa prirodzene potrebuje stretávať s bežnými baktériami, aby si udržiavalo obranyschopnosť.
Ráno alebo večer? Ktorá sprcha je zdravšia
Ranná sprcha pôsobí ako prirodzený budíček. Krátky prúd studenej alebo vlažnej vody podporí krvný obeh, zlepší náladu zvýšením hladiny dopamínu a človek sa cíti okamžite sviežejší. Ráno si taktiež zmyjete pot a odumreté bunky, ktoré sa nahromadili počas noci.
Napriek tomu dermatológovia upozorňujú, že večerné sprchovanie má väčší zdravotný význam. Teplá voda večer odstráni pot, prach, alergény aj zvyšky kozmetiky, ktoré by ste si inak priniesli do postele. Navyše, sprcha približne hodinu a pol pred spaním podporuje zaspávanie – po nej sa telo začne ochladzovať a mozog dostane signál, že je čas ísť spať.
Záver teda znie: ani ranná, ani večerná sprcha nie je vyslovene zlá. Ak si však musíte vybrať, odborníci sa prikláňajú k večernej.
Najčastejšie chyby pri sprchovaní
Mnohí ľudia sa sprchujú dlhšie, než je potrebné, alebo používajú príliš horúcu vodu. Ďalším zlozvykom je nanášanie mydla na celé telo namiesto toho, aby sa sústredili iba na oblasti, ktoré to vyžadujú – teda podpazušie, intímne partie a chodidlá.
Po sprche sa často robí aj ďalšia chyba – pokožka sa silno drhne uterákom. To ešte viac narušuje jej prirodzenú ochrannú bariéru. Správny postup je jemné osušenie a následná hydratácia.
Prečo je hydratácia po sprche nevyhnutná
Nech sa sprchujete ráno, večer alebo oboje, jedno pravidlo by ste mali dodržiavať vždy – pokožku je potrebné hydratovať. Teplá voda totiž odstraňuje lipidy, ktoré zadržiavajú vlhkosť. Ak ich nedoplníte, pokožka sa stane suchou a náchylnou na podráždenie.
Najlepšie je preto do troch minút po sprche naniesť telové mlieko, krém alebo olej. V zime je vhodné voliť hustejšie krémy, v lete ľahšie emulzie. Ľudia so suchou alebo citlivou pokožkou by mali siahať po prípravkoch bez parfumácie. Ak máte ekzém či lupienku, oplatí sa konzultovať vhodnú kozmetiku s dermatológom.
Hydratácia zároveň pomáha pokožke regenerovať počas noci – ráno sa tak prebudíte s jemnejšou a pružnejšou kožou.
6 tipov, ako sa sprchovať zdravo
- Obmedzte sprchu na 5–10 minút.
- Uprednostnite vlažnú vodu pred horúcou.
- Mydlo používajte len na miesta, kde je to potrebné.
- Zabudnite na agresívne antibakteriálne gély.
- Pokožku po sprche netrite, iba jemne osušte.
- Do troch minút od osušenia naneste hydratačný krém alebo olej.
Sprchovanie dvakrát denne síce môže pôsobiť ako vyšší štandard hygieny, no v skutočnosti to pokožke škodí. Čím častejšie narúšate jej prirodzenú ochranu, tým viac riskujete vysušenie, svrbenie či dokonca kožné ochorenia. Rozumnejšou cestou je krátka večerná sprcha a pravidelná hydratácia – vaše telo sa vám za to odvďačí.