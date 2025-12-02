Čo sa deje s hladinou cukru v krvi, keď si nalejete pohár džúsu? Mnohí nemajú tušenie

Džús býva spájaný so zdravým životným štýlom – najmä ten 100 % ovocný. Je plný vitamínov, antioxidantov a príjemnej sviežej chuti. Málokto si však uvedomuje, že práve forma spracovania ovocia výrazne mení to, ako telo reaguje na cukor, ktorý sa v džúse prirodzene nachádza. To však neznamená, že džús je nezdravý – len treba vedieť, kedy, aký a v akom množstve si ho dopriať.
Ako si pripraviť domáci džús? (video)
Ak si chceš doma pripraviť vlastnú šťavu, nemusíš mať žiadne špeciálne prístroje. Stačí mixér alebo jednoduchý lis na citrusy. Vo videu nižšie uvidíš, že domáci džús sa dá urobiť rýchlo a bez zbytočnej námahy:
Nie každý „džús“ je skutočný džús
Podľa európskej legislatívy možno ako džús označiť iba 100 % ovocnú šťavu bez pridaného cukru, sladidiel, farbív či konzervantov.
Ďalšie kategórie majú odlišné zloženie:
- Ovocný nektár – obsahuje menej ovocia (zvyčajne 25–50 %), môže sa dosladzovať a dopĺňať vitamínmi.
- Ovocný nápoj – minimum ovocia, zvyšok býva voda, arómy, farbivá a cukor.
Z hľadiska vplyvu na zdravie je preto veľmi dôležité rozlišovať, čo vlastne pijeme.
Ako džús ovplyvňuje hladinu krvi?
Ovocný džús obsahuje prirodzene sa vyskytujúce jednoduché sacharidy — glukózu, fruktózu a sacharózu. Tie telo vstrebáva rýchlo, najmä ak sa džús pije samostatne, bez jedla.
Najdôležitejší faktor je absencia vlákniny:
- Pri lisovaní ovocia sa dužina (hlavný zdroj vlákniny) odstráni.
- Menej vlákniny = rýchlejšie trávenie = rýchlejší vzostup glukózy v krvi.
Na rozdiel od celého ovocia džús nezasýti a glukóza sa v tele objaví výrazne rýchlejšie. U zdravého človeka si však telo s týmto vzostupom spravidla bez problémov poradí — pankreas uvoľní inzulín a hladina cukru sa vráti do normálu.
Džús s dužinou vs. číra šťava
Džúsy, ktoré obsahujú dužinu, majú:
- viac vlákniny
- pomalšie vstrebávanie cukru
- priaznivejší vplyv na glykémiu
Číre, filtrované šťavy – hoci 100 % – spôsobujú vyšší a rýchlejší nárast krvnej glukózy.
To však neznamená, že sú škodlivé. Je to len informácia o tom, ako rýchlo pôsobia na metabolizmus cukru.
Je džús zdravý? Odborníci hovoria: áno, ale s rozumom
Nutriční špecialisti sa zhodujú, že ovocné a zeleninové šťavy môžu byť súčasťou vyváženej stravy.
Najdôležitejšie pravidlá:
✔ Porcia do 150–200 ml je ideálna
Bežný pohár džúsu obsahuje toľko cukru ako 1–2 kusy ovocia.
✔ Je vhodné piť džús s jedlom
Ak sa spojí s bielkovinami alebo vlákninou (orechy, jogurt, celozrnné pečivo, vajcia), glykémia stúpa pomalšie.
✔ Riedenie vodou je dobrý spôsob, ako znížiť koncentráciu cukru
✔ Čerstvý džús alebo džús s dužinou je vždy lepšia voľba než nápoje z koncentrátu
Čo hovoria vedecké štúdie o džúse a riziku diabetu?
Odborná literatúra sa zhoduje v niekoľkých bodoch:
- Občasná konzumácia džúsu riziko diabetu nezvyšuje.
- Pravidelné pitie veľkého množstva džúsu (napr. denne 0,5 litra a viac) môže zvyšovať energetický príjem a tým nepriamo podporovať priberanie, ktoré je rizikovým faktorom cukrovky 2. typu.
- Mierne množstvo (do 150 ml denne) nie je spojené so zvýšeným rizikom.
U niektorých osôb môže mať priaznivý vplyv antioxidant hesperidín, ktorý sa prirodzene nachádza v citrusoch. Výskumy naznačujú, že môže podporovať zdravie ciev a mierne zlepšovať reakciu tela na glukózu – nejde však o efekt, ktorý by výrazne „kompenzoval“ cukry v džúse.
Zloženie 1 decilitra pomarančového džúsu (bez dužiny)
Tieto hodnoty sú bežne uvádzané v potravinových databázach:
- 47 kcal
- 10 g jednoduchých sacharidov
- 0,8 g bielkovín
- cca 30 mg vitamínu C
- stopové množstvá minerálov a organických kyselín
Pri džúse s dužinou je mierne vyšší obsah vlákniny (stále však nízky v porovnaní s celým ovocím).
Glykemický index (GI) a glykemická záťaž (GZ)
Glykemický index
Vyjadruje, ako rýchlo rastie glykémia po konzumácii potraviny.
- nízky: 0–55
- stredný: 56–69
- vysoký: 70+
Pomarančový džús sa pohybuje na hranici nízkeho a stredného GI, podľa typu spracovania (s dužinou nižší, číry vyšší).
Glykemická záťaž
Zohľadňuje aj množstvo sacharidov v porcii.
Hodnota GZ okolo 4–5 pri malej porcii je nízka.
Ako piť džús zdravo – zhrnutie
- Džús je lepší než sladené ovocné nápoje.
- Čerstvý džús alebo ten s dužinou je najlepšia voľba.
- Jedna odporúčaná porcia je približne 150 ml.
- Džús piť ideálne s jedlom, nie na prázdny žalúdok.
- Celé ovocie je vždy výživovo hodnotnejšie než vylisovaná šťava.
Džús zostáva dobrým zdrojom vitamínu C a antioxidantov. V primeranom množstve je úplne bezpečný a môže byť súčasťou zdravého životného štýlu.