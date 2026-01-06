Čo robiť, keď sa prejete. Najhoršie je ľahnúť si spať. Prečo?

Stalo sa vám počas sviatkov, že ste to s jedlom trochu prehnali? Prejedanie sa nie je problémom iba Vianoc či silvestrovských osláv, no práve v tomto období sa s ním stretávame najčastejšie.
Pozrime sa na to, prečo k nemu dochádza, ako si uľaviť a hlavne – prečo by ste si po ťažkom jedle rozhodne nemali ísť ľahnúť.
Prejedanie sa počas sviatkov
Sviatky a oslavy sú s prejedaním sa úzko spojené. Väčšinou neoslavujeme striedmo – práve na tieto príležitosti sa pripravujú výnimočné, bohaté a „lepšie“ jedlá, o ktoré sa nikto nechce ukrátiť.
Tento zvyk je typický pre rôzne kultúry a ani u nás to nie je inak.
Aj keď práve nedržíte diétu ani sa nesnažíte schudnúť, prejedanie sa nie je ideálne.
Často končí nielen nepríjemným fyzickým pocitom, ale aj psychickou nepohodou a neraz aj kilami navyše. Problém je, že zastaviť sa v momente, keď nám chutí najviac, býva veľmi náročné.
Čo však robiť, keď ste to už s jedlom prehnali?
Čo by ste mali vedieť o prejedaní
Ak chcete lepšie pochopiť, prečo sa ľudia prejedajú, v článku je spomenuté video kouča Jaroslava Pecky, ktoré túto tému podrobne vysvetľuje.
Video ukazuje, prečo sa často dostávame do začarovaného kruhu, vzdáme sa zdravého jedálnička a siahneme po nevhodných potravinách.
Autor v ňom vysvetľuje, ako sa dokážeme sami nevedomky demotivovať – napríklad tým, že si nastavíme príliš prísne ciele alebo úplne vyradíme konkrétne „nezdravé“ potraviny. Takýto prístup si na seba vytvára zbytočný tlak.
Aby mal zdravý jedálniček zmysel, musí byť dlhodobo udržateľný. Nemal by človeka fyzicky ani psychicky vyčerpávať.
Video dopĺňajú odkazy na štúdie a množstvo praktických informácií, ktoré môžu pomôcť lepšie vyvážiť stravovanie.
Čo robiť, keď sa prejete?
Po výdatnom jedle sa často dostaví únava. Je to bežný jav – žalúdok potrebuje viac krvi na spracovanie potravy, a tak sa môžete cítiť bez energie.
Mnohí ľudia majú v tej chvíli chuť si na chvíľu zdriemnuť. Práve to sa však neodporúča.
Počas spánku síce necítite nepríjemné nafukovanie, no trávenie sa spomaľuje. To nie je ideálne z viacerých dôvodov.
Spracovanie jedla trvá dlhšie, telu tým nepomáhate a navyše zostávate úplne neaktívni. V tejto chvíli by pritom bolo vhodné aspoň mierne rozhýbať telo a podporiť spaľovanie prijatých kalórií.
Pite, ale s mierou a hýbte sa
Pitný režim je dôležitý aj pre dobré trávenie, no po prejedaní pite len po malých dúškoch. Ideálne sú bylinné čaje.
Trávenie podporuje mäta, harmanček, fenikel či aníz. Vhodná je aj medovka, tá má však upokojujúci účinok, preto je lepšie dopriať si ju až večer pred spaním.
Namiesto ležania si doprajte ľahkú prechádzku, nestresujte sa a nechajte telo prirodzene pracovať.
Práve počas sviatkov a víkendov je to skvelý nápad – obzvlášť v zime, keď trávime vonku menej času, než by sme mali.